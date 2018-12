Dha Yurt Bülteni - 18

16 Aralık 2018 Pazar 23:38



16 Aralık 2018 Pazar 23:38

BURDUR'DA EMEKLİ ASTSUBAY EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI (1)BURDUR'da emekli astsubay tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda kendisi de ağır yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi'ndeki Özlem Evler Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli astsubay M.D. iddiaya göre evde eşi Nilüfer D. ve kızı Gizem D. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına tabancayla ateş açan M.D. aynı silahla intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayın ardından ağır yaralanan M.D. hastanede tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri: binanından ve önündeki kalabalıktan görüntü-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================SINIRI KAÇAK GEÇEN YABANCI UYRUKLU 8 KİŞİ, 64 AV TÜFEĞİYLE YAKALANDIHAKKARİ'nin İran sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Tanyolu mevkiinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu toplam 8 yabancı uyruklu, sırtlarındaki 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgünün finans kaynaklarına yönelik operasyonları sürerken, Irak sınır hattındaki Tanyolu mevkiinde keşif gözetleme görevi sırasında kaçaklarla birlikte küçük bir cephanelik ele geçirildi. İran topraklarından yasa dışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan 8 kişi, askerler tarafından termal kamera ile tesbit edildi. Bunun üzerine kaçakların bulundukları yer ve konumları belirlenerek güvenlik önlemi alındı. Kaçakların geçiş güzergahında önlem alan asker, operasyonla yabancı uyruklu 8 kişiyi yakalandı. Durdurulan gruptakilerin yapılan kimlik sorgularında 5'i Iraklı, 3'ü İran uyruklu olduğu belirlendi. Sırtlarında 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi, sorguları yapılmak üzere 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri aralıksız sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------JANDARMA KAMERASI-Yakalanan yabancı uyruklular-Sırtlarındaki çantalarla karda yürüyen yabancı uyruklu vatandaşlarHaber: Mehmet ÖZKAN - Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE VE KIZI YARALANDIŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Güle Gergez (43) ve kızı Helin Gergez (15) hastanede tedaviye alındı.Kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne Güle ve kızı Helin Gergez'e, sürücüsü henüz bilnmeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan anne Güle Gergez, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Helin Gergez'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.İhbarla olay yerine gelen polis otomobil sürücüsünü gözaltına alarak, ifadesini almak üzere karakola götürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yeriKaza yapan otomobilİnceleme yapan polis ekipleriAcil servis önüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================KAHVEHANE ÖNÜNDEKİ TARTIŞMADA BABA-OĞULU VURDUSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin kahvehane önünde tartıştığı sırada rastgele ateş açması sonucu baba ve oğlu yaralandı.Olay akşam saatlerinde, Hendek Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. caddede kahvehanenin bulunduğu alana geldiği sırada vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran ve alkollü olduğu iddia edilen H.U. etrafa rastgele ateş etti. Bağırış sesleri üzerine dışarıya çıkan esnaf ve vatandaşlar, silah sesini duyunca sağa-sola kaçıştı. Bu sırada kahvehane önünde bulunan Kadir Sakçı (43) ve oğlu Burhan Sakçı(17) kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarken olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tabancadan çıkan kurşunlar çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarına isabet etti. Polis geniş çaplı inceleme yaptı. H.U.'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastaneye sevk-Olay yeri görüntüleri-Polisin inceleme yapması-Kovanlardan görüntü-Kurşunların isabet ettiği yerlerde inceleme yapılması-DetaylarHaber-Kamera: HENDEK(Sakarya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================BEYİN KANAMASI GEÇİREN KADININ ORGANLARI 4 HASTAYA HAYAT VERECEKGÜMÜŞHANE'de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Çağşırlıoğlu'nun (56), 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi Ankara ve Erzurum'da 4 hastaya nakledilecek.Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2'inci sınıfta eğitim gören Gökhan Çağşırlıoğlu ile birlikte yaşayan Filiz Çağşırlıoğlu, 12 Aralık'ta beyin kanaması geçirdi. Gümüşhane Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan kadının beyin ölümü gerçekleşti. Gökhan Çağşırlıoğlu annesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Çağşırlıoğlu'nun bağışlanan 2 böbrek, karaciğer ve kalbi Erzurum ve Ankara'dan gelen ekiplerce alınarak 4 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere götürüldü.Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Gökhan Çağşırlıoğlu, "Annem hayatı boyunca insanlara olabildiğince yardım etmeyi ve onlara yardıma aracı olmayı seven, hayatını buna adamış biriydi. Hayatını kaybederken de böyle bir şeye imkanı olduğunu duyunca bende ona son kez yardımcı olmak istedim. Kendi can verirken başkalarına bir ümit olma ihtimali olduğu için bağışa karar verdim. Sonuçta buna bir insanın ihtiyacı var. Buna bir insanın sevinme ihtimali var. Bir insanın hayatının kurtulma ihtimali var. Bu bizim görevimiz. Çünkü bir gün o organa bizim de ihtiyacımız olabilir. Belki annemi kaybetim ama annemin bir parçası tanımasamda, bilmesemde dünyada olacak. Hep onu hissedeceğimö diye konuştu.'ANNEYİ KAYBETME ÜZÜNTÜSÜNÜ, SEVİNCE DÖNÜŞTÜRDÜK'Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ertuğrul Kara da anne Çağşırlıoğlu'nun 12 Aralık tarihinde ani şuur kaybı sonrası düşme şikayetiyle acil servise başvurduğunu hatırlatarak, "Yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması tespit edildi. Anne Çağşırlıoğlu'nun operasyon sonrası genel durumunun düzelmedi ve beyin ölümünün gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bekleyen hastalara umut olmak adına aileyle görüştük. Sonrasında bir anneyi kaybetmenin hüznünü bir sevince dönüştürebilmek adına aile ve oğlu ile iletişime geçtik. Oğlu Gökhan'a teşekkür ediyorum. Başka hastalara umut olabilmek adına aldığı bu karar nice insanlara umut olacak. Bir nebze de olsa annesini kaybetmenin hüznünü sevince dönüştürdükö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Organların nakledilmesiGökhan ÇağşırlıoğluBaşhekim Yardımcısı Ertuğrul Kara açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK========================================GÜZELBAHÇE'DE VİLLA YANGINIİZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bir villada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.Yangın, akşam saatlerinde Kahramandere Mahallesi'nde Derya Ö.'nün yaşadığı villada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, Derya Ö. kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların metrelerce yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede ederken, yangının diğer villalara sıçramaması için bölgeye Güzelbahçe Belediyesi'ne ait arazözler de gönderildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, villada maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Villadan görüntü-Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden görüntü-İtfaiye araçlarından görüntü-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (5)DOKTORLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktorun kimlikleri belirlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktor Mehmet Salih Aslan'ın da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.Haber: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,===================================Bakan Selçuk: 2019'da Aile Şurası'nı düzenleyeceğizAİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşların iş birliğinde Aile Şurası'nı düzenleyeceklerini açıkladı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bakan Selçuk, bakanlığın bugüne kadar yaptığı icraatları sıraladı. Selçuk, "2018 yılında 42 merkez daha açarak sosyal hizmet merkezi sayımızı 316'ya çıkardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, vakıflarımız aracılığıyla da bu hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir köşesine ulaştırıyoruz. Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattık. ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık. Hem sosyal hizmet merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019 yılında muhtarlarımızın da desteğini alarak 2 milyonun üstüne çıkaracağız." dedi.MADDE BAĞIMLILIĞIAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşların iş birliğinde Aile Şurası'nı düzenleyeceklerini belirtti. Aileyi ve toplumu olumsuz etkileyen madde bağımlılığı konusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bakan Selçuk, 2019 hedeflerini de şöyle anlattı:"Madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyon sonrası topluma uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek amacıyla 15 sosyal uyum birimini açtık. Bakanlığımız göç, terör, doğal afet ve acil durum sonucu aile ve toplum üzerinde oluşan travmaların ortadan kaldırılması amacıyla psikososyal destek hizmetleri de vermekte ve bugüne kadar 760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik. Çocukları kuruluş bakımına almadan önce aile odaklı hizmetlere öncelik vererek, çocuklarımızın ailelerinden kopmamalarını sağlıyoruz. Bugün Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'yla 121 bin çocuğumuzu kendi aileleri yanında destekliyoruz. 2019 yılında devlet korumasındaki çocuklarımız için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlatacağımızı da ifade etmek isterim. Çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 23 bini aşkın çocuğumuzu evlat edindirme ve koruyucu aile modellerimizden faydalandırdık. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımız ise kuruluş bakımına alınıyor. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bin 557 çocuğumuza da ihtisaslaşmış çocuk destek merkezlerinde hizmet sunmaktayız. Sokakta çalıştırılan çocuklarımız için 130 mobil ekip kurduk. Alan çalışmalarında 11 bin 760 çocuğumuza müdahale ettik. Çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarının olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 'Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar' farkındalık kampanyasını başlatarak 94 bin çocuğumuza ve 13 bin ailemize ulaştık. Ayrıca, Bakanlığımızın Sosyal Medya Çalışma Grubu, sosyal medyada ve dijital ortamlarda çocuklarımızı etkileyebilecek riskleri tespit ederek önleyici çalışmalarda da bulunmakta.öKADINA YÖNELİK HEDEFLERBakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınları çalışma hayatına kazandırmak amacıyla kadın kooperatiflerini güçlendireceklerini belirterek, "Bu kapsamda, Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla birlikte Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü yürürlüğe koyduk. Kadınlarımız çalışma hayatında yer alırken çocuklarını ve ailelerini ihmal etme endişesi yaşamasınlar diye doğum yardımı, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma imkanı gibi birçok kolaylaştırıcı imkanla buluşturuyoruz. Yarım çalışma ödeneği uygulamasını da başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. İşte Anne Projesi'yle kadınlarımızı istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına yönlendiriyoruzö dedi.KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE2019 yılında da kadın girişimciliğinin e-ticaret yoluyla desteklenmesi projesini gerçekleştirerek daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Selçuk bu geliştirmenin önündeki en büyük engelin şiddet olduğunu vurgadı. Bakan Selçuk, "Kadının sosyal hayata katılımının, kendini geliştirmesinin önündeki en önemli engellerden biri de şiddet. Bu anlayışla, şiddetle mücadeleye yönelik hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirleri hayata geçirdik ve yasal altyapıyı güçlendirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, 71 bin polisimize, 65 bin sağlık personelimize, 48 bin din görevlimize eğitim verdik. Ayrıca bu yıl 32 bin kamu personelimize de ulaştık. Milli Savunma Bakanlığımızla eylülde başlayan iş birliğimiz çerçevesinde, bedelli askerlik yapan 45 bin kişiye 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminerler verdik" diye konuştu.Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,================================Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta dijitalleşmeye hız veriyoruzSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 Mali Yılı Bütçeleri görüşüldü. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 Bütçesi'nin üzerine konuşan Bakan Fahrettin Koca, sağlıkta meslek eğitiminin önemine dikkat çekti. Bakanlığı'nın bütçesi ile ilgili sunum yapan Bakan Koca, sağlıkta ihtiyaç duyulanın personel değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerini yetiştirmek olduğunu söyledi.SAĞLIKTA HEDEFLERBakan Koca, meslek eğitiminde hedeflerinin sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olacağını ifade ederek, "Yine, insan gücü süreç ve teknoloji verimliliğini ölçülebilir ve kıyaslanabilir hale getirerek performans yönetimiyle ilişkilendirilmiş bir hizmet modelini ortaya koyacağız. Toplumun yapı taşları olan bireylerin ve sivil grupların sadece sağlık hizmeti tüketicileri olmaları değil, sağlık avukatlığı yapma bilincine ulaşmalarını sağlamak, sağlıklı bir toplum yaratmanın ön şartıdır. Sağlıklı bir gelecek için tütün, alkol, madde ve teknoloji dahil her türlü bağımlılığı ve kötüye kullanımı engelleyeceğiz. Hızlı bir şekilde yaşlanan toplumumuzda aile hekimlerimizden başlayarak etkin bir kronik hastalık yönetimi sistemiyle insanlarımızın sağlıklı yaşlanmasını temin etmek zorundayız. Anne ölümü, bebek ölümü, bağışıklama ve kronik hastalık yükü dahil tüm temel sağlık göstergelerinde en üst düzeye ulaşmak hedefimizdir" dedi.ŞEHİR HASTANELERİNDE YENİ DÖNEMŞehir hastanelerinde yeni bir döneme geçeceklerini anlatan Bakan Koca, "Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürüp üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz" diye konuştu.'DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERECEĞİZ'Sağlık alanında dijitalleşmeye hız verdiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:"Oldukça düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir. Sağlık alanında dijitalleşmeye hız vererek vatandaşlarımızın sağlık hizmetinin her aşamasına erişimini kolaylaştırmayı, doğru zamanda doğru yerde hizmet almalarını sağlamayı ve karar destek sistemleri yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisini olabildiğince yerelleştirip ülkemizin jeopolitik durumu ve son dönemde bölgesinde kazandığı nüfuzu da göz önüne alarak önemli bir ekonomik fırsat oluşturmak mümkündür. Bakanlığımızın ana misyonu, insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek olacaktır."Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,================================