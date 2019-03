Dha Yurt Bülteni-18

Kaynak: DHA

Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde refüje çarpan motosiklette yaşamını yitiren lise öğrencisi Aydoğan Varol (17), toprağa verildi. Aydoğan Varol, tabutunun üzerine serilen mezuniyet cübbesi ve kepiyle son yolculuğuna uğurlandı.Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, dün (çarşamba) saat 13.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden durumu ağır olan, Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol, yaşamını yitirdi. Sosyal medyadan son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un ölüm haberi, kentte üzüntü yarattı.YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ CENAZEYE KATILDIErdoğan- Ülkü çiftinin 3 çocuğundan ortanca olan Aydoğan Varol'un cenazesi, bugün ikindide Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Ortakent Mezarlığı'nda toparğa verildi. Cenazeye Varol'un ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, yakınları, öğretmenleri, sınıf arkadaşları başta olmak üzeri kendi ve diğer okullardan arkadaş ve öğretmenleri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Aydoğan Varol'un tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi ve kepi konuldu. Cenaze namazından önce Aydoğan Varol'un yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Yüzlerce öğrencinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Aydoğan'ın örnek olarak gösterilecek nadir öğrencilerden biri olduğunu belirten öğretmenleri, Varol'un birçok sosyal projede de yer aldığını söyledi. Ayrıca Aydoğan Varol'un birer yıl arayla motosiklet kazasında amcasını ve yakın arkadaşını yitirdiği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze namazından görüntüKalabalıktan genel detay görüntüÖğretmen ve öğrencilerden görüntüCenazenin taşınmasından görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),========Bodrum'da göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyede (2)HEPSİ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.Mehmet Can MERAL/ BODRUM (MUĞLA),==================Otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile Karayollarına ait kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celalettin Konuk (51) idaresindeki Karayollarına ait 16 CRT 97 plakalı kamyon, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Fevzi Duman (52) yönetimindeki 11 DB 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, kamyon ise yolun sağına yattı.Kaza soncunda kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan Karayolları işçileri Rıdvan Doğan (48) ile Günday Çakır (52) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------------Yaralının hastane getirilmesinden görüntüOlay yerinden detayHaber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),============================ÜNİVERSİTE PERSONELİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS İSTİNAT DUVARINA ÇARPTIKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kocaeli Üniversitesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Ekrem Gökhan yaralandı.Kaza saat 17.45 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde görevli çalışanları taşıyan Ekrem Gökhan idaresindeki 41 P 5079 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ekrem Gökhan yaralanırken, araçta bulunanlar kazadan yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem Gökhan tedavi altına alındı. Kazadan kurtulanlar olay yerine gelen servis firmasına ait araçla yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntüler-Yol kenarında bekleyen kazazedeler-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),=====================ARACIYLA DRİFT ATIP KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 6 BİN TL CEZATEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan alkollü sürücü R.A.'ya 6 bin 12 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren R.A. yönetimindeki 26 ASB 509 plakalı aracı durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü R.A.'ya toplam 6 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan R.A.'nın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi.Görüntü Dökümü-----------------------Drift atan araç-Diğer araç sürücülerinin kornalı tepkisi-DetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-=====================MOTOSİKLETE ÇARPMAMAK İÇİN TERS ŞERİDE GİRDİ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde ters yöne girerek karşı şeritten gelen otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi ile 75. Yıl Mahallesi'nin bulvar olarak kesiştiği Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden 75. Yıl Mahallesi yönüne giden Halil Bağbozan (23), iddiaya göre, aniden önüne kıran motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, yönetimindeki 54 EA 883 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, Nurullah Öz (37) yönetimindeki 34 TJR 60 plakalı otomobille, karşılıklı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre şok yaşayan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı. Araçlar ise polis ekiplerince kaza yerinde yapılan inceleme sonrası çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kaza yerinden genel görüntüİtfaiye ekiplerinin olay yerindeki görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,=================ÇUKURCA'DA RESTORE EDİLEN 400 YILLIK TAŞ DEĞİRMEN HİZMETE AÇILDIHAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, kaymakamlık tarafından restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi taş değirmenin hizmete açılışında, Çukurca'da her geçen gün ekonomik anlamda önemli bir büyümenin gözle görülür olduğunu söyledi.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Çukurca ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezinde yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursu temel atma törenine katıldı.'ÇUKURCA, DİĞER İLÇELERE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK'Vali Akbıyık, daha sonra unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenin açılışına katıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'dan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca'da önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Bugün birkaç tane temel atma töreninde bulunduk. Çok güzel işler ve yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan spor kompleksi, diğer taraftan da taş evlerin restorasyonu yapılıyor. Çukurca'nın bütün sokakları, asfalt ve kanalizasyonu tamamlanmış durumda. Dükkanlarımız ve yapılarımız güzel bir görünüme kavuşmuş durumda. Çukurca'nın 'Zap markası' dünya tarafından tanınıyor artık. İnşallah Çukurca'nın geleceğine ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacak ve Çukurca, Hakkari ilimize ve diğer ilçelerimize örnek bir model olacaktır. Çukurca önümüzdeki günlerde devleti ile bütünleşmiş olarak daha güzel hizmetlere kavuşacak ve insanımız daha mutlu olacak. İnsanlarımız ekonomik, sosyal, kültürel ve spor açısından ülkenin diğer yerlerinde nasıl yaşıyorsa bugün Çukurca da aynı standartlara kavuşmuş durumda" dedi.Vali Akbıyık ve beraberindekiler ilçenin yöresel yemeklerinin yapıldığı Zap sofrasında öğlen yemeğini yedikten sonra ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Vali Akbıyık ve beraberindekilerin ilçe merkezinde yürümesi-Vatandaşlarla sohbet ederlerken-Tarihi Taş evlerde incelemelerde bulunması-Taş değirmenin açılışını yapması-Detaylar-İlçe merkezinde yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursu temel atma törenine katılmasıSerdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari),==========================