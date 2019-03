Dha Yurt Bülteni -18

Kaynak: DHA

Erdoğan: Hiçbir güç, Türkiye'yi terör örgütlerinin cirit attığı ülke haline getiremeyecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi ekonomide, altyapıda geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye; sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimine yönelik AK Parti'nin Van mitingine katılmak üzere, Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Buradan parti otobüsüyle Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Beşyol Meydanı'na geçen Erdoğan, miting alanındaki kalabalığa hitap etti. Havalimanından miting alanına gelene kadar Vanlıların sevgisiyle karşılaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Her rengi ayrı, her mevsimi ayrı, her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van. Kültürüyle tabiatıyla gölüyle türküleriyle tüm dünyaya kucak açan Van. Güzel insanların şehri Van. Bin yıldır bu ülkenin doğu sınırlarını bekleyen Van. Terörden depreme kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde dimdik ayağa kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan Van'ı, ben de gönülden selamlıyorum. Bahçesaray'ı, Başkale'yi, Çaldıran'ı, Çatak'ı, Edremit'i, Erciş'i, Gevaş'ı, Gürpınar'ı, İpekyolu'nu, Muradiye'yi, Özalp'ı, Saray'ı, Tuşba'yı selamlıyorum. Şu meydandaki muhabbete, heyecana bak. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını gördüm. Van ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız. Bizim aramızdaki bu bağı ancak yüreği bu şehir, bu ülke için aşkla çarpanlar görebilir. Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı, solcu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş'e, Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında olanlar neredeydi? Onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık. Van'ı biz kendi haline bırakamazdık."'HALA AYNI ALÇAKLIĞI YAPMANIN PEŞİNDELER'Teröristlerin sınır ötesinde adım adım takip edilip, kıpırdayamaz hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Bundan 3- 4 yıl önce benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Bitişik evleri içinden tünellerle birbirine bağladılar. Tüneller açtılar. İnsanlarımızın evlerine, mahremlerine girdiler. Masum insanların kanı aksın da onların üzerinde propaganda yapalım, diye kundaktaki çocuktan bir fani olmuş yaşlılarımıza kadar herkesi kullandılar. Herkesi istismar ettiler. Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1995 yılında Gürpınar'da mezrayı basıp 12 kişiyi hunharca bunlar öldürdü. 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kesip 2 masum vatandaşımızı bunlar katlettiler. 1998 yılında lise öğrencilerini taşıyan servis aracına bombalı saldırıyı bunlar yaptı. Tıpkı diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van'da da anaları ağlatan, çocukları yetim, öksüz bırakan hep bunlar oldu. Hala aynı alçaklığı yapmanın peşindeler. Şayet bu teröristleri inlerinden kıstırıp, yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip, kıpırdayamaz hale getiremezsek yaşattıkları acılarla baharımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik? Halkımı rahatsız etmesinler, diye. 13, 14, 15 yaşındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde ağlayan analar, benim Kürt annelerim değil mi? Bunlar başbakanlığımda bana geldiler. Beni ziyaret ettiler. Dertlerini anlattılar. Biz de bunları adım adım takip ettik. Elhamdülillah, o günler geride kaldı. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmek için çok çalıştık."'TÜRKİYE SADECE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ KONUŞACAK'Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'de kim 'Hak ve özgürlükler kısıtlanıyor' diyorsa bu doğru değil. Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi geri kalmışlık, hak, özgürlük sorunlarını çözmek için çalıştık. Reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduk. Ülkemiz demokrasini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Kendi dillerini, propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip, anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye hukuk devletidir ve hak arama yolları açıktır. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği olgunluk seviyesine gelmiştir. Hiçbir şeyin gizli, saklı kalması mümkün değildir. Siz gözünüzün gördüğüne, bizzat yaşadıklarınıza bakın. Burada Van'dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi ekonomide, altyapıda geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye; sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Bundan daha güzeli olabilir mi? Biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik, sevmeye de devam edeceğiz."'BU ÜLKEYE YIKIM EKİBİ DEĞİL İNŞA EKİBİ LAZIM'Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar, 31 Mart'ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı 'Saadet' ama kendisi saadet olmayan parti. Bitmiş, tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı'da başka Doğu'da başka kılığa giriyor. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar herkesin desteğini alıyor. Öyle bir ittifak ki ülkenin, milletin geleceği için söyledikleri tek bir sözleri yok. Sadece yıkmayı vadediyorlar, yapmayı değil. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Ecdadımız Süleymaniye'yi, Selimiye'yi inşa etti. Biz de Çamlıca Camii'ni inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden yapmak için sizden destek bekliyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim. Birileri laf ola beri gele konuşuyor. Biz Van'ı sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bay Kemal, akşam yalan, sabah yalan. Biz Van'a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. 17 yıldır ülkemizi hizmetlerle nasıl donattıysak dünyanın en iyi 10 ülkesi olmak için sizlerden destek bekliyoruz. Birlikte ülkemizi şaha kaldırmak için irademize ve sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Bizim Van'a 17 yılda yaptıklarımızın tutarı. Bay Kemal, resmi rakam veriyorum. Yalanlarınla tescillisin, 27 katrilyon yatırım yaptık Van'a. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda yaptığımız yatırımlar. Evlatlarımız en iyi eğitimi alsın, diye şehrimizi okullarla donattık. Millet bahçelerimizi de vatandaşlarımız huzur içinde vakit geçirsin, diye yapıyoruz, yaptık. Türkiye'nin en iyi ilerleme sağladığı sağlıkta da Van, iyi bir noktaya geldi. Geçmişte hastane kapılarının önünde perişan olanlar, Avrupa ülkelerinden daha iyi seviyede sağlık hizmeti alıyor. Toplu konutta Van'a çok ciddi yatırımlar yaptık. Depremden sonra Van'ın önemli bir bölümünü inşa ettik, 25 bin konut. Bunu biz yaptık. Van şartlarında 150 bin nüfuslu yeni bir şehir demek. Bu arkasında bölücü terör örgütü olanlar, belediye yapmadı. ABD'nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Millet bahçelerimizle her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturduk. Bu devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar, bugün Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar."'YENİ DESTEK PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, küçükbaş yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni destek programını da hayata geçireceklerini dile getirerek, "Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından halkı selamlayarak, miting alanından ayrıldı.GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZFTP adresi: 178.211.55.226Kullanıcı adı: dhaaboneŞifre: dhaHaber-Kamera: Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, -=========================Fuat Oktay: Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail Gazze'yi bombalıyor. Kimi hedef alıyor, sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Ortadoğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz" dedi.Yozgat'ta AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra, Şefaatli ilçesinde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Konuşmasına, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda konuk ettiği Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takımı tebrik ederek başlayan Oktay, "Sadece futbolda değil. Daha bir çok alanda da milli sevinçleri, inşallah ortak mutlulukları birlikte yaşayıp, yine kutlama zamanlarımız devam edecek. Aynen bu güne kadar olduğu gibi" dedi.'ŞER ODAKLARI BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ'Fuat Oktay, Türkiye'nin başı ne zaman derde girse, ne zaman dara düşse, Yozgatlıların çağrı beklemeden yanlarında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Sağına, soluna bakmadan 'ben varım' demiştir. Tarih Yozgatlının vatan söz konusu olduğunda, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği eşsiz mücadeleyi yazar. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Bu ruhun, günümüzde de aynı vatanperverlikle, canlı olduğunu siz 15 Temmuz'da, gösterdiniz. Bu topraklar yüzyıllardır millet olmanın, yiğitliğin mührünü kalbimize işledi. Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, DEAŞ gibi FETÖ gibi Hiçbir terör örgütü de durduramaz diyoruz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi, hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden ve dışından, dimdik ayakta duracağız. 'Topunuz gelin' dedik. Şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez."'BU KARAR GAYRİ MEŞRU BİR KARARDIR'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına tepki gösterdi. İşgal ve savaş politikalarının her zaman karşısında durduklarını belirten Oktay, şunları söyledi: "Durmaya da devam ediyoruz. Dün bir şey yaşadık. ABD'nin Suriye toprakları olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini resmen tanıması. Bu karar gayri meşru bir karardır. Bu karar gayri meşru olan bir işgalin tanınması asla ve asla kabul edilemez bir karardır. Makul değildir, kabul edilemezdir. Biz Türkiye olarak bunu der bunu biliriz. Haklının yanında, mazlumun yanında olduğumuzu olmayı biz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Buna da devam edeceğiz. Bu karar haksız bir karardır, makul değildir. Bunu tüm dünyanın hem de Yozgat'tan ve Şefaatli'den tüm dünyanın vicdanına haykırmayı sürdüreceğiz. Buradan ilan ediyoruz ve bunu haykırmaya da devam edeceğiz. Bakıyoruz bu kararın alındığı saatlerde İsrail Gazze'yi bombalıyor. Aynı saatlerde. Kimi hedef alıyor, sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Ortadoğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz. Biz Türkiye'yiz, dara düşenin yardımına koşan ensar olan ve haksızında daima karşısında yer alan güçlü bir milletiz."Görüntü Dökümü-----------Meydandan görüntü-Fuat Oktay'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -===================Hastayı branda ile kar üzerinde 2 kilometre çekerek ambulansa ulaştırdılarVAN'ın Başkale ilçesi Birifkan mezrasında rahatsızlanan güvenlik korucusu Bereket Duman (36), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde brandayla çekilerek, ambulansa koyulup, hastaneye götürüldü.Van'ın Başkale ilçesine 21, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine ise 56 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi Birifkan mezrasında yaşayan Bereket Duman, böbreklerinden dolayı ağrıları başlayınca yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine ambulans hemen yola çıktı. Ancak mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans, 2 kilometre mesafede durmak zorunda kaldı. Yakınları Duman'ı bir brandanın üzerine koyarak, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde çekti. Ambulansa alınan Duman'a ilk müdahelede burada yapıldı. Bereket Duman, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Branda üzerinde taşınan güvenlik kurucusu Bereket Duman-Köylülerin Brandayı sürüklemesi-Çevreden detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),==========================Marketten 12 saniyede hırsızlık kameradaDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir markete içecek alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz 2 şüpheliden 1'i, işletme sahibinin ilgisi başka bir yöndeyken, 12 saniyede çekmecede bulunan 150 lirayı aldı. Zanlılar kayıplara karışırken hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi'nde Süleyman Yerlikaya'ya ait markette meydana geldi. Markete içecek alma bahanesiyle yanında bir kadınla birlikte giren kişi, iş yeri sahibinin toptancıdan malzeme aldığı sırada, dükkanın kasasındaki 150 lirayı çaldı. Şüpheli ve yanındaki kadın, daha sonra marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hırsızlığı sonradan fark eden Yerlikaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Marketinde yaşanan hırsızlık olayını anlatan Yerklikaya, "Sabah toptancı gelmişti. Toplantıdan ürünleri almak için dışarı çıkmıştım. İçecek alacaklarını söyleyen 2 kişi dükkana girdi. Kasada, 150 lira param vardı. Gayet rahat bir şekilde, 12 saniyede parayı almışlar. Çekmecenin bir alt gözünde 2 bin lira para vardı. İyi ki o parayı görmemişler" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsüMarketten detaylarMarket sahibi Süleyman Yerlikaya ile röp.Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================Akçakale'de yakalanan 3 terörist adliyedeŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında, uzun namlulu tüfekleriyle yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist, adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 kişi, sınır hattında yakalandı. Yanlarındaki uzun namlulu 3 tüfekle yakalanan kişilerin, yapılan incelemede, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan teröristler M.E., Z.D. ve Ö.S., güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü----------------------------Jandarma ekipleriTeröristlenin sağlık kontrolünden geçirilmesiGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37MB============Bağımsız adaydan davul-zurnalı mitingGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, davullu zurnalı miting yaptı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız olarak aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde hedeflerini ve projelerini anlattı. 100 davul ve zurna ile mitinge katılan ve alandaki az sayıdaki kişiye hitap eden Karalar, seçilmesi halinde Gaziantep'i halkla beraber yöneteceğini söyledi. Karalar, "Tüm Gaziantep halkından oy istiyorum. Gaziantep'i beraber yönetelim. Eğer kazanırsam, Gaziantep şehri bizim davullarımız gibi şen olacak" dedi.Görüntü Dökümü----------------------------Bağımsız aday Mahmut Karalar'ın konuşmasıDavulcuların gösterisiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MBHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)====================================================Kırıkhan- Hassa çevre yoluna çınar ağacı dikilecekHatay'da Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve beraberindeki heyet, Hassa ve Reyhanlı ilçesine kadar olan çevre yolu üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları yerinde incelendi.Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Hatay'da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çelik, "Kırıkhan çevre yolu üzerinde Hassa ilçemize kadar bugüne kadar 5 bin adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi. Bundan sonraki çalışmalarda 5 bin çınar ağacı daha toprakla buluşturulması hedefleniyor" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Toplantıdan görüntülerOrman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in konuşmasıHatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşmasıAğaç dikiminden görüntülerMehmet Çelik'in açıklamasıDikilen ağaçlardan görüntüSÜRE: 09'40" BOYUT: 1,5 gbHaber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),====================Diyarbakır'da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi kurulacakDiyarbakır'da Yeşilay tarafından açılacak Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi için hazırlanan protokol bugün düzenlenen törenle imzalandı.Diyarbakır'da Yeşilay tarafından yaklaşık 7 milyon TL yatırımla kurulacak olan Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi Dicle Üniversitesi'nce tahsis edilen 10 dönümlük arazide inşa edilecek. Rehabilitasyon merkezi, 40 yataklı olacak ve yıllık 600 bağımlı tedavi edilecek. Bağımlılık merkezi için Diyarbakır Valiliği'nde bugün imza töreni düzenlendi. Törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel tarafından imzalar atıldı.'BU MÜCADELEYİ TERÖRLE MÜCADELE KADAR KARARLILIKLA ELE ALMALIYIZ'İmza töreni öncesine konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadele gibi ele alınması gerektiğini söyledi. Yeşilay tarafından Diyarbakır'da kurulacak rehabilitasyon merkezinin kent için önemli bir kazanım olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Birey ve toplum açısından çok önemli bir tehdit olan, her geçen gün yıkıcı etkilerini toplum bazında gördüğümüz uyuşturucu ve bağımlılık konusunda Diyarbakır'da çok kararlı ve sürdürülebilir bir mücadeleyi bugün itibariyle pekiştirmiş ve bir protokole bağlamış bulunuyoruz. Gündemimizde olan ve çok ağır bedeller ödediğimiz geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösteriyoruz. Meselenin hem birey bazında hem de toplum bazında çok uzun soluklu bir mücadele ve bir gayret gerektiği açıktır. Bizler öncelikle geleceğimiz olan gençlerden başlayarak, kararlı ve sürekli bir mücadelenin gerekliğine inanıyoruz. Türkiye'yi, geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu ve bağımlılık olduğunu biliyoruz. Bağımlılık yaratan uyuşturucu maddelere sentetik türlerinin katıldığı, dünyada çok büyük bir ekonomi boyutuna ulaştığını ve terör örgütlerinin en önemli hedef alanlarından olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mücadeleyi terörle mücadele kadar kararlılıkla ve gayretle ele almamız gerekiyor. Bu doğrultuda Diyarbakır'da, Yeşilay ile çok önemli bir işi bugün gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'a çok önemli bir katkı sağlayacak rehabilitasyon merkezi için Yeşilay'a teşekkür ediyorum" dedi.'YEŞİLAY 99 YILLIK TECRÜBESİYLE BU KONUYU KENDİSİNE GÖREV VE BORÇ BİLİYOR'Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel ise kurulacak rehabilitasyon merkezi için dünyada önemli 20 modelin incelendiğini ifade ederek, her modelden alınabilecek önemli kazanımların yer aldığı raporları oluşturduklarını söyledi. Canel, "Sadece yataklı tedavi günümüzde yeterli olmuyor. Son zamanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanım oranında yaş grupları da düşmeye başladı. Topluma kazandırılmaları, sosyal hayatın içerisinde olmaları ve meslek edinmeleri son derece önemlidir. Bu tip bir çalışmanın rehabilitasyon merkezleriyle sağlanması gerekiyordu. Yeşilay 99 yıllık tecrübesiyle bu konuyu kendisine bir görev ve borç bilerek ülkeye karşı en önemli hizmetlerden biri olarak gördü. Açılmakta olan bu rehabilitasyon modelleriyle ülkemizin bu konudaki gelişimine de katkı sunacağını umuyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------İmza törenine katılanlarRehabilitasyon merkezinin görüntüleriVali Güzeloğlu'nun konuşmasıİmza töreniGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 503 MBHaber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,