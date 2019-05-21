Dha Yurt Bülteni - 18

Sokak ortasında sandalyelerle kavga
ettiler Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde iki kişi bilinmeyen bir neden ile sokak ortasında kavga etti. Kavgada sandalyelerle birbirlerine vuran iki kişi vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Hacı Salih Sokak üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi bir anda bir birlerine vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırdığı ikili, bir süre sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga edenler, bu kez esnafların kaldırım üzerine bıraktıkları sandalyeleri alarak birbirlerine vurdu. Bir süre devam eden, araya girenler tarafından önlendi. Kavga edenler daha sonra sokaktan uzaklaştı.
Görüntü Dökümü
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-İki kişinin kavga etmesi
-Sandalyeler ile bir birilerine vurmaları
-Kavgadan detaylar
-Araya girenler
-İkilinin ayrılması
Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
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Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp, ağlamış (2)
TUTUKLANDI Tunceli
'nin Hozat
ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan Sakine Oğuz'u (57) öldürdüğünü itiraf eden Medet Can Ataş
(21), jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan Ataş, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Görüntü Dökümü
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Zanlının adliyeye götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2,41 MB
Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,
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FETÖ'nün Muğla
'daki iş insanları davasında sanıklara ceza yağdı
MUĞLA'da 9'u tutuklu 41 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği' suçundan yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, firari 5 kişinin dosyalarının ayrılmasına, 4 sanığın beraatine, 32 iş insanın ise 1 yıl ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların yakınlarının bazıları, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
FETÖ/PDY'nin Muğla çatı davasının karar duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Tutuklu 9 sanık, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Bugün görülen 19'ncu celsede, sanıklar ve avukatları savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Duruşmaya bir süre aran veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanıklardan 4'ü beraat ederken, 32 iş insanına ise 1 yıl ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Firari sanıklar S.D., S.S., F.T., Y.S. ve F.T.'nin hakkındaki dosya ise ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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Duruşmanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndan görüntü
Duruşma arası sanıkların yakınlarından ve avukatlardan görüntü
Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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Emekli yarbay, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Tekirdağ'da serinlemek için denize giren Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan emekli yarbay Atakan Ören(52), boğuldu.
Tekirdağ'da her gün düzenli olarak spor yaparak deniz girdiği belirtilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa
ilçesinin Beyazköy
mevkisinde da denize girdi. Bir süre sonra bir sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz kaldığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliği'nin dalgıç ekibi, Ören'i baygın halde kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan Ören, kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesi acil servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olayın olduğu noktadan görüntüler
-Atakan Ören'in ekipler tarafından çıkarılması
-Ambulansa taşınması
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
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Çerkezlerden 'sessiz' yürüyüş Sivas
'ta yaşayan Çerkez kökenliler Kafkasya
'da yaşanan soykırım ve sürgünün 155'inci yılı nedeniyle ellerinde dövizler ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı.
Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği ve Sivas Yavu Derneği organizasyonuyla kent meydanında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, '21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız' ve 'Karadeniz
en çok Çerkezlere kara' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı. Çarlık Rusyası
döneminde uygulanan soykırım ve sürgünü protesto eden grubun yürüyüşü İstasyon Caddesi üzerinden 50'nci Yıl Kavşağı'na kadar sürdü. Buradan geri dönen grup üyeleri yürüyüşü kent meydanında tamamladı.
Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, "Büyük toplumsal olaylar tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Zulme dur demenin bedeli ağırdır. Biz Çerkezler zulme dur demenin bedelini ağır ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Onurlu bir varoluş ve özgürlüğü canını verebilecek kadar önemseyen biz Çerkezler bugün ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Grubun görnütüsü
-Yürüyüşten görüntüler
-Dernek Başkanının açıklaması
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
Muğla
, Çorlu
, kavga
, Güncel
Kaynak: DHA