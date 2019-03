Dha Yurt Bülteni-18

Kaynak: DHA

ERDOĞAN: CHP, GAFLET İLE İHANET ARASINDA GİDİP GELİYORCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cehalet ve gaflet, gaflet ile ihanet arasında gidip geldiğini söyledi. Kendisine çekidüzen vermesini bekledikleri CHP'nin mevcut yönetimi altında milli irade düşmanları tarafından kullanılan koçbaşına dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bugün CHP, Türkiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istediği gibi parmağında oynattığı aparata dönüştü" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'lilerin kendisine 'HDP'ye oy verenleri terörist ilan etti' yönünde iftira attığını belirterek, "Benim böyle bir ifadem olmadı ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz" diye konuştu.AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişi tarafından karşılandı. Malatya Havalimanı'ndan otobüsle miting alanına doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları el sallayarak selamladı, bazı noktalarda ise durarak kent sakinleriyle kısa süre sohbet etti, hediyeler verdi, çocuklara oyuncak dağıttı.Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda binlerce kişinin katıldığı mitingde platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Malatya'ya 10 ay aradan sonra geldiğini hatırlatan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kentin yüzde 70 civarında verdiği desteği hatırlatarak, 31 Mart'ta da rekor kırılmasını beklediğini vurguladı.'OSMANLI TOKADI VURMAYA VAR MIYIZ?'Millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini ve bu anlayışla yıllardır halka hizmet ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. Bizim düşüncemizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Bugüne kadar elde ettiğimiz zaferler ile büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet dörtlü çete. Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?" dedi.'SANDIKLARA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN'Kazandıkları her seçimin ardından sırtlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ve halkın emanetine asla halel getirmeyeceklerini belirten Erdoğan, 2023 hedeflerinin önündeki son engelin 31 Mart seçimleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Tevazumuzdan, alçak gönüllüğümüzden, hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelesini kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemizi ve milletimizi 2023 hedeflerimizle buluşturacağız. Ancak, aşılması gereken son bir engel, atlatılması gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor, zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Sizlerden 31 Mart'ta güçlü, tarihi bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Malatya'nın iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Unutmayın; sandığa gitmekle kalmayacağız, yakın aile fertlerinden başlayarak herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız."'MUHALEFET SEÇİMLERİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR'Muhalefetin ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var ne Irak gibi gündemleri var, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Terör örgütüne giden TIR'lar dolusu silahları ağızlarına bile almıyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Karadeniz'de ne olduğundan haberleri bile yok. Ege'de, Akdeniz'deki mücadelelerden haberleri bile yok."'CHP, YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYOR'CHP'lilerin Türkiye'nin Akdeniz'de yaptığı doğal gaz aramalarına karşı çıktığını ve engellemeye kalkmalarıyla da Yunan gazetelerine manşet olduğunu anlatan Erdoğan, "Bırakın destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi koruma noktasında attığımız stratejik adımlardan dahi rahatsız oluyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor ama CHP'liler bunu bile dillerine doluyor. Ülkemiz, Rumlara ve bölgedeki diğer güçlere rağmen bu kritik hamleyi gerçekleştiriyor. Ama CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine borazanlık yapıp, Yunan gazetelerine manşet oluyorlar" diye konuştu.'BAY KEMAL KORKAK, ÜRKEK, PISIRIK'Cehalet ile gaflet, gaflet ile ihanet arasında çok ince çizgi olduğuna dikkat çeken ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu ince çizgiyi kaçırdığınızda kendinizi ihanet çukurunda bulursunuz. Bu hassas ayrımı önemsemezseniz kendinizi Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız, oraya buraya savrulmaktan kurtulamazsınız. CHP'nin yaptığı bu ve cehalet ile gaflet arasında gidip gelmektedir. Biz CHP'nin kendisine çekidüzen vermesini bekledikçe Genel Başkanı ve milletvekilleri ile CHP büyük savrulmalar yaşıyor, vahim hatalar işliyor. Şu gerçeği üzülerek söylüyorum; Mevcut yönetim altında CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, Türkiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istediği gibi parmaklarında oynattığı aparata dönüştü. CHP kimlik bunalımı yaşıyor. Bay Kemal'in YPG terör örgütüyle ilgili açıklamalarını, daha doğrusu hezeyanları takip etmişsinizdir. Bey Kemal'in 15 Temmuz'u örselemek için yaptığı iftiraları görmüşsünüzdür. 15 Temmuz gecesi saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne giden sensin Bay Kemal. Ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indik, onbinler orada. Sonra dediler ki 2 saat önce Bay Kemal tankların arasından geçti şimdi Bakırköy Belediyesi'nde. Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına alarak seçime gidiyor. Bakınız Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da Bay Kemal hiçbir yerde yok. İstanbul gibi yerlerde, bu sefer terör örgütünün desteklediği HDP de oralarda yok. Sözde İYİ Parti'yle bu noktada iyi birleştiler, Saadetçik yanlarında beraberler. 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin ülkemiz için tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Şimdi soruyorum Bay Kemal; 23 TIR dolusu silahla donatılan, binlerce insanı katleden Suriye'de bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor? YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum; Bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok. AB, PKK'yı terör örgütü ilan ediyor. ya sen? Kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerinden haberin yok mu? ya sen ne menem insansın, hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG'nin Çalık Camii'nde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin? Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz."'TÜRKİYE'DE DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU VAR'Türkiye'nin artık muhalefet açığı ve devşirme muhalefet sorunu olduğunu belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı kendine vazife edinen bu muhalefet zihniyeti Türkiye'nin en büyük açmazlarından biridir. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin partinin gidişatı ile ilgili ciddi kaygıları olduğunu biliyorum. Pensilvanya, Kandil'le girilen bu yakınlaşmanın CHP seçmenini rahatsız ettiğinin farkındayım. Parti başkanları koltuk sevdası uğruna bölücü terör örgütünün uzantılarına verdiği desteği görmezden gelse de tabanları bunu kabul etmiyor. Kandil ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka CHP, SP ve İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim 'Artık yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.'HDP'NİN BAŞINDAKİLER; SİZLER TERÖRİSTSİNİZ'Konuşmasında HDP'nin eş başkan ve milletvekillerinin terör örgütü PKK ve YPG'yi destekleyici söylemlerinin bulunduğu videoları miting alanındaki kalabalığa izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu eş başkan, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'nin eş başkanı 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz' diyor. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye'yi bunlar bölmek istiyor. Sen 'Kürdistan'ı çok seviyorsan, Kuzey Irak'ta 'Kürdistan' bölgesi var, oraya git. Şunu da söyleyeyim, son zamanlarda HDP'liler şöyle bir şey uydurmaya başladılar; 'Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor' diye. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. İşte bunun için buralar kayyumlara teslim edildi. Yargı neden bu kararı verdi; işte bundan verdi. Bundan sonra aynı şey olursa inanıyorum ki aynı kararı yargımız yine alacak. Sizler kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü, yoldaşlık ettiğini görüyorsunuz. Ne diyor; 'Biz sırtımızı YPG, PKK'ya dayadık' diyor. Güzel; Siz o terör örgütlerine sırtınızı dayamayı devam edin, biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Biz bu yolda halkımızla arkamızda 81 vilayet ile yürüyoruz."'31 MART BEKA SEÇİMİDİR'Millet İttifakı'nı da eleştiren Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçim olmadığını aynı zamanda beka seçimi olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle dedi:"Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakıdır. Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Yıkım ittifakıdır. 31 Mart sadece adayların, partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Belediye başkanlıkları yanında beka seçimidir. 31 Mart'ta ülkemizin ayaklarına vurulmaya çalışılan prangaları kırma seçimidir. Bizler Cerablus'ta, Afrin'de bu onurlu mücadeleyi vermeseydik oralardan yapılan saldırıların neticesi farklı olabilirdi. İşte beka meselesi. 31 Mart Suriye'de, Irak'ta oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir. Türkiye'yi terör kuşağıyla çevrelemek isteyenlere hadlerini bildirme seçimidir. Hülle ile hile ile bölücü örgütün uzantılarını belediyelere doldurmaya çalışanlara esaslı bir ders verme seçimidir. Siyasi tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir."Konuşmasının son bölümünde 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan ve örnekler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting alanında bulunanlara çay dağıttı.Görüntü Dökümü---------------Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıklamaları-Detay görüntülerHasan KIRMIZITAŞ- Taha AYHAN/MALATYA, -=================KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER İLK ORTAK MİTİNG İÇİN DENİZLİ'DE** Ortak mitingde ortak selamlamaCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Denizli Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar'a destek istedi.Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nı kurup bazı bölgelerde ortak aday çıkartan CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, bir süre önce aldıkları ortak miting kararının ilki için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Ortak miting öncesinde, Meral Akşener Denizli'nin ilçelerini dolaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarını Burdur'da sürdürdü. İki lider geldikleri Denizli'de kendi partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı.İLK SELAMLAYAN AKŞENER OLDUDenizli'deki 29 Ekim Bulvarı, Özay Gönlüm Meydanı'ndaki ortak miting alanına CHP ve İYİ Parti'nin liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra büyük boyutlardaki Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Yine bazı adayların posterleri de alanda yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin seçim sloganları olan 'Mart'ın sonu bahar' ile 'Hep birlikte iyi olalım' yazıları yer aldı. Miting öncesinde alanı dolduranlar da belli aralıklarla 'Andımız'ı okudu. Mitingin yapılacağı yere ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldi. Burada yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu alana ulaştı. Omuzlarına Denizlispor'un atkıları ile Yörük poşularını alan iki liderin selamlaşmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener daha sonra birlikte sahneye çıkıp, vatandaşları selamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İki liderin gelmesinden görüntüSelamlamadan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ==================BAKAN GÜL: YARGI REFORMU BELGEMİZİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZADALET Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda reform hazırlıklarında nihai noktaya gelindiğini belirterek, "Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamayı bitirmesi, hem de yargıya güvenin arttırılması bizim temel hedefimiz" dedi.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Batman Adalet Sarayı'na geçen Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Baro Başkanı Abdülhamit Çakan ile hakim ve savcılarla biraraya geldi. Adliye ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, yargıda reform hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.Türk yargı etiği, ilkelerini belirlemek adına, yargı reformunu kamuoyuyla paylaşmak adına nihai noktaya geldiklerini ifade eden Bakan Gül, "Türk yargı sisteminde bir ilk olarak, tüm hakim ve savcılarımızın uyacağı etik ilkeleri belirledik. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda nihai halini verdik. Böylece Türk milleti adına karar veren ve adaletin temeli olan yargının, yargının temeli de hukuk ve tüm yargı mensuplarımızın güveni daha da artırıcı, meslek kurallarına daha uygun bir şekilde davranacakları, mesleğin çıtasını yükseltici ilkelerimizi belirledik. İnsanların yargıya güveni her zaman artmalı. Bu hususta milletimiz adına karar veren, faaliyet gösteren çok onurlu bir meslek mensubu olan arkadaşlarımızın bu konuda etik ilkeleri de belirleme ihtiyacı uzun zamandır konuşuluyordu. Burada son noktaya geldik. Artık tüm hakim ve savcılar bağlayıcı bir şekilde etik kurallara uyacaklar, böylece güven veren adalet duygusunu daha da artması, pekişmesi adına çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Her hakim ve savcı arkadaşımızın bu etik kurallara elbetteki azami bir şekilde zaten uyduklarına biz inanıyoruz, ama etik kuralları daha da ete kemiğe büründürerek, bağlayıcı hale getirerek Türk yargısına, yargı mensuplarımıza güveni daha arttıracak bir gelişme olacaktır. Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Burada da temel yaklaşımımız, güven veren adalet. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamayı bitirmesi hem de yargıya güvenin arttırılması bizim temel hedefimiz" dedi.'TERÖR ŞEBEKELERİ AYIKLANDIKÇA YARGI KENDİ İTİBARINA KAVUŞMAKTADIR'Bakan Gül, adliyenin kapısından giren vatandaşın adalet ve hakkaniyet dolu duyguyla çıkmasının temel yaklaşımları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Özellikle yargı içerisinde örgütlenmiş terör şebekeleri ayıklandıkça yargı, yine kendi itibarına kavuşmakta. Her geçen gün bunun sonuçlarını görmekteyiz. Daha önce yargı içerisinde nüfus olmuş şebekeler, cübbeleri içerisinde gizledikleri örgüt mensubiyetini, 15 Temmuz sonrasında hesabını vermektedirler ve yargıdan bunlar temizlendikçe yargı Türk milletine hizmet eder hale, her geçen gün daha da hızlı bir şekilde gelmektedir. O yüzden reformlarımıza hız verdik. Bunlardan biri de 1 Ocak tarihi itibari ile başlattığımız elektronik tebligat uygulaması. Elektronik tebligat uygulaması da yargının hızlanmasını sağlayan önemli çalışmalardan birisi oldu. Ocak ve Şubat ayında 1 milyon 450 bin tebligat, postacı eliyle değil, elektronik tebligat yoluyla muhataplarına ulaşmış oldu. Yani yargı elektronik tebligatla hız kazanmış oldu. Önümüzdeki dönemde bunun meyveleri daha hızlı göreceğiz. Tebligat yapılamaması davayı çok uzatıyor. Şimdi tebligat anında ulaşmış olacak. Hem yargıyı hızlandırmış olacak yargılamayı daha erken sonuçlandıracak hem de vatandaşımız kendisinin haberdar olmadığı konularda ceza aldığı ya da hüküm kurulduğu, yargıya güveni zedeleyen sonuçlardan kurtulmuş olacak. Vatandaşlarımıza elektronik tebligata geçme konusunda tavsiyede bulunuyorum. Tüzel kişilikler ve avukatlar için zorunlu ama vatandaşlarımız da geçmek istedikleri takdirde kendilerine mahkemeden elektronik tebligatla tebligat gidiyor. Bu da hak kayıplarının önlenmesi bakımında önemli bir gelişme."'ÖZGÜRLÜKLERİ DAHA FAZLA GENİŞLETECEĞİZ'Bakan Gül, daha sonra AK Parti'nin seçim lokali açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Gül, Türkiye'de istikrar ve huzurun adresinin, AK Parti olduğunu söyledi. Bakan Gül, terörle sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:"AK Parti'ye oy vermeyip, başka partilere oy vermeyi düşünen kardeşlerimiz için söylüyorum; diğer partiler neyi vaat ediyor? 'AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' Bundan başka bir şey demiyorlar. Batmanlılar bir sağdan, bir soldan dayak yedi. Daha önce AK Parti yoktu, faili meçhuller vardı. İnsanlara tepeden bakan bir devlet anlayışı vardı. Baskı vardı, asimilasyon vardı. AK Parti geldi, emeğimizi büyüttü. Yeter mi? Özgürlükleri daha fazla genişleteceğiz. Türkiye'de istikrarın adresi ve teminatı AK Parti'dir. Huzuru bozanlara izin vermeyin. Biz, terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörle mücadele yaparken, benim vatandaşıma asla zarar verilmeyecek. Biz, kim ülkenin huzurunu bozuyorsa, onlarla mücadele edeceğiz. Biz istiyoruz ki Batmanlı çocuklarımız dağ yoluna değil, okul yoluna gitsinler. Ellerine kitap alarak okula gitsinler istiyoruz. Biz o yavrularımıza, o gençlerimize güzel gün gelecek vermek için siyaset yapıyoruz. Başkaları okulu değil, dağı adres gösteriyor. Çocuklarımızı uyuşturucu, kaçakçılıktan, kötü alışkanlıklardan ve silahla değil, okula ulaşmasını sağlamak için 31 Mart'ta AK Parti'ye en güçlü desteği vermeye hazır mıyız? Terörle diz çöktürmek, istikrarsızlıkla diz çöktürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim derdimiz, bir particilik değil memleket meselesidir."Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler, seçim lokalinin açılışını gerçekleştirdi.Görüntü Dökümü:------------Bakan Gül'ün adliye binasına gelişiProtokolMakam ziyaretiAdliye binasıBakan Gül'ün konuşmasıSeçim lokalinin açılışıPartililerle selamlaşlasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,=======================PAKDEMİRLİ: CHP, NE YAZIK Kİ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CHP DEĞİL ARTIKÇANAKKALE'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Bakan Bekir Pakdemirli, ilk olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, ilçe ve belediye başkan adayları eşlik etti.Partilerle 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Bakan Pakdemirli, siyasi çalışmalar kapsamında geldiği Çanakkale'de yoğun bir programı olduğunu söyledi. Akşam da sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini belirten Pakdemirli, "Bu sektör toplantımızda da tarımın sıkıntılı alanlarını ve iyi alanlarını konuşacağız özellikle dertleşeceğiz. Çanakkale çok güzel bir ilimiz, aynı İzmir gibi. Dünyanın en güzle doğası ama diğer tarafta kent yeterince hizmet alamamış durumda. Burada bir eksiklik varsa bizim eksikliğimiz diye kabul etmek lazım. Biz AK Parti olarak kendimizi yeterince vatandaşa aktaramamışız. AK Parti'nin hizmetlerinden, AK Parti'nin belediyeciliğini ve AK Parti'nin ne yaptığını, ne yapabileceğini, dününü, bugününü ve yarınını demek ki yeterince anlatamamışız. Çanakkale'miz tarihi itibarıyla son derece kahramanlık destanlıkları yazmış bir şehrimiz. Biz bu şehrimize layık olan hizmeti mutlaka ama mutlaka buraya getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız için de kendimizi topluma, insanlara çok daha iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.CHP'Yİ ELEŞTİRDİSözlerinin devamında CHP'ye eleştirilerde bulunan Bakan Pakdemirli, "İşte Atatürk'ün kurduğu CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık. Bunu da bizim topluma anlatıyor olmamız lazım. Terör örgütlerine siyasi tünel kazan bir CHP var. Bunu da Ege'nin insanı iyi anlar. Anlatılırsa, iyi anlar. O yüzden teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin içerisinde işte en başta Kadın Kollarımız tek tek, kapı kapı dolaşacaklar. Çünkü kadınlarımıza her kapı açılıyor. Tek tek kapı kapı çalacağız, 'Hadi dostum, hadi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu milletin meselesidir. Bu ülkemizin geleceğinin meselesidir. Bu çocuklarımızın geleceğinin meseledir' deyip, bize oy vermeyenleri de ikna edeceğiz" dedi.Yerel seçimlerin iki eksende geçtiğini kaydeden Pakdemirli, "Yani bu seçim iki eksende geçiyor. Bir; vesayet odaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmamız lazım. ve yeni bir sisteme geçtik, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Vize aldık milletten, bu vizenin adı; '2023'e kadar AK Parti bu ülkeyi yönetsin.' Bu vizeyi şimdi tekrar sorgulatmamamız gerekiyor. Bu vize tekrar sorgulanmamalı. Yani öbür gün oylarımızda herhangi bir düşüş, yarın tekrar seçime gidelim, tekrar genel seçime gidelim gibi bir şey doğurur. O yüzden 2023'e kadar seçime ihtiyacımız yok, önümüzdeki bu son seçimdir. 2023'e kadar AK Parti kendini hizmete odaklayacak, vatandaşa nasıl hizmet götürürüm. Biz de Ankara'da oturacağız, memleketin çeşitli yerlerine gideceğiz, tarımla ilgili hizmet vereceğiz, ormanla ilgili hizmet vereceğiz, barajlarımızı yapacağız, gıdayla ilgili işlerimizi yapacağız, hayvancılığı geliştireceğiz. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Yani sizlere, hizmete yoğunlaşmamız gerekiyor. Artık Türkiye seçime doymuştur. O yüzden bu son seçimi de Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliğini Çanakkale'de taçlandırırsak, ondan sonra 2023'e kadar da bir daha seçimimiz olmayacak" diye konuştu.Bakan Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Barbaros Mahallesi'nde bulunan Deniz Ürünleri ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Burada bölge balıkçılarıyla bir araya gelen Pakdemirli, Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider ile birlikte Sarıçay'da yapılması planlanan temizlik çalışmaları ve ıslah projesini değerlendirdi. Pakdemirli, kenti ikiye bölen Sarıçay'ın en kısa sürede temizlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Ziyarete, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da katıldı.Bakan Bekir Pakdemirli, ardından da sektör toplantısına katılmak üzere Biga ilçesine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan Bekir Pakdemirli'nin AK parti binasından genel ve detay görüntü.-Bakan Bekir Pakdemirli açıklama görüntüsü.-Bakan Pakdemirli'nin balıkçı barınağında balıkçılarla bir araya gelmesinden görüntü.-Bakan Pakdemirli'nin balıkçıların taleplerini ve sıkıntılarını dinlemesinden görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,============================Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü (2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIARDAHAN T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) için tören düzenlendi. Bugün saat 17.00'da Ardahan Devlet Hastanesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Partili Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Kuşdili için dualar okunup İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından helallik istendi. Şehit Uzman Çavuş'un naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi.Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan, ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehidi taşıyan ambulansın önüne oturan Melet Cansu Taşvan, nişanlısının fotoğrafına sarılarak göz yaşı döktü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şehit cenazesine katılanlardan görüntü-Şehit 'in naaşının getirilişi-Şehit için Müftü tarafından duaların okunması-Şehidin Nişanlısından görüntü-Şehidin ambulansa konulması ve uğurlanması-Ardahan T Tipi Kapalı Cezaevinden görüntüHaber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN======================UŞAK'TA TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİUŞAK- İzmir karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 7 gün süren yaşam mücadelesini yitiren polis memuru Emrah Toksoy'un (28) cenazesi, memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un, izinli olduğu 26 Şubat'ta kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobili, Uşak- İzmir karayolunun 18'inci kilometresindeki Güre köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilde yaralanan Toksoy, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Toksoy, dün hayatını kaybetti.Bekar olduğu öğrenilen polis memuru Emrah Toksoy'un cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine getirildi. Toksoy için Bölüktepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ve çok sayıda kişi katıldı. Toksoy'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.Görüntü Dökümü:----------Bayrak asılan camiCenazenin polisler tarafından camiye getirilmesiCamide kılınan cenaze namazıCenaze törenine katılanlarCenazenin mezarlığa getirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: SİİRT,==========================Gümüşhane'de, PKK'lı teröristlerin deposu bulundu (2)PKK'LILARIN DEPOSUNDAN TERMAL KAMERA ÇIKTIGümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait, topağa gömülü ele geçirilen sığınakta bulunan malzemelerin ayrıntıları ortaya çıktı.Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı bölgesinde ormanlık alan içerisinde ele geçirilen depoda, çok sayıda malzeme ele geçirildi. Depoda, PKK'lı teröristlere ait silah üstü termal kamera, termal kameraya ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dökümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim, yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler bulundu.GÜMÜŞHANE==========================