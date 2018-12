Dha Yurt Bülteni -18

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:55



FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel , tutuklandı (2)TUTUKLANDIFETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İstanbul 'da gözaltına alınarak, Erzincan 'a getirilen tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Erzincan'a dün akşam saatlerinde getirilen Talha Uğurluel, sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Uğurluel, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 10.00'da adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Uğurluel, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Uğurluel'in tutuklanmasına karar verdi. Adliyeden saat 17.30'da çıkarılan Uğurluel, gazetecilerin "Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Hepsi yalan" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, " Kudüs kitabını yazdığım için" diye cevap verdi. Talha Uğurluel, Erzincan'daki cezaevine gönderildi. DENİZE DÜŞEN EMEKLİ DOKTORUN SON SÖZÜ: KENDİ CANINIZI KURTARINANTALYA'da, amatör balıkçı emekli doktor Hasan Şişli (76), balık tutmak için indiği falezlerde dalgalara kapılarak denize düştü. Elinden oltasını bırakmayan Şişli, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına "Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın" dedikten sonra kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için falezlere giden Hasan Şişli, dalgalara kapılarak denize düştü. Suda batıp çıkmasına rağmen elinden oltasını bırakmayan Şişli'ye kayalıkların üzerinde balık tutan arkadaşı Eyüp Kırıcı ve diğer amatör balıkçılar yardım etmek istedi. Balıkçılar, Şişli'nin elindeki oltanın kamışını tutarak kayalıklara doğru çekti. Ancak Şişli'yi kayalıklara çıkaramayan Kırıcı, polisi arayarak yardım istedi. Tüm uğraşlara rağmen suyun içinden çıkarılamayan Şişli, Kırıcı'ya, "Beni bırakın, siz kendinizi kurtarın" diye seslendi, ardından gözden kayboldu.Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, kayalıklar arasında Hasan Şişli'nin cansız bedenine ulaştı. Şişli'nin cenazesi polis ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri, Şişli'nin çantasındaki cep telefonundan yakınlarına ulaştı ancak yaşamını yitirdiğini söyleyemedi. Adresi veren polis, "Önemli bir konu var gelir misiniz" dedi. Şişli'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu 'na gönderildi.Amatör balıkçı Eyüp Kırıcı, farklı noktalarda balık tuttuklarını belirterek, "Bir baktım dalga denize düşürmüş. Yanımdaki arkadaşımla bulunduğu yere koştuk. Elimizde bulunan kamışla kayanın üzerine doğru çekmeye çalıştık. Bir bölümü kayanın üzerindeydi. Bize 'Beni bırakın, kendi canınızı kurtarın' dedi. Kurtaramadık. Çok üzgünüz" diye konuştu. İZMİR'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDUİZMİR'de, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini su bastı. İzmir 'de, öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Banliyö ulaşımı hizmeti veren İZBAN çalışanlarının da grevde olması nedeniyle, kentin bazı noktalarındaki araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini de yağmur suları bastı. Çalışanlar, dükkanların içine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. TURGUTLU'DA RÖGARLAR TIKANDI, EVLERİ SU BASTIMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur sularının sürüklediği çöplerle rögarların tıkanması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye dönerken, özellikle alçak kesimlerdeki evlerde su baskınları yaşandı.Turgutlu'da dün (pazar) akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta, yağmur sularının taşıdığı çöplerin tıkadığı rögarlar taştı. Sokak dereye dönerken, zemin kattaki bazı evleri su bastı. İlçenin bazı yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, dereye dönen cadde ve sokaklarda da su tahliye çalışmalarına başladı.Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik, "Bu bizim kaderimiz mi? Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Her yağmurda evlerimizi su basıyor. Ne olacak bu sokağın hali" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli de, "Yorulmaz Sokak'ta her yağmurda yaşanan sıkıntıyı daha önce Belediye'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadı. Üzüm Sokak ile Kiraz Sokağın kesiştiği yerde tümsek var. Yağan yağmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz Sokağa akarak zemin katlarda su baskınlarına neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz" dedi.İtfaiye ekipleri de su baskınlarına karşı alarmda bekledi. FIRTINAYLA GELEN 10 DAKİKA SAĞNAK YAĞMUR BODRUMLULAR'A ZOR ANLAR YAŞATTIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ile gelen sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.Bodrum'da, bugün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte başlayan ve 10 dakika süren sağanak yağmur, başta Bodrum- Turgutreis Karayolu hastane kavşağı yönü ile bazı ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sık sık taşkınların yaşandığı ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alıp, özellikle dere kenarlarında park eden araçların sahiplerini uyardı. Sahibine ulaşılamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı. DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİÖzellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suların denize kadar ulaştı. Çamurlu suların denize döküldüğü bölgelerde denizin rengi değişerek, kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar da sağnak yağmurun etkisini daha da arttırıp, sele neden olması ihtimali üzerine su baskınlarına karşı kum torbaları ile önlem aldı.Sağnak yağmur sırasında Gümbet Koyu'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yıllık denizci Yaşar Öztürk , "Fırtınayla karışık sağanak yağmur yağdı. Kesinlikle bunun devamı gelecektir. Dünyaya, doğaya zarar verildiği sürece bu tür yağışların artacağını düşünüyorum" dedi. KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ AVLAYAN 2 KİŞİ, ADLİ KONTROLLE SERBESTTUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek kaçan ve Erzincan'da yakalanan A.A. ve S.Y., 42 bin TL'lik idari para cezası uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde geçen cumartesi kaçak avlanan 2 kişi, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı. İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini ise dövüp, cep telefonunu gasp ederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasp edilen cep telefonunu da arazide buldu. Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan'da oturduğu tespit edilen 2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.A. ve S.Y.'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 21 biner TL olmak üzere toplam 42 bin TL idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ferit DEMİR/TUNCELİ,