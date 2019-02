Dha Yurt Bülteni -18

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız (2)STK TEMSİLCİLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sason ilçesindeki mitingin ardından Batman'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ülkenin huzur ve refahı için stratejik dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun için el ele vermek gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Eğer kendimizi sorgulamazsak, Türkiye'yi düze çıkaramayız. Siyaset kurumunun görevi 'O onu yaptı, bu bunu yaptı' demenin dışında bir şey olması lazım. Vatandaş olarak eğer bir kusurumuz varsa sürekli olarak aynı iktidara destek vermektir. Bunun kabahati eğer varsa hepimizin ortak kabahatidir. Peki nasıl aşarız? Öyle ya bir ekonomik krizin ortasındayız. İşsizlik reel sektörü yeni vurdu, o yüzden yeni artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Eğer cennet gibi bir ülke cehenneme dönüştürülürse.. Ne demek cehenneme dönüştürülmek? Bir ülkede 7,5 milyon insan işsiz gezerse, binlerce insan yatağa aç girerse, bu ülkenin insanları çöp kutularından yiyecek toplamaya başlarsa bir sorunumuz var demektir. Biz bunu nasıl aşacağız? Aşmanın birden fazla yolu var. Hani derler ya 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır' diye. Ama bazı şeyler vardır ki bu ortak aklın ürünüdür. Bunlar olmadan bir ülke büyüyemez, gelişemez, kalkınamaz. Bunları neye göre söylüyoruz; insanlığın tarihinin birikimine dayanarak. Kriz olduğunda ben Ağustos ayında İstanbul'da gittim bir basın toplantısı yaptım. Hiçbir eleştiri getirmedim hükümete. Sadece 'Bu ülke krizden çıkmak istiyorsa, 13 maddenin gereğinin yapılması lazım' dedim. Tam tersine ben öneri getiriyorum, kalktılar beni en ağır şekilde eleştirdiler. 'Niye öneri getiriyorsun?' diye. Ne yapayım? Benim bir sorumluluğum var. Ben siyasetçiyim. Siyasetçi, yönetime talip olan kişidir. Bu yönetim sadece onların sorumluluğunda değil, bizim de sorumluluğumuz var. Bizim sorumluluğumuz hataları dile getirmek, yol göstermek."'LİYAKAT YOKTUR, SADAKAT VARDIR'Yönetimde liyakatin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Dedik ki 'Devlette liyakat sistemi çok önemlidir.' Devleti devlet yapan liyakattir. Liyakatle adalet aynı kökten gelirler. Adaletin, liyakatin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Memur olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, KPSS'ye gireceksiniz, yüksek puan olacaksınız, aday memur olarak tayin edileceksiniz. Bir yıl çalışıp, asaletiniz onaylanıp, şef olmak için oturursunuz sınava girersiniz. Peki bakan, milletvekili olmak için? Savcılıktan iyi hal kağıdı, bir de ilkokul diploması. Başka bir şeye gerek yok. Devlet ayrı, siyaset, hükümet, yönetim ayrı. Siyasi partiler, devlet olmak için yönetime gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Liyakatle devlet yönetilir. Bürokraside sadakat öne çıkar, liyakat toz olur gider. Geldiğimiz noktada budur; liyakat yoktur, sadakat vardır. Nedir? Tepedeki adam ne derse ona uyacaksınız. Yanlış önemli değildir, ona uyacaksınız."'SARAYLARDA MERAKIM VARSA ALLAH BELAMI VERSİN DİYECEĞİM'Türkiye'nin 2019 kalkınma planı olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, '4 ayaklı ekonomik stratejik dönüşüm'ü anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:Sizden isteğin bunun a partisi, b partisi yoktur arkadaşlar. Burada hepimiz huzur içerisinde yaşamak zorundayız. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu sorun, bir partinin sorunu olmanın çok ötesinde bu toplumun ortak sorunu olmalı. Sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Neye göre oy kullanacağız? Sizler kanaat önderlerisiniz. Ben niye kanaat önderleriyle toplantı yapıyorum? Birileri sizi dinliyor. 'Bu kişi, doğru söylüyor' diyor. Belki çok farklı siyasi görüşlerden geliyorsunuz. Hepinizin siyasi görüşüne ben saygı duyarım ama bir krizden çıkmamız lazım. Türkiye 13 maddenin hiç birinin gereğini yapmadı. Hiç tasarruf lafını duydunuz mu Allah aşkına? Uçaklar, yatlar, katlar yahu yeter, yeter yahu. Yazık günah değil mi? Ankara'ya bakın Allah aşkına. Ne kadar büyük bina varsa, tamamı devlete ait. Hani diyorlardı ki 'Yerinden yönetim esastır.' Devasal binalarda devlet ne yapıyor arkadaşlar? Batmanlı kardeşlerim bilir mi bilmiyorum. 2019 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok arkadaşlar. 2018'de bitti, 2019 yeni kalkınma planı gerek ama yok. Benim saraylarda merakım yok. Saraylarda merakım varsa Allah Belamı versin diyeceğim. Yok öyle bir şey. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşıyorsak ben amacıma ulaşmışımdır. Bütün mesele budur. Suçlu arıyorlar acaba 'Kimi yakalayabilirim' diye, sorumlu sensin kardeşim. 'Ekonomide kriz var', sorumlu kim? Sorumlu arıyorsan sensin, başkası değil. Bütün bu sorunları nasıl aşabiliriz? 4 ayaklı bir stratejiden yola çıkmazsak, bu sorunları aşamayız. 4 ayaklı bir stratejik dönüşüme Türkiye'nin ihtiyacı var. Söylediklerimde eksik olabilir ama yanlış tek harf bile yok, hepsi doğru. Eğer bu ülkede birlikte yaşayacaksak huzur içerisinde, bu stratejik dönüşümü sağlamak zorundayız."'FUTBOL TAKIMI TUTAR GİBİ PARTİLER TUTULMAZ'Kılıçdaroğlu, konuşmasında futbol tutar gibi parti tutulmayacağını ifade ederek, "Bakın boşanmalar arttı. Büyük olaylar var. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir babanın, okula giden çocuğuna harçlık verememesi ne demektir, bir annenin çocuğunun karnını doyuramaması ne demektir? Batman'dan söz etmiyorum. Kocaeli'ndeki bir kadının haykırışı; 'Çocuğuma sabah akşam salça- ekmek yedirmekten utanıyorum.' Onu bulamayan binlerce çocuk var. Dolayısıyla her birimizin vatandaş tek tek olarak sorumluluğu var. Bu sefer seçimlere düşünerek gidelim. Oyumuzu düşünerek kullanalım, benim istediğim sadece bu. Şu veya bu partiye angaje olmayın. Futbol takımı tutar gibi partiler tutulmaz. Bir parti hata yaparsa dersin 'Kusura bakma kardeşim, hata yaptın, verdiğin sözü tutmadın.' Hani dünya lideri olacaktık? Nerede bu liderlik? Her gelenin tokatladığı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sizlerden istirhamım sandığa giderken düşünerek, elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basın kapalı olarak katılımcıların sorularını yanıtladı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİArif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN,=============Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4)HÜCUMBOTLARLARDAN GEÇİŞ HAREKATIÇanakkale Boğazı intikal rotaları üzerinde Marmara Denizi'nde TCG Kılıç, İmbat, Kalkan, Mızrak ve Tufan hücumbotları TCG Oruçreis'in sağ ve sol yanından denizde 33 nat ile geçiş harekatı yaptı. Kuzey Görev Grup Komutanı Mehmet Cem Okyay ve TCG Oruçreis gemi komutanı Deniz Albay Ahmet Burak Adalı hücumbotların geçişi sırasında selamladı.GİZLİ BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPILDIArdından gemilerde dinlenme olasılığı üzerine gizli bilgi ve belgelerin gönderildiği posta çantası alıp verme tatbikatı yapıldı. TCG Oruçreis ile TCG Kemalreis arasında posta çantası gönderildi.HELİKOPTERLE DENETLEDİTCG Kemalreis'de tatbikatı yöneten Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu helikopterle önce TCG Barbaros'a gitti, ardından TCG Oruçreis gemisine helikopterle iniş yaptı. Ardından harekat hazırlık ve idame eğitimleri yapıldı. Daha sonra da basit ve gelişmiş manevra talimleri yapıldı.Görüntü Dökümü-Hücumbot geçişleri-Posta çantası alıp verme tatbikatıKOCAELİ=========================Polislerden kaçmak için ikinci kattan atladı, kendini yaraladıIĞDIR'da polis, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Biri İzmir'de olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kaçmak isteyen bir şüpheli ikinci kattan atladı. Bahçedeki ağaç üzerine düşen şüpheli V.A. yaralandı.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu trafiğini yönlendirdikleri belirlenen 10 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu polis ekipleri sabah 06.00 sıralarında İzmir ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Evine baskın yapan polisten kaçmak isteyen V.A., arka balkondan atladı. Ağaca çarpan V.A.'nın kasık bölgesinden yaralandı. Polis tarafından yakalanan V.A. hastaneye kaldırıldı. Eş zamanlı operasyonlarda Iğdır'da toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 201 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,64 gram esrar, 1 adet ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 13 adet MKE tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız Av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Polis tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si denetimli serbestlikle bırakılırken, tedavisi biten V.A. ile birlikte 8 kişi tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Polisi yaptığı operasyon-Evlerde yapılan arama-GenelHaber-Kamera: IĞDIR,======================AYVALIK'TA, DENİZLERİN HAZİNESİ KIRMIZI MERCANLARI KORUYACAK PROJE TANITILDIBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesinin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, bilinçsiz yapılan faaliyetler sonucu mercan yataklarının zarar gördüğüne dikkat çekti. Başkan Kafaoğlu, "Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız gelişecek ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Turizme de katkı sağlanacak" dedi.Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması amacıyla hazırlanan proje, Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ve AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği'nin ortaklaşa yürüteceği, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesi, Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor.BİLİNÇSİZ ATILAN AĞ VE ÇAPALAR BÜYÜK RİSKToplantıda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, proje sayesinde turizmin yanı sıra su ürünlerinin gelişeceğini ve balıkçılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi. Mercan resiflerinin eski canlılığına kavuşturulmasının deniz ekosistemi açısından önemli olduğunu dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, iç ve dış turizmin canlandırılmasında da bu projenin büyük önemi olduğunu vurguladı. Projenin bilinçli dalış turizminin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirten Kafaoğlu, "Oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bir kaya parçası ya da bitki gibi görünmekle birlikte aslında omurgasız bir hayvandır. Son zamanda yapılan araştırmalar deniz altı haritasının ölmesine; doğal iklimsel değişikliklerin yanı sıra balıkçıların ağları ve tur gemilerinin bilinçsiz çapa atım faaliyetlerinin de sebep olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız çapa atımı değil, çekimi sırsında da çapalar mercan ekosistemine rastlayıp onların kırılmasına sebep olabilmektedir. Atılan ağlar da kolonilerin ters dönmesine ve bu yüzden de ölmelerine sebep olmaktadır" diye konuştu.BİNLERCE DENİZ CANLISINA ÇOĞALMA İMKANI VERİYORBilinçsiz atılan ağların mercanların üzerini kaplayarak gelişimlerini de etkilediğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Denize atılan çapaların yerlerinin belirlenerek, bu bölgelerde mercanlara zarar verecek çapa ve ağ atım faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanmakta. Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız da gelişecek ve balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Proje kapsamında uluslararası korunma listesinde de bulunan kırmızı mercanların daha etkin korunması için var oldukları noktalar ve derinlikler koordinat sistemi yardımıyla bölge haritası üzerinde işaretlenecektir. Bu yöntemle, mercanların yer tespiti yapılarak, mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve korunması için çevresine ucunda şamandıra bulunan tonozlar inşa edilecek ve deniz yüzeyinde de işaretlemeler yapılacaktır. Böylece kırmızı mercanlar alan tahribatına neden olacak aktivitelerden korunarak canlı yaşamını doğal ortamında sürdürmeye devam edecektir. Projenin yazılmasından savunulmasına ve koruma tedbirlerinin alınmasından bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına kadar şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da emeği geçecek herkesi tekrar kutluyorum."FARKINDALIK YETMEZ, HASSAS OLUNMALIBaşkan Kafaoğlu'ndan sonra söz alan AGRİDA Derneği Başkanı Attila Kaya proje için "Örnek bir proje olacak. İyi bir iş birliği ile projeyi bitireceğimize inanıyorum" derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, projenin Ayvalık'a, Balıkesir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.Kırmızı mercanların önemi hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise "200 milyon yıl önce nesilleri ortaya çıkan kırmızı mercanların bir ekolojik bir de ekonomik önemi var. Böyle bir mercan lokasyonunun tespit edilmesi ve bunun koruması ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje son derece önemli. Farkındalık oluşturulması yetmiyor. Mercanlar çok hassas canlılardır. Tüm kurumların hassas olması gerekiyor" diye konuştu.Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker de kırmızı mercanları 'ekosistem mimarı' olarak tarif etti. Doç. Dr. Türker, "Karbon döngüsüne direkt müdahale ederek oksijenin atmosfere ulaşmasında Amazon Ormanları kadar etkin olan kırmızı mercanlar, bu yüzden gerçekten hazine ve onlara sahip çıkmalıyız" dedi.Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, İlçe Turizm Danışma Müdürü Yasemin Gençer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliğinden Atasay Tanrısever, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan adayı Nazmi Başaran, Ayvalık'tan çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dalış okulları sahipleri de katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kürsüdeki konuşmalarDetaylarFatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),=======================