Dha Yurt Bülteni -18

Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor (3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BODRUM'A SÜRPRİZ ZİYARETCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması kapsamında Muğla ve Fethiye ilçesindeki mitingin ardından Bodrum'a sürpriz ziyarette bulundu. İki gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Bodrum'un çok çile çektiğini, sıkıntılar yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele bu yıl Bodrum bir garip oldu. Yani yaz nüfusu 2.5 milyonu bulan bir Bodrum'a bu hizmet değildi. ve bunun tersine artık çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için şunu özelikle söylemek istiyorum ki; Bodrum'a eser yakışır, hizmet yakışır, gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik dertli insanların işidir. Karşınızda evet İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İstanbul ile Bodrum arasındaki ilişkiler ne haldedir sizde gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki, artık Bodrum bu çileden kurtaralım. Bodrum'a hakikaten bir doktor gerekiyordu. Buraya gerekli müdahale gerekiyor. İkinci bir doktoru da Muğla geneline ve tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak bizde Muğla'ya ve Bodrum'a bugüne kadar yapılmayan hizmeti getirelim diyoruz" dedi.'BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'"Bu birlikteliği sağlamamız lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü,"Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanıyla Muğla Büyükşehir ile Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta 37 günümüz var. Buna hazır mıyız? Hazırız. Gönül belediyeciliğine hazır mıyız? Milli iradenin Bodrum'u hakimiyetine hazır mıyız? ve gerek hanım kardeşlerim gerek ana kademe gerek gençler Bodrumlular hep birlikte bu olumsuz girişimi tersine çevirmeye hazır mıyız? Gelin ele ele verelim. ve bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı biliyorsunuz 15 Temmuz ardında başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi el ele verdik. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'yla, zillet ittifakını, illet ittifakını yer ile yeksan edelim diyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden ele ele verirsek gönül gönüle verirsek bu olumsuz gidişi tersine çeviririz."'CHP DEMEK ÇÖP DEMEK'Bodrum'a yatırımı kendilerinin yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah aşkına şu Bodrum'da hizmet denince akla kim gelir? Bütün yollarınızı, havalimanına varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarıyla buraya gelmedi mi? AK Parti yapmadı mı? Bütün bunların yanında hastaneden tutunuz içme suyuna varıncaya kadar, 2050 yılına kadar içme suyu sorununu evvel Allah gideriyoruz. Buranın içme suyu yok noktasına gelmişti. Bunu DSİ ile biz çözdük. Niye? Baktın ki bunların böyle bir derdi yok. Yav belediye kimde şu anda? Bunlar bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp demek. CHP demek çukur demek. CHP demek çamur demektir. CHP demek yoksulluk demektir. CHP demek yasaklar demektir. CHP demek yoksulluk demektir ve geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerdi yağ kuyrukları, benzin kuyrukları. Maalesef bunları hep yaşadık" dedi.'BİZİMKİ VARLIK KUYRUĞU'Tanzim satışların kurulmasına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün gene kuyruklar var. Bay Kemal bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bizimki varlık kuyruğu çünkü ekonomimize suikast yapmak istediler. Ha siz mi yapmak istiyorsunuz? Tanzim satışlarda fiyatlara bir anda yarı yarıya indi. (Alandaki vatandaşların Bodrum'da da tanzim satış noktasının kurulmasını istemesi üzerine) Nasıl yapalım burada CHP belediyesi var. Bunlar bizimle yardımlaşmaya girmiyor. İzmir önce 'evet' dedi. Sonra o da vazgeçti. Vakit daraldı öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim. Spor tesislerinden, millet bahçelerine varıncaya kadar inşallah Bodrumumuz da gerçekten farklı bir geleceği yatırımlarla beraber gerçekleştirecek bir yerel yönetim vaat ediyoruz. Bütün bunlarla beraber bu adımları atarken bakınız bir şeyin üzerinde ısrarla duruyoruz. AK Parti iktidarı göreve geldiğimizde biz ihracatı 36.5 milyar dolarla aldık. Şimdi 170 milyar dolardayız. Bütün bunların yanında Bodrum havalimanımızı yaptık. Şu anda havalimanı elhamdülillah sürekli turizmde patlama yapıyor. Turist sayısı ciddi miktarda artış sağlamış durumda. Bizden önce böyle bir imkan yoktu. Bu havalimanını yaptıktan sonra sıçrama oldu. Aynı şey Dalaman'da da oldu. Marinalar artık yetmiyor. Bunları da artıracağız. Her yerde proje çalışmalarını yapıp buralarda marinaları da yapmak suretiyle Yunanistan'a gidecek tüm yatları buraya çekebilecek güçteyiz. Ama bütün mesele iş bilenin kılıç kuşananındır. Biz size inanıyoruz. 31 Mart günü bu müjdeyi bekliyoruz. Özellikle de burayı takip edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra seçim koordinasyon merkezine girip bir süre vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra Bodrum'dan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKonuşmadan görüntü.Alandan görüntü.Taylan YILDIRIM - Mehmet Can MERAL - Tekin GÜRBULAK/ BODRUM===========================CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var (2)SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VARSeçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura ve barışa ihtiyacı var. Bu memleketin nereden geldin demeye değil, nerede durdun demeye değil, kökenin, dilin nedir demeye değil hepsini kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. Etmiş oldukları kötü sözler sahibinindir. Bizi bağlamaz. Onun için biz güzellikten, sevgiden, huzurdan bahsetmeye devam edeceğiz. İşten, aştan, ekmekten bahsetmeye devam edeceğiz. Bu memleketin vatandaşını birbirine kırdıracak, böldürecek, kem gözle baktıracak bir ortamın artık kapanması gerekiyor" diye konuştu.Oğuz Kağan Salıcı ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------CHP Gölbaşı Seçim Bürosu önüOğuz Kaan Salıcı'nın vatandaşlarla tokalaşmasıOğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)===================Bodrum'da uyuşturucu operasyonuMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir işyerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe ve Yokuşbaşı mahallelerinde, bir işyerinde uyuşturucu maddesi satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskında satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise iklimlendirme sistemi ile saksılarda yetişen skunk bitkisi, 2 ecstasy hap, esrar öğütme aleti ve bong olarak tabir edilen esrar içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K ve M.G. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüphelilerin adliyeye getirilişiGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),======================İçinde terk edilmiş bebek olduğu sanılan pusetten, bebek kıyafetleri çıktıDÜZCE'de, bebek bakım ve emzirme kabini önünde unutulan bebek pusetinde bebek olabileceğini düşünenler polise haber verdi. Polis, içerisinde bebek kıyafetleri bulunan puseti unutulduğunu düşünerek belediyenin güvenlik görevlilerine verdi.Olay akşam saatlerinde, Cedidiye Mahallesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Cedidiye Camii'nde namaz kılan vatandaşlar, bebek bakım ve emzirme kabini önünde bebek puseti olduğunu fark etti. Puset içinde bebek olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, puset içerisinde bebek eşyaları olduğunu belirledi. Puset alınarak unutulma ihtimaline karşı Düzce Belediyesi içerisinde bulunan güvenlik görevlilerine teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPusetten görüntüPolis ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsüBebek pusetinin içerisindeki bebek eşyalarının görüntüsüPolislerin bebek pusetini belediyeye götürürken görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===================Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralıKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Kantar mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Domaniç'e giden Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Kazada sürücü Talip Okumuş, araçta bulunan Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-Kaza yapan otomobil-Ambulansların gelişi-Yaralıların ambulansa götürülmesi-Kaza yapan otomobil detay-Genel görüntülerHaber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ,(Kütahya),-====================