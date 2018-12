Dha Yurt Bülteni -18

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:47



Osmaniye'de baba cinneti: 2 ölü, 2 yaralı (2)BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞOsmaniye'de eşi ile oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Kemal E. hakkında 1 ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Kemal E. ile sorun yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı öne sürülen eşi Hürü E.'nin bir süre önce jandarmaya giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Hürü E.'nin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verilen Kemal E.'nin, bugün eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartıştığı, ardından da tabancasını çekerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,======================================ÇAVUŞOĞLU: VANDALİZME KARŞIYIZ AMA FRANSIZ POLİSİNİN KULLANDIĞI AŞIRI GÜÇ GERÇEKTEN İBRETLİKANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı'nın 3 ödül aldığı geceye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan olaylarda eylemcilere karşı Fransız polisinin tutumunu eleştirerek, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretlik. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretlik. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felaket. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz" dedi.AGC 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, siyasi parti temsilcileri, Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve gazetecilerin katılımıyla Hotel Su'da gerçekleşti.Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, bir cemiyet ve sivil toplum örgütünün üyelerinin menfaatini koruması gerektiğini belirterek, AGC'nin hem üyelerinin hakkını savunmak hem de sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. 50'ye yakın ülkede AGC'nin faaliyetlerinin olduğunu da belirten Bakan Çevuşoğlu, "Sivil diplomaside cemiyetimiz çok aktif. Antalyamızın tanıtımını yaparken Türkiye'nin imajına da katkı sağlıyor. Diplomasi her alanda olduğu gibi yoğun ve dinamiktir. Dünyanın her yerinde gelişmeler var. Diplomasi sadece bakanlıklar ya da devlet başkanları arasında olan bir şey değildir" dedi.'GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI İNSANLIK SORUNU HALİNE GELDİ'Bugün dünyada İslam düşmanlığını gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "70 milyona yakın insan evini terk etmek zorunda kaldı. Neden ülkelerini terk ettiler bakıyoruz ve deniz ortasında yaşadıkları sorunlar bir tarafa, bugün yaşanan göçmen düşmanlığı bir insanlık suçu haline geldi. Bugün Avrupa'da basın siyasetçilerden daha radikal olmaya başladı. Basın nasıl bu noktaya gelebilir. Siyasetçiler, tamam ideolojilerin kurbanı olabiliyor ama maalesef bugün basının da siyasete ve ideolojiye kurban gittiğini görüyoruz" diye konuştu.'FRANSIZ POLİSİNİN KULLANDIĞI AŞIRI GÜÇ İBRETLİKTİR'Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan olayları da hatırlatarak, Türkiye'de vandalizm yaşandığı zamanlarda Avrupa'nın basınıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte destek verdiğini ve Türkiye'nin her zaman gündemde olduğunu gördüklerini söyledi. Fransa'da yaşanan olaylarda polisin uyguladığı gücü de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Fransa'da yaşananlar, olabilir, gösteriler de olabilir, ama gösterilerin de aşırıya kaçtığını yer yer görüyoruz. Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz. Batı buna ne diyor, dayanışma diyor. Ne için dayanışma o diyor bizim, Avrupa Birliği'nin üyesi diyor, komşumuz diyor. Dayanışma göstermemiz lazım diyor. Bir ülke, bir toplum, bir ulus zor durumda kaldığı zaman ona destek vermek için dayanışma gösterilebilir. Ama Avrupa'nın kendi öz değerlerine, standartlarına aykırı politikalar olduğu zaman Türkiye eleştirilirse o zaman Fransa'nın da eleştirilmesi gerekiyor."'AVRUPA'DAKİ OLAYLARIN BİR AN ÖNCE DİNMESİ BİZİM YARARIMIZA'Avrupa'nın 'dayanışma' adı altında Fransa'da yaşananları görmezden gelmesini tam bir ikiyüzlülük olarak niteleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayanışma diyerek gözünü kapatırsan, susarsan hatta destek olmaya çalışırsan biz de buna çifte standardın ta kendisi, ikiyüzlülüğün en hası deme hakkımız vardır, bunu da açıkça söylüyoruz. Ama Avrupa'daki bu olayların, bir an önce durması, dinmesi bizim de yararımızadır. Çünkü bu ülkelerin istikrarı bizim için de önemlidir. O ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemeyiz" diye konuştu.DHA'YA 3 ÖDÜLKonuşmaların ardından ödül alan gazetecilere ödülleri verildi. DHA muhabiri Mehmet Çınar ve DHA foto muhabiri İbrahim Laleli'ye de ödülleri verildi. DHA'dan Mehmet Çınar 'Turizm' dalında Yazılı Basın'da Yılın Gazetecisi seçilirken, Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ise İbrahim Laleli Yılın Haber Fotoğrafı, Mehmet Çınar Yılın Doğa-Çevre Fotoğrafı ödüllerini aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıFotoğraf sergisi ziyaretiHaber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde giden Talha Kuybu (21) yönetimindeki 34 KY 2264 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ara sokaktan çıkan Uğur Acar (28) yönetimindeki 16 Y 2144 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Yaralılardan görüntüler-Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken-DetaylarSÜRE: 0.53 - BOYUT: 100 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================SURİYELİ AİLENİN YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI, BİRİ BEBEK 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, Suriyeli ailenin yaşadığı evde biri bebek 3 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, saat 01.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Suriyeli Mahmut Errahim ve ailesinin yaşadığı evin ardiyesinde çıkan yangında apartman yoğun duman altında kaldı. Dumandan etkilenen Raid Errahim (25) ile Fatma Errahim (30), 3 aylık bebekleri Erraid'i alıp zorlukla kendilerini dışarı attılar. Dumandan etkilenen 3 kişi özel araç ve olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gidişi-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yanan daireden dış görünüş-Dumandan etkilenen suriyeli kadın ve bebeği ambulansa binerken-DetaylarSÜRE: 1.00 - BOYUT: 112 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================İZMİR'DE ETKİLİ OLAN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTIİZMİR'de, gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.İzmir'in birçok ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azaldığı sisli havada, sürücüler ise yavaş giderek herhangi bir kazaya karışmamak için önlem aldı. Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle trafik polisleri sürücüleri uyarmak için tepe lambalarını yakarak ana caddelerde devriye attı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Sisten ve trafikten görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================İZBAN'da grev bugün başlıyor (EK)DEMİRYOL İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ'NDEN İZBAN'IN AÇIKLAMASINA YALANLAMADemiryol İş Sendikası İzmir Şubesi, grev öncesi İZBAN yönetiminden yapılan açıklamada yer alan toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını öne sürerek açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Öncelikle kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız 'net ortalama ücretlerin' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle 'ortalama net' olarak verdiğiniz taktirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır. Tek bir örnek bile yeter. 3 bin 435 TL 'ortalama net' maaş teklif ettiğiniz makinistlerin şu an ikramiye, sosyal yardımlar, her makinistin almadığı aile, çocuk yardımları ve AGİ dahil ortalama net maaşları 2 bin 550 TL artı yol ve yemek. Teklif ettiğiniz yüzde 22 zammı üzerine ekleyince biz 3 bin 435 TL net ortalamayı bulamadık. Açıklamanızda yer alan 'Grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi' ifadenizi tüm kamuoyu önünde reddediyoruz. Çalışanlarınızın tamamına ulaşmanız hiç zor değil. Lütfen çalışanlarınızın tamamına ulaşıp teklifinizi bizzat hatırlatarak yarın işbaşı yapmalarını sağlayınız. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi çalışanlarınızı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi olarak gerçekten biz mağdur ediyorsak. İfade ettiğiniz 'ortalama net' ücretlere arkadaşlarımızın hiçbir itirazı bulunmuyor."Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 'DARP' İDDİASIUŞAK'ta, 10 yaşındaki çocuğu M.K.'nın özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğünü ileri sürerek sosyal medyadan fotoğraf paylaşan baba S.K. (36), hastaneden aldığı rapor ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.Olay, iddiaya göre geçen Cumartesi özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., çocuğu M.K.'nın rehabilitasyon merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra eve geldiğinde, vücudunun bazı bölgelerinde ısırık ve bir takım yara izler olduğunu gördü. Baba S.K., olaydan sonra hastaneye giderek rapor aldıklarını, raporun kendilerine verilmediğini, söz konusu raporda sürtünme ve darp olarak ifadelerin yer aldığını ileri sürerek, çocuğunun şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN AÇIKLAMAOlayla ilgili iddiaları kabul etmediklerini belirten Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise "Okulumuzda yaşandığı iddia edilen olay yargıya intikal etmiş, gerekli soruşturmalara başlanmıştır. Öğrencimizin ailesinin aldığını iddia ettiği rapor kat'i bir darp raporu değildir. Basında yer alan fotoğraflarda darp sonucu oluştuğu iddia edilen kızarıklıkların dermatolojik-alerjik bir reaksiyon olma ihtimali ve öğrencimizin kendine zaman zaman zarar vermesi nedeniyle oluşan lezyonlardan biri olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Bu sebeple durum açıklığa kavuşmadan kurumumuz hakkında karalamak amaçlı yapılan tüm paylaşım, içerikli yorum vb. için kurum olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUÖte yandan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve 2 müfettişin olayı incelemesi için görevlendirildiği öğrenildi. Olayın, müfettişler tarafından yapılan incelemelerin ardından doğruluk kazanacağı belirtildi.Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,==============================Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı, ardından kendini bıçaklayarak öldürdüKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre Şükrü Kendir (22), bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi.Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),===================================