Dha Yurt Bülteni-18

UZMAN ÇAVUŞ EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTUNCELİ'de oturdukları asker lojmandaki evde tabancayla vurulmuş halde cesetleri bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel (34) ve oğlu Doruk (8) ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsiye göre, tabancayı kullanırken elinde baruttan kaynaklı yanıklar oluşan Hüseyin Bektaş, eşi ve oğluna 2'şer kez ateş edip öldürdükten sonra tek el ateşle yaşamına son vermiş.Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki askeri lojmanlarda oturan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve oğulları Doruk Bektaş, Cumartesi günü evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tunceli Devlet Hastanesi ile Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından dün memleketleri Adıyaman'da düzenlenen törenle yan yana defnedilen Bektaş ailesinin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.UZMAN ÇAVUŞTA 1, EŞİ VE OĞLUNDA 2'ŞER KURŞUN İZİÖldürülmeden önce safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde 5 gün yatarak tedavi gören Hüseyin Bektaş'ın Cuma günü taburcu edildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen Sibel Bektaş'ın göğsüne 2'şer kez ateş edilerek, başka odada uyuyan Doruk'un ise göğüs ve omzuna birer kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen Doruk'un daha sonra yatak odasına götürülüp, annesi Sibel'in yanına uzatılarak üzerlerinin yorganla örtüldüğünü belirleyen ekipler, vücudunda 1 kurşun izi bulunan Hüseyin Bektaş'ın elinde ise barut izinden kaynaklı oluşan yanıklar ile cesedini taşırken bulaştığı saptanan oğlunun kanına rastladı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve morgda yapılan ön otopsiye göre Hüseyin Bektaş'ın sol göğsünde 1, eşi ve oğlunun göğüs ve omuzlarında ise 2'şer kurşun giriş ve çıkışı bulundu.KADIN MÜZİK DİNLİYORMUŞ, ÇOCUK UYUYORMUŞCuma akşamı işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili ilk bulgular ve ön otopsi raporuna göre vücudunda tek kurşun yarası bulunan uzman çavuş Bektaş'ın, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen eşini 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından başka odada uyuyan oğluna da 2 el ateş ederek onu da öldürdükten sonra cesetleri yatak odasında yan yana uzatarak üzerlerini yorganla örttüğü belirlendi. Ön otopsideki bulgulara göre, eşi ve oğlunu öldüren Bektaş'ın kendi göğsüne de tek el ateş edip yaşamını son verdiği yer aldı. Oğlunun cesedini taşırken ellerine kanı bulaşan Hüseyin Bektaş'ın elinde ayrıca tabancayı ateşlerken barut izinden kaynaklı yanıklar oluştuğu da belirlendi. Bektaş çiftinin cep telefonları ile kişisel bilgisayarları da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuarı'na gönderildi.

KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIMalatya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Macit (47), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün gece Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Macit'e, Uğur M. yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Macit ambulansla götürüldüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Polis memuru İbrahim Macit için bugün Konak Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, İl Müftüsü Ümit Çimen, polis memurunun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İbrahim Macit'in eşi Pınar ile babası Hacı Bekir ve annesi Mesude Macit törende gözyaşları dökerek tabuta kapandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İbrahim Macit, Büyükşehir Belediyesine bağlı Konak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası İbrahim Macit'in 22 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDIDiğer taraftan, olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Uğur M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Yakınlarından görüntüCenaze namazıhelallik alınmasıKatılanlarÖzgeçmişi okunmasıCenaze töreniGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)===========================Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir (4)'KİRLİ PAZARLIKLAR YAPIYORLAR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesinde, tapu dağıtım töreninin ardından halka hitap etmek üzere Serik ilçesine geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Bakan Soylu, CHP'nin Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği Abdulbaki Karaağaç'ın BDP İl Başkanlığı yaptığı dönemde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' istediği eylemdeki konuşmasının videosunu izlettirdi. Soylu, "Şimdi size bir soru soracağım. 6 aylık kundaktaki bebeğini bırakıp, bu milletin namusu için gelecek nesiller için mücadele eden çocuklarımıza ne anlatacağız? Şehit cenazelerinde babayı ve eşini aradığında 'Vatan sağ olsun' diyorlar, eziliyorum. Bu milletin önünü kesecekler, diye böyle kirli pazarlıklar yapıyorlar. Bizi zayıflatmak ve güçsüz düşürmek istiyorlar. Bizi yoksul duruma düşürmek istiyorlar. Bana çok kızıyorlar, çok çalışıyorum, diye. Önümüzde bir fırsat var. Buradan geri dönüş yok. Kaseti başa sarmak yok. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diye konuştu.'SEN DAHA BİNAYI İDARE EDEMİYORSUN'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına top yakışıyor mu? Evet. Verin ayağına topu ve zillet ittifakının kalesine 90'dan bir golü çakın. Kılıçdaroğlu'nun ayağını bastığı yerden ot bitmez ot. SSK'yı batırdı. Sen bu adayların belirleneceği gün kalk, parti genel merkezini kapat. Muhalifler adaylara ilişkin dilekçe verecekmiş de veremesin muhatap bulamasın. Sen daha bir binayı idare edemiyorsun" dedi.TÜREL: RAKİPLERİMİZ BİZİMLE AŞIK ATAMIYORBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılara hitap etti. Fırsat verilmeseydi bugün Serik'te hala bazı hizmetlerden yoksun olunacağını belirten Türel, "Serik'e bir dahaki dönemde raylı sistemin gelecek. Diğer adaylar bunu yapabilir mi? Siz buna inanıyor musunuz? Rakiplerimiz bizimle aşık atamıyor. Projelerine bir bakıyoruz. 'Halk su', 'halk mama'. Bizim rakipler projenin başına 'halk' adını koyunca zannediyorlar, bu halkın projesidir" diye konuştu.MANAVGAT'TA KONUŞTUBakan Soylu, Serik'in ardından Manavgat ilçesine gelerek, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Atatürk Caddesi Aşağıpazar Mahallesi'nde, Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Soylu, bugün yükselen Türkiye olduğunu belirterek, artık parmak sallanan Türkiye'nin geride kaldığını söyledi. Gezi olayları sırasında faiz oranlarının arttığını kaydeden Soylu, Türkiye'nin IMF'yi ülkeden gönderip, 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açtığını söyledi.Gezi olayları öncesi 23,5 milyar dolarlık uluslararası, doğrudan yatırımın Türkiye'ye geldiğini dile getiren Soylu, "Birden Gezi olayları ile her şey altüst oldu. Faizler arttı, istediklerini elde etmişlerdi. 15 Temmuz'dan sonra Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Amerika ve Avrupa fiştekledi, destek verdi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Türkiye'yi tarihi yollarından uzaklaştırmak istediler. Irak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Recep Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Aramızın en limoni olduğu zamanlarda bir araya gelerek müsaade etmedi" dedi.FENALAŞAN KADINA MÜDAHALE ETTİKonuşması sırasında alandaki kalabalık arasında fenalaşan yaşlı kadına müdahale eden Bakan Soylu, konvoydaki sağlık ekiplerine, mikrofondan birkaç kez seslendi. Sesinin duyulmadığını düşünen Soylu, sahnenin diğer ucuna gidip, sahne arkasına bakarak, 'Nerede bu 112'ciler?' diye sordu. Yaşlı kadın, müdahale edilmesi için alandan çıkarıldı.YENİ İHA'LAR MAYISTA GÖREVDEHavada, karada, her yerde güvenlik güçlerinin görev yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, yeni İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili gelişmeyi de paylaşarak, "O İHA'ların altına bir aparat taktık, bir yazılım yükledik. Mayıs ayında devreye alıyoruz. Eskiden teröristler dağlarda yürürdü. Şimdi kafalarını dahi çıkaramayacaklar. Biz 600 yıl bir dünyayı yönettik ama kimsenin hakkına girmedik. Yetim evlerinde ay yıldızlı bayrağımız var, Allah'a çok şükür" diye konuştu.'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA KAYMAKAMLARI SOKAĞA ÇIKARMAZLAR'Konuşmasında, 400 yıl önce Suriyelilerle bir arada yaşandığına dikkat çeken Bakan Soylu, Türkiye olarak Suriyelilere yardım eli uzatılmasının 15 Temmuz'da faydasını gördüklerini söyledi. Irak'ın dağlarında 15 bin terörist varken, şimdi 700 tane kaldığını belirten Soylu, "Onları da bizim aslanlarımız kovalıyor. Onlar da sıçan gibi kaçıyor" dedi.Belediye meclislerinde terör örgütü PKK ile ilişkili kişilerin yer bulmasının kaosa neden olacağını kaydeden Soylu, "Bunlara bu imkanı vermeyin. Size yalvarıyorum, ne olursunuz yapmayın. 31 Mart'ta zafiyete düşersek bunlar hiç acımazlar; Doğu'da, Güneydoğu'da kaymakamları sokağa çıkarmazlar" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ise toplanan kalabalıktan memnun olduğunu ve bu coşkunun seçimlerde zaferin habercisi olduğunu söyledi. Manavgat'a müjde vermeye geldiklerini kaydeden Türel, "5 senedir Manavgat'ımıza çok önemli hizmetler yapmaya çalıştık. İki damla yağmurda burası sele dönerdi. Eskihisar'ın halini biliyordunuz. Göreve gelir gelmez o görüntüleri görünce içimiz parçalandı. Büyükşehrin görevi olduğunu söylediler. Altyapıya gelince kimse ortada yok; ama inşaat ruhsatını vermeyi biliyorlar" dedi.Manavgat'ta 6 caddeye çok güzel rekreasyon ve cadde düzenlemesi yaptıklarını anlatan Başkan Türel, Manavgat'a bir şey yapmayanların, vatandaşın mutluluğunu mutsuzluğa dönüştürmeye çalıştığını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------İçişleri Bakan Süleyman Soylu vatandaşla resim çektirmesiBakan Soylu rahatsızlanan vatandaş için 112 ekibi istemesiBakan Süleyman Soylu'nun konuşmasıProtokol üyelerinin vatandaşlara bez çanta dağıtması359 MB --- 03.14/// HDHaber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,============================KASABA GİREN HIRSIZLAR OKUMA GÖZLÜĞÜNÜ BİLE ÇALDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.Bugün saat 04.00 sıralarında, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olan, Mahmut Hakalan'a ait kasap dükkanına kapısını zorlayarak giren 2 kişi, hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda kapüşonlu ve şapkalı 2 hırsız, işyerindeki çoğunlu madeni para olan 4 bin lirayı, dizüstü bilgisayarı, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Mahmut Hakalan, hırsızlık yapıldığını fark etti. Hakalan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve parmak izi aradı. Hırsızların belirlenup yakalanması için çalışma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamera görüntüleriHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==========================TRABZON'DA 'MİLLET KIRAATHANESİ' AÇILDICUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği Millet Kıraathanesi, Trabzon'da düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Mehter takımı konseriyle hizmete açılan kıraathanede, vatandaşlara simit, kek ve çay ikram edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde vaat ettiği 'Millet Kıraathanesi' için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce Çamoba mevkiinde daha önce hizmete açılan Botanik Park alanında proje düzenlendi. Proje kapsamında 220 metrekarelik alanda Millet Kıraathanesi inşa edildi. İçinde insanların kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği okuma alanları ve kitaplıkların yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, daire amirleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Mehteran Takımı'nın konseri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.'KIRAAT OKUMAKTAN GELİR'Açılış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, millet kıraathanelerinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatarak, "Millet Kıraathanesini vatanımızda milletimizle beraber bizim yaşayışımızın gündemine getiren devlet başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır 'Kıraathane' dediğinde çok kıymetli hazirun, bunu hafife almaya kalkanlar oldu. İşte onlar bilmiyordu tarihimizi. Büyüklerimizin hocalarımızın bize öğrettiklerini bilmiyorlardı. Kıraathaneyi yani efendim tavla, iskambil oynanan bir kahvehane zannettiler. Halbuki ismi üzerinde kıraat okumaktan gelir. Hem de adabına uygun okumaktan geliyor. Hani bizim büyüklerimiz kuranı kerimi bize öğretirken gel oku bakayım tecvidin, kıraatin nasıl der. Yani adabına uygun okuman nasıl der. Kıraathane ismi üzerinde her türlü eserin okunduğu yer demektir" dedi.VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SİMİT İKRAMIBaşkan Gümrükçüoğlu'nun konuşmasının ardından, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle millet kıraathanesini hizmete açıldı. Özellikle emekli vatandaşların ilgi gösterdiği kıraathanede, katılımcılara çay, simit ve kek ikramlarında da bulunuldu. Engelli vatandaşlara uygun olarak da tasarlanan kıraathanede, ücretsiz internetin yanı sıra pek çok alanda kitap ve ansiklopedinin yer aldığı kütüphane de oluşturuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBotanik Park'ın görüntüsüMillet Kıraathanesi detaylarıAçılış töreni, katılımcılardan görüntülerGümrükçüoğlu konuşmaKıraathane içinden detaylarYapılan ikramlarDetaylarBOYUT: 355 MBHABER KAMERA: Bilge AVCI/TRABZON-DHA