Dha Yurt Bülteni -18

DHA
YURT BÜLTENİ -18
SAMSUN'DA FIRTINA: AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI Samsun
'da saatteki hızı 95 kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağacın üzerine devrildiği anne ile 2 çocuğu hafif yaralandı.
Samsun'da bugün etkili olan ve saatteki hızı Asarcık
ilçesinde 95 kilometreyi bulan kentte ortalama 60-80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde direk ve levhalar devrildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi'nin kafeteryasının asma tavanı çöktü. Ayrıca Canik
ilçesinde, çam ağacı yolda yürüyen Eda D. ile 2 çocuğunun üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen anne ve çocuklarına yardım etti. Hafif yaralanan anne ve 2 çocuğu olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Lodosun etkisinin bu gece zayıflayacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Rüzgarda yürüyen vatandaşlar
-Rüzgardan etkilenen ağaçlardan ve Türk Bayrağı'ndan detay
-Detaylar
Haber-Kamera: SAMSUN,
================
DOMANİÇ'TE KAR VE SİS, ULAŞIMI AKSATTI Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu. Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi,
Görüntü dökümü:
----------
-Domaniç-İnegöl karayolundan görüntüler,
-Karlı ve sisli yolda araçların geçişlerinden çekilen görüntüler
Boyut: 114,67 MB
Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA
=================
MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE SOBADAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ Gaziantep
'te, misafirliğe gittiği evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bedriye Bekler (77) yaşamını yitirdi, Fatma Bozan ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Battallı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bedriye Bekler akrabası olan Fatma Bozan'ın evine yatılı misafirliğe gitti. Akşam sobayı yakan ve uyuyan Bozan ve Bekler'den gün içinde haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtığı evde, Bekler'i ve Bozan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Bedriye Bekler'in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Fatma Bozan ise ambulansla kentteki hastaneye götürüldü. Bedriye Bekler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Fatma Bozan'ın ise hayati tehlkesinin devam ettiği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle gün içerisinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaklaşık 40 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
Ölen kadının evden çıkarılması
Tabutun cenaze aracına taşınması
Adli Tıp Kurumu
Cenazenin getirilmesi
Genel ve detay görüntüler
BOYUTU: 97MB
Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)
===============
MOTOSİKLETLİ GENCİN OTOMOBİLE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde hareket halindeki motosikletli, otomobile çarptı. Yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tahsin Kaplan Caddesinde meydana gelen kazada elinde teneke kutu ile motosiklet kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, karşıdan gelen otomobile çarparak devrildi. Yere düşen ve yaralanmayan motosiklet sürücüsü çevredekilerin yardımı ile yerden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Kaza anı
Güvenlik kamerası
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
==================
KAMYONUN ALTINDA KALAN TAMİRCİ ÇIRAĞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, çalıştığı tamirhanede bakımı yapılan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Efekan Aslan, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, Karaçay
Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işinde kullanılan hafriyat kamyonunun şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı araçla tamirhaneye geldi. 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın öldüğü belirlendi. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Aslan'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardınan Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı.
Hayatının baharında yaşamını yitiren çırak Efekan Aslan için bugün ikindide ailesinin yaşadığı kırsal Esenköy
Mahallesi Hacı Saniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde (ASKİ
) çalışan babası Engin Aslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP
'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, Nazili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sanayi esnafı ve Aslan'ın yakınları katıldı. Cenaze töreninde, yakınlarının desteği ile ayakta durabilen baba Aslan, gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan namazın ardından, tabutu yaklaşık 500 metre omuzlarda taşınarak Esenköy Mahalle Mezarlığı'na getirilen Aslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRNTÜ DÖKÜMÜ:
---------
-Efekan Aslan'ın fotoğrafı
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Baba Engin Aslan'ın gözyaşı dökmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),
=================
EDİRNE'DE 280 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Edirne
'de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 280 kaçak göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı
ile 54'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna
ve Yenikadın köyleri ile, Uzunköprü
, Havsa
, Enez
ve Meriç
ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa
ülkelerine gitmek isteyen Cezayir
, Mısır
, Fas
, İran
, Irak
, Afganistan
ve Pakistan
uyruklu 280 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
EDİRNE TREN GARINDAN GÖÇMEN GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLMİŞTİ
Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-
Anne,DHA
11 Aralık 2018 Salı 18:19