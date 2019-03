Dha Yurt Bülteni-18

Kaynak: DHA

Tarihi okul cayır cayır yandıDENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı. Tadilat aşamasındaki okul kül oldu.Yangın, saat 20.30 sıralarında tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan göründü. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul harabeye döndü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Alevlerden görüntüRamazan ÇETİN/DENİZLİ,========================İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (2)ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ KÖYDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDIBursa'nın İznik ilçesi Çakırca mevkiinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam etti. Kontrol altına alınamayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler Çakırca köyündeki yerleşim alanlarına doğru ilerlemkeye başladı. Tehdit altındaki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeye Bursa merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yangınla ilgili bilgi veren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------Yangından görüntüler-Yangın alanı ve yerleşim alanından görüntüler-Muhtar Zeki Bayrak röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),==========================İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (3)YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALIBursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen sazlık yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki 16 H 6334 kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisinde sıkışan Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Görüntü Dökümü:---------------------------------Kaza yerinden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışması-Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahale etmesi-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması ve ambulansa bindirilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),=======================Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralıSAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan parçalar nedeniyle 2 otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında Çarşamba ilçesi, Atatürk Bulvarı, Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde U.G. idaresindeki 55 RJ 768 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, F.İ. idaresindeki 42 DCE 61 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden kopan parçalar yola savrulurken, bir süre sürüklenen kamyonet yol kenarında devrilerek durabildi.Kazada, yola savrulan parçalar nedeniyle kontrolden çıkan S.K. idaresindeki 55 DV 282 ve C.K. yönetimindeki 55 ATC 10 plakalı otomobil de çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından bölgeye gelen Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Karşı şeride geçen araçtan detaylar-Çarptığı araçtan detaylarKazaya karışan diğer arabalardan detaylarYolun trafiğe kapalı kalmasıHaber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,=====================AK Parti'li Yımaz: Seçimde farklı sonuç çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayızAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız" dedi.Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki kanaat önderleriyle restoranda bir araya geldi. AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adayı Emin Geylani için destek istedi.'HUZURUN OLMADIĞI YERLERE SERMAYE GELMİYOR'Cevdet Yılmaz, "Burada bulunanlar Tatvan'ın gerçek sahipleridir. Önümüzdeki hafta bugün oy kullanacağız. 5 sene rahat uyumamız için, 5 gün koşturup uyumayalım. Burada farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, 5 yıl rahat uyuyamayız. Huzur ve güven ortamı olmadan olmuyor. Biraz gecikmeli olsa da devlet işleri yürüyor. Huzurun olmadığı yerlere sermaye gelmiyor. İşletmeler gelip burada yatırım yapmıyor. Yatırım ortamı denen bir kavram var. Fiziki altyapı, üniversite, yetişmiş insan gücü, teşvikler olmalı. Huzurun olduğu yere başkası gelip yatırım yapmazsa beyin göçü olur. Aslında bugün konuştuklarımız gençleri de ilgilendiriyor. Huzur ve güvenin olduğu yerlerde belediye projelerini yapar, merkezi hükümet bu projeleri hayata geçirir. En önemlisi özel sektör buraya gelir. Tatvan özellikli bir yer. Ancak yeterince turist gelmiyor. İmaj denen bir şey var. 31 Mart'ta önce millet, memleket diyeceğiz. AK Parti'ye ve adayımıza destek vereceğiz" diye konuştu.Cumhur İttifakı'na karşı olan partilerin Türkiye'nin istikrarını bozmak bir araya geldiklerini söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin gündemi de var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta birbirine benzemeyen ancak, birbirine yapışmış 4 parti var. Bunlar normalde bir araya gelmezler. Niçin bir aradalar? Hangi kuvvet bunları bir araya getirdi? Bu dörtlü grup Türkiye'nin sorunlarını aşabilir mi? O zaman bunların amacı ne? Türkiye'nin istikrarını bozmak. Mevcut bir iktidarımız var, Cumhurbaşkanımızı seçtik, bir istikrarımız var. Bu bir fırsat zamanıdır. Yeni atılımlar yapmak için ekonomide, demokraside yeni bir fırsat penceresidir. Bu seçim benim 12'nci seçimimdir. Her yıl ortalama bir seçim yaşamışım. Açıkçası millet de yoruldu biz de yorulduk. Seçimsiz bir dönem lazım. Son 4- 5 yıldır Türkiye'ye ciddi saldırılar oldu. Bu kadar saldırı başka bir ülkeye yapılsaydı ne halde olurlardı? Onu da sizin takdirinize bıraktım. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak bir kavgada bile on yumruk atılınca bir iki tanesi size denk gelir. Bu konu ile ilgili tedbirler alıyoruz. Yeni alanlarda yeni bir sistem var. Vatandaşımıza daha etkili hizmetler sunacağız. Bu önümüzdeki süreci faydalı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin istikrarını bozmak ve güçten düşürmek için son bir fırsat olarak görüyorlar. AK Parti'nin oyları düşerse ertesi gün saldıracaklar. Ekonomik ve dış politika için bunu korumamız lazım."'SALDIRININ ARKASINDA İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR'Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili de konuşan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:"Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimiz saldırıya uğradı. Bunu sadece bir kişinin yaptığını söyleyebilir miyiz? Bunun arkasında İslam düşmanlığı var. Yabancı ırkçı provokasyonlar var. Türkiye ve İslam düşmanlığı var. Bunu görmezsek geleceğimizi sağlıklı tabanda geliştiremeyiz. Zalimden merhamet gelmez. Birlik beraberlik oluşturacağız. Farklılıklarımız yok mu? Onlar bizim renklerimizdir. Bu kadar farklılıkları yaratmış geçmişimizden geliyoruz. Son 15- 16 yılda AK Parti olarak yaptığız reformlar ortadadır. Bunları Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ama artık birilerine buradan ekmek yok. Bunların derdi Kürtler ve Kürtlerin derdi değil, onlar sadece vitrinde kullanılan kelimeleri kullanırlar. Bunu görmek lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------AK Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kanaat önderleri ile bir araya gelmesi-Toplantı salonundan detaylar-Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması-DetaylarÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,============================Gaziantep'te uyuşturucuya 18 gözaltıGAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerini tek tek belirledi. Savcılık kararıyla ekipler şafak vakti Vatan, Münifpaşa, Düztepe, Üçoklar, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 100 gram esrar, 15 gram sentetik kannabinoid, 20 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.Uyuşturucu, tabanca ve paraya el koyan polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Polis ekipleriPolisin eve baskınıEvde yapılan aramalarKöpekle yapılan aramaGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)===========================