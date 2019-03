Dha Yurt Bülteni -18

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'taCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşlarla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu. Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Oktay, kentteki tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti. Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıklardan tadan Oktay, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Bölgedeki çay bahçelerini de gezen Oktay, sohbet ettiği vatandaşlara simit ikramında da bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Oktay, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.Görüntü Dökümü-----------Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın Sinop'a gelişi-Ziyaretler-Vatandaş sohbeti-Fabrika incelemesi(SÜRE: 02: 04 Dk) (BOYUT: 228 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,=================Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (5)'İKTİDARA GELİRSİNİZ AMA MUKTEDİR BİZİZ' DEDİLER'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Kiraz ilçesini de ziyaret etti. İlçe merkezinde halkı selamlayan Süleyman Soylu'dan önce konuşan Kiraz Belediye Başkanı Ak Partili Saliha Özçınar, yaptı projeleri anlattı ve aynı zaferi tekrar kazanacaklarını ifade etti. Süleyman Soylu, konuşmasına "Kiraz'da 31 Mart akşamı herkesi kıskandıracak, çatlatacak, patlatacak tarihi bir rekor çıkartacak mı?" sözleriyle başladı. Dönem dönem Kiraz'ı ziyaret ettiğini de anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkeyi yöneten, devleti yöneten insanlar yani sizin evlatlarınız zorluk gördüğü zaman müracaatını Anadolu'ya yaparlar. Benim ülkemin insanı yanlış karar vermez, insaflıdır, samimidir, sadakatlidir. Şurada gönüllere giriyoruz. Günlerdir, aylardır, yıllardır mücadele ediyoruz. Üzerimize geliyorlar, milletimizin üzerine geliyorlar. Güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Bu ülke neler gördü. Her 10 yılda bir darbe gördü. En son ABD'nin uşağı, Pensilvanya'nın uşağının, 15 Temmuz girişimi. Az buçuk belimizi doğrultmaya çalışsak hemen belimizi eğmeye çalıştılar. Başbakanları, bakanları astılar sonra da resimlerini bizlere gösterdiler. 'Aman ha dediğimizden çıkmayın' dediler. 'Oy neymiş, oy, sandık, rey, iktidara gelirsiniz ama muktedir biziz' dediler. Bir taraftan hakaretler, sıkıştırmalar, ultimatomlar. Gezi olayları, 17- 25 Aralık darbesi, yapmadıkları kalmadı. Bu asil millete, sadakatli millete, bir gün olsun rahat yüzü göstermemek için ellerinden geleni yaptılar. Neymiş? İktidara gelirsin ama muktedir olamazsın. Buraya gelmemim sebebi şu; İktidar olursunuz ama muktedir olmazsınız diyenlere karşı bizi iktidar yaptınız sizlere şükranlarımızı sunmaya geldik. Yıllardır aynısını yapıyorlar. 'Yapamazsın' diyorlar. ABD karışacak, Avrupa karışacak. Şehir hastanesi yapamazsın, TANAP projesini yapamazsın. Türk akımını yapamazsın. Dünyanın üçüncü büyük havayolunu yapamazsın. Dünyanın en güvenli geçiş yolunu olamazsın. Bölünmüş yollara yapamazsın. Tüneller yapamazsın. Yaptık ne oldu? Daha fazlasını yapacağız. Ne oldu? Bütün bunları bizler yaşadık, başka ülkenin insanları değil."'BİZ ÜLKEMİZDE KİMSEYE OYUN KURDURMAYIZ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dış güçlerin Türkiye'nin hareketini durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"15 Temmuz'dan sonra başımıza bir iş daha getirmeye çalıştı. Irak'ın kuzeyinde Kürt devleti kurduracak, daha sonra Suriye'de Afrin'e kadar bir hat geçirecek, bizim güneyimizle bizim ekonomik coğrafyamızla bizi sınırlandıracak. Hareket kabiliyetimizi ortadan kaldıracak. Ne oldu, kurabildi mi? ABD fiştekledi, kurabildi mi? Kiraz dik duracağız. Biz ülkemizde kimseye oyun kurdurmayız, kurdurmayız. Biz niye Cumhur İttifakı'nda bir araya geldik? Derdimiz ne? Kiraz'da Saliha kardeşimizi sadece belediye başkanı yapmak için mi?, Nihat kardeşimizi İzmir'de belediye başkanı yapmak için mi? Binali Yıldırım'ı İstanbul'da belediye başkanı yapmak için mi? 6 - 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Türkiye'nin hareketini durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Gezide başlattılar bir daha frene basmadılar. Millet 50 gramlık oy pusulasıyla dersini verdi. Yattılar, kalktılar tekrar oyun kurdular. Bunlar birileri tarafından beyni çalınmış insanlar. Milletin ne tarihini biliyorlar, ne kardeşliğini ne de Anadolu insanının misyonunu biliyorlar. Biz sadece 780 bin metrekarenin insanı değiliz. Dünyaya 600 yıl hüküm sürdük ama kimseyi soyup soğana çevirmedik. Hak getirdik, hakikat getirdik, insanlık getirdik. Anadolu topraklarına çekildik ama çekildiğimiz hiçbir ülkeyi sömürmedik."'İHA'LAR 35 BİN SAAT UÇACAK'İnsansız hava araçlarının başarıyla görevlerini yaptığını da vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 yılı planımızda insansız hava araçlarımız yurt içinde 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Onlara insansız hava araçlarına öyle bir araç takıyoruz, öyle bir yazılım yapıyoruz ki bırakın teröristlerin dağlarda yürümelerini, kafalarını çıkarmayacaklar" dedi.'TRAFİKTE ÖLÜM SAYISINI YÜZDE 36 AZALTTIK'Trafik olaylarıyla da mücadele ettiklerini söyleyen yaya öncelikli uygulamaya önem verdiklerini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son dört ayda aldığımız önlemlerle trafik kazalarında ölüm olaylarını yüzde 36 azalttık. 2017 yılı içerisinde 7 bin 427 kişi trafikte can veriyordu. Herkesle mücadele ediyoruz. Anneler çocuklarını okullara rahat göndersinler. Akşam gözleri yolda kalmasın. İnsanlar işlerini rahat yapsınlar diye. Eksiğimiz yok mu? Var. Ama samimiyetimizde bir eksikliğimiz yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Konuşmadan görüntü.Alandan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR=================Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (3)AKREP VE YILAN ANTİSERUMUNDAN SONRA KUDUZ SERUMU GELİYOREskişehir'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha önce akrep ve yılan antiserumu üretecek dünyaya pazarlayan Albila serum ve ilaç fabrikasını ziyaret ederek gezdi. Fabrikada daha önce Türkiye'de ilk defa akrep ve yılan zehrine karşılık antiserum üretildiğine dikkat çeken Bakan Varank, fabrikanın yıl sonuna kadar kuduz antiserumu da üretmeye başlayacağını açıkladı. Fabrika gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Bugün Albila'dayız, burası aslında Türkiye'deki başarılı 'melek yatırım' girişimlerinin bir üretim tesisi. Osmangazi Üniversitesi'ndeki hocamızın geliştirdiği bir ürüne yani akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara melek yatırımcı ve girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular ve Türkiye'nin en önemli JNP standartları üretim tesislerinden bir tanesini oluşturdular. Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı. Arkadaşlarımız antiserum üretiyor. Bu sene sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da Albila üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacak. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. Arkadaşlarımız Ankara'da gelip beni ziyaret etmişler ve girişimlerinden bahsetmişlerdi. Biz burayı KOSGEB ile destekliyoruz. Bu tip teknoloji ve bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Ben Financial Times gazetesine yaptıkları işle ilgili tam sayfa makale yayınlandı. Ben daha sonra konuya hakim olmuştum. Ben birkaç yerde bu konuda bahsedince hocalarımız gelip beni ziyaret ettilerö şeklinde konuştu.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan ise fabrikayla ilgili bilgilere vererek şunları söyledi:"Biz burada Albila olarak öncelikle akrep zehrine ardından yılan ve daha sonra da kuduza karşı antiserum üretmek üzere çalışıyoruz. Albila bir çok farklı basamaktan oluşuyor. Birincisi akreplerden zehri alıyoruz, aldığımız zehirleri artan oranlarda atlara enjekte ediyoruz. Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardında da zehre karşı oluşan, o zehri nötürüze eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra buraya Albila tesislerine geliyoruz. Tamamen steril koşullarda buradaki uzman ekibimizle birlikte onun içerisindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün o dönüş burada gerçekleşiyorö'MUHARREM İNCE'NİN POZISYONUNA DÜŞMEYELİM'Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kablo, beyaz eşya ve bisiklet üretimi yapan bir fabrikaya giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişteki elektrikli bisikletleri görerek inceledi. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Bakan Varank, bisikleti kullanıp kullanamayacağını sorarken, "Muharrem İnce'nin pozisyonuna düşmeyelimö diye espri yaptı. Bakanın bu sözleri gülüşmelere neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi Teknoparkı da gezen Bakan Varank, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi.Görüntü Dökümü-----------Bisiklet fabrikası-Bisikletleri incelemesi-Muharrem İnce esprisi-Albila'daki açıklaması-Figen Çalışkan'ın konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=================Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dedilerİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını belirterek, "Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler" diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Dün akşam Yalvaç'a gelen ve burada konaklayan Meral Akşener, sabah Çınaraltı'nda kalabalığa seslendi. Ardından Gelendost ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener'e, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan, Millet İttifakı'nın Isparta Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Gökmen Gökmenoğlu da eşlik etti.EĞİRDİR'DE ESNAF ZİYARETİMeral Akşener daha sonra Eğirdir ilçesine geçti. Burada partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, Eğirdir Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Tuba Karaca ve beraberindeki heyetle esnaf gezisi de yaptı. Esnafın elma ikram ettiği Meral Akşener, girdiği kasaptan torununa götürmek üzere 4 kangal sucuk satın aldı. Akşener gezisine devam ederken, ilçe sakinlerinin isteği üzerine seçim koordinasyon merkezi yanında kısa konuşma yaptı.'ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN'Partisinin adayı Tuba Karaca'ya destek isteyen Meral Akşener, "Bu bir belediye seçimi, Allah aşkına birbirinizi kırmayın. Kim daha iyi hizmet eder yarışması olmalıdır. 1 Nisan günü birbirinize bakacaksınız. Arkadaşlığınız, dostluğunuz devam edecek. Bugün Tuba Başkana oy istemek için buradayım. Esnaf kardeşlerimden özür dilerim. Bizim partimizde demokrasi çok yüksektir. 'Gel burada konuş' dediler. Şu şekilde konuşuyorum; Tayyip Bey böyle bir şekilde konuşsun ben adımı değiştireceğim. Devlet Bey gelsin böyle konuşsun, adımı değiştiririm" dedi.MİKROFONU ARIZA YAPTIAkşener daha sonra Isparta'ya geçti. Meral Akşener, Millet İttifakı Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun Sanayi Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden seslendi. Konuşmaya başladığı sırada elindeki mikrofonun sık sık arıza vermesi üzerine Akşener, "Biz mikrofonumuzun kesilmesine alışkınız. Olsun, Isparta'ya geldiğimizde bize meydan vermediler, küçücük bir salonda da konuşmaya alışkınız" ifadelerini kullandı.'AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN SÖZ EDİYOR'Kendisini dinlemeye gelen kalabalıktan mutlu olan Meral Akşener, "Bu iş çoktan bitmiş. Isparta kararını vermiş. Martın sonu bahar. Biz miting yapınca birilerinin morali bozuluyor. Gücümüzü görsünler istemedim ama işte tablo ortada ne yapalım canım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı var, AK Parti'nin adayı var ve bir de bizim adayımız var. Ben şimdi 'Gökmen Gökmenoğlu'nu seçmezseniz Isparta'da deprem olur' diyebilir miyim? Diyemem. Biz 24 Haziran'a 2 ittifakla gittik. Kendileri Cumhur İttifakı'nı kurdu. Millet İttifakı'na atmadıkları çamur kalmadı. Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Hadi o zaman Cumhurbaşkanı seçilecekti, 'Seçmediğiniz takdirde Türkiye batar' denildi. 'Seçtiğiniz takdirde uçacak, kaçacak, saçacak' dendi. Yahu bu arkadaş seçildiği günden beri ayağındaki prangalardan söz ediyor. Muhterem bir gün söyle de şu prangalar kimmiş öğrenelim, vallahi ben kıracağım senin için, ben kıracağım. Neyse uçamadık, kaçamadık, aşamadık şimdi geldik yerel seçime. Yani 'Gökmen'i Isparta'da seçerseniz Türkiye gider gümbürtüye.' Hayda. Şimdi bu arkadaş 10 yıl baro başkanlığı yapmış, seçimle gelmiş Isparta'ya zararı olmamış bilakis faydası olmuş. Nasıl oluyor Türkiye'nin bekasını götürüyor. Türkiye'nin değil koltukların bekası. Abilerin işi zor, abilerin işi zor" diye konuştu.'31 MART'TA HALK ÖYLE BİR KULAK ÇEKECEK Kİ'24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını kaydeden Akşener, "Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler. Hesap vereceksiniz. 31 Mart'ta bu halk öyle bir kulak çekecek ki kulakları kıpkırmızı olacak" diye konuştu.İYİ Parti Lideri Meral Akşener konuşmasını tamamladıktan sonra Isparta'daki temaslarının ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine hareket etti.Görüntü Dökümü---------------İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Eğirdir'e gelişi,-Esnaf ziyareti ve konuşması-Isparta'da seçim koordinasyon merkezinde konuşması ve detaylar278 MB- 8 dakika 42 SaniyeHaber: Taner Erdem- Ali ÇEVİKBAŞ/KAMERAÇ Nurettin ARKAN/ISPARTA-DHA)==================DP lideri Uysal: Ülke dün olduğu gibi bugün de huzur sağlasın istiyoruzDemokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın" dedi.DP Genel Başkanı Uysal, Mersin'de, partisinin Erdemli Belediye Başkanı adayı Alpaslan Gürgenç'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Uysal, Erdemlililerden Gürgenç'e 31 Mart yerel seçiminde destek istedi. DP'li Uysal, "Bu ülkenin çok derinden işleyen yaraları ve problemleri var. İşte bu seçimler, bu anda çok önemlidir. İnşallah yerel seçimlerden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkacağız. Mersin'de büyükşehir belediye başkanı adayımız Ayfer Yılmaz ve Erdemli'de Alpaslan Gürgenç kardeşimizin belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inanıyor ve sizlerden destek istiyorum. Bu memleketin toprağı sıksan, insanı eksen toprağa can verecek bir yapısı var. Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın. Siyasetin vazifesi işte burada devreye giriyor" diye konuştu.Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışını yapan DP lideri Uysal, Erdemli Kaymakamı Avni Kulayı da makamında ziyaret etti.Görüntü Dökümü---------------DP Genel Başkanı Gültekin Uysal seçim otobüsünden halkı selamlarken-Gültekin Uysal'ın konuşması-DP Gnel Başkanı Gültekin Uysal vatandaşları selamlarken-Seçim bürosunun açılışı yapılırken-DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Erdemli Kaymakamı Avni Kulay'ı ziyaretiBoyut: 248 MB Süre: 3.20 dakika.Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin)=================Çaldıkları iş makinesini internette satışa çıkarınca yakalandılarKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, çaldıkları 300 bin TL değerindeki iş makinesini internette satışa çıkaranlar alıcı kılığına bürünen polis ile pazarlık yapmaya kalkınca yakalandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan 300 bin TL değerindeki dijital şap ve mermer işlerinde kullanılan iş makinesi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tekerlekli iş makinesinin aracın arkasına bağlanarak çalındığı görüldü. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekipleri internette 300 bin TL değerindeki makinenin satışa çıkarıldığını tespit etti. Polis alıcı kılığına bürünerek makine için 100 bin TL teklif etti. Polis ile makineyi satan kişiler buluştu. Polis makineyi satmaya çalışanları yakalarken, İstanbul Ümraniye, Dudullu, Eyüp ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. Makine sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan S.Ç., E.G., A.Ç, S.D., F.Ç., İ.K. ve Y.D. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü----------Güvenlik kamerası görüntüleriAdliyeye sevk edilmeleriHaber-Kamera: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),