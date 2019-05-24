DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bingöl'de, PKK'lıların şehit ettiği 33 er anıldı

BİNGÖL- Elazığ yolunda 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker, şehadetlerinin 26'ncı yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl- Elazığ yolu Bilaloğlu mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerin, şehadetlerinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Çoban ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve halk katıldı.

Şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için çiçek bırakıldı. Törende konuşan 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Oğuz Karpuz, 26 yıl önce bayrağı, halkın canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak, kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini söyledi. Binbaşı Karpuz, "Düzenlenen bu törenle amacımız acılı annelere bu hain saldırıyı hatırlatmak değil, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olduğumuz hainliğin hala farkında olmayanlara, terörün dini, dili ve milliyetinin olmadığını görmek istemeyen gözlere bu hainliği göstermektir" dedi.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bu arada iş insanı Ahmet Kızılboğa tarafından hazırlanan 350 metrekarelik Türk bayağı da göndere çekildi. Bingöl- Muş yolu Simani Mahallesi'ndeki Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde göndere çekilen bayrağın, Türkiye'nin 5'inci büyük bayrağı olduğu belirtildi. Bayrak törenine özel harekat timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. Türk bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, "Bu benim ikinci projem. Birincisini kendi köyüm Yenibaşlar köyüne yapmıştım ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye'nin en büyük 5'inci bayrağıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Anıttepe'den görüntü

Törende askerlerin bayrak çekmesi

Törene katılanlar

Piyade Binbaşı Karpuz'un konuşması

350 metrekarelik Türk bayrağının çekilmesi

Kızılboğa'nın konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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TIR kamyona çarptı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolu Kandıra gişelerİ mevkiinde TIR önünde gitmekte olan kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kırmızı ışıkta bekleyen servis sürücüsüne silahlı saldırı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde servis sürücüsü Abdullah G., kırmızı ışıkta beklediği sırada, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıda, servisteki 20 otel çalışanı şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Olay, saat 14.00 sırasında Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin 20 çalışanını taşıyan Abdullah G., kullandığı 07 C 32329 plakalı minibüsle Merkez Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta durdu. Abdullah G, kırmızı ışıkta beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu servis sürücüsü Abdullah G., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah G., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Abdullah G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Saldırıda, minibüsteki 20 otel çalışanı yara almadan kurtuldu. Polis, olaydan sonra plakası alınamayan otomobille kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Servis aracından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), -

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İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

ZONGULDAK'ta iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan H.D.'yi(48) polis ikna etti. İntihar girişimini film gibi izleyenlerden bazıları, cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da meydana geldi. 7 katlı iş hanının çatısına çıkan H.D.'yi görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Borçları nedeniyle evine haciz geldiğini söyleyen H.D.'yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü.

Meraklı vatandaşlar da caddenin iki tarafında toplanarak binanın saçaklarından sarkan H.D.'yi izledi. Bazı vatandaşlar H.D.'ye tepki gösterdi. Polis, toplanan vatandaşları dağıtmakta güçlük çekti. Bazı kişilerin cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Yaklaşık 1 saat sonra ikna edilen H.D., sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Çatıdaki H.D.

-Çevrede toplanan kalabalık

-Sosyal medyada canlı yayın yapanlar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Denizli'deki kazada ölen üniversiteli iki genç memleketlerinde toprağa verildi (MUĞLA VE MANİSA)

DENİZLİ'nin çivril ilçesinde, arkadaşları ile gezintiye çıktıkları otomobilin bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencilerinden Ebru Durak (21) Muğla'nın Dalaman ilçesi, Halit Atabay (21) ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. 31 Mayıs'ta mezuniyet töreni olan her iki gencin de cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2'nci sınıf öğrencileri Ebru Durak (21) ve Halit Atabay aynı üniversiteden 3 arkadaşları ile birlikte dün (perşembe) otomobil kiralayıp, gezintiye çıktı. 5 arkadaştan Fırat Çelebi'nin (22) kullandığı 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril'den Denizli yönüne giderken, karşıdan gelen Mustafa Boran yönetimindeki 64 DU 190 plakalı tırla çarpıştı ve takla attı. Kazada öğrencilerden Ebru Durak olay yerinde yaşamını yitirirken, Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay ve Fırat Çelebi (22) ile tır şoförü Mustafa Boran ve yanındaki Durmuş Albezirgan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren öğrencilerden Ebru Durak'ın yakınları tarafından alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Muğla'nın Ortaca ilçesi, Halit Atabay'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'ne götürüldü. Durak'ın cenazesi ilk olarak Ortaca, Terzialiler Mahallesi, Soğuksu Caddesi'ndeki baba ocağı önüne getirildi. Evinin önünde düzenlenen cenaze törenine Durak'ın babası Hüsamettin Durak, annesi Emine Durak, kız kardeşleri Ceren Durak ve Cemre Durak, yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteden arkadaşları ve komşuları katıldı.

MEZUNİYET TÖRENİNİ GÖREMEDİ

Anne Durak, kızının geçen 21 Mayıs'ta Ortaca'ya gelip, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde halıları süpürüp, camları silip, perdeleri yıkayarak kendisine yardım ettiğini ve 31 Mayıs'taki mezuniyet töreni nedeniyle çok heyecanlı olduğunu söylediğini anlatması, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kılınan namazın ardından Durak'ın helallik alınan cenazesi, Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi'ndeki Eskiyurt Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı kazada yaşamını yitiren Halit Atabay (21) içinde memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Hacıaliler Mahallesi'nde toprağa verildi. Atabay için Hacıaliler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Atabay'ın babası Mehmet Atabay (59), ağabeyi İbrahim Atabay (24), ablası Nuray Aslan, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Anne Dilek Atabay ise sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine getirilmedi. Cenazede abla Nuray Aslan, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Cenazede Mehmet Atabay, diğer oğlu İbrahim Atabay ile taziyeleri kabul etti. Gözü yaşlı baba Mehmet Atabay, kazayı gece haber aldıklarını belirterek, "Bize durumlarının iyi olduğu söylenmişti. Olay yerine gittiğimiz ac gerçeği öğrendik. Acımız büyük" dedi. Kılınan namazın ardından hayatının baharında yaşama gözlerini yuman Atabay'ın cenazesi Hacıaliler Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ölen Ebru Durak'ın fotoğrafı

-Ebru Durak'ın cenazesinin baba evinin önüne getirilmesi

-Anne Emine Durak'ın ağlaması

-Baba Hüsemettin Durak'ın ağlaması ve taziyeri kabülü

-Cenameze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

Haber: Cavit AKGÜN/ Kamera: Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen Halit Atabay'ın fotoğrafı

-Halit Atabay'ın cenazesinin toprağa verilmesi

-Atabay'ın annesi Dilek Atabay ve babası Mehmet Atabay ile röp.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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İzmir'de, arka kapağında altı köşeli yıldız olan, İbranice tarihi kitap ele geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 17 deri sayfadan oluşan, arka kapağında altı köşeli yıldız ve ön kapağında haç işareti bulunan, İbranice el yazılı kitap ele geçirildi. Yaklaşık 1000-1500 yıllık olduğu tahmin edilen kitap, uzmanlarca incelemeye alındı.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gazi Mahallesi'nde C.E. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 10x8.5 santimetre ebatlarında, ön kapağında haç, arka kapağında altı köşeli yıldız bulunan, sayfalarının kenarlarına altın varak işlenmiş ve toplam 17 deri sayfadan oluşan İbranice, eski bir kitap ele geçirdi. Kitap, uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Eski İbranice'yle yazılı olduğu bildirilen kitabın, yaklaşık 1000-1500 yıllık olduğu tahmin edilirken, net bilgilerin, incelemenin sonunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen C.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yakalanan kitaptan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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İzmirli ortaokul öğrencilerinden 'Canlı Portreler' sergisi

İZMİR'de dünyaca ünlü ressamların bilinen eserlerindeki portreleri canlandıran Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'ndan 33 öğrencinin, Konak Meydanı'nda yaptığı canlı portre çalışması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerin zaman zaman orjinal tablodaki portre gülmemesine rağmen canlı performansta gülümsemesi dikkat çekti.

İzmir Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri 'Canlı Portreler' sergisini gerçekleştirdi. Konak Meydanı'nda bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen sergide öğrenciler, dünyaca ünlü ressamların yanı sıra Türk ressamların da portrelerini canlandırdı. Toplam 33 eseri birebir canlandırmak için yapılan makyaj, atıklardan yapılmış kıyafetler ve dekorla ziyaretçilere canlı performans sergileyen öğrenciler, sergiyi gezen vatandaşlardan tam not aldı.

Edward Munch'tan Picasso'ya, Frida Kahlo'dan Claude Monet'e, Mihri Müşfik'ten Remzi Taşkıran'a birçok ünlü ressamın çerçeveli portrelerinin hemen yanında sandalyede önlerine çerçeve koyarak sergiyi gezenlere bakan öğrenciler, makyaj, ifade, mimik, saç, ve kostümle orjinal portreyi canlandırdı. Öğrencilerin zaman zaman orjinal tablodaki portre gülmemesine rağmen canlı performansta gülümsemesi dikkat çekti. Sergiyi gezen vatandaşlar, bir yanda orjinal portreyi ve eser sahibi hakkında bilgi alırken hemen yanında çerçeve içinde canlı portre olan öğrenciden de sözlü olarak portre hakkında bilgi aldı.

Ressamların tablolarında yansıttıkları pozu ortaya koymak adına hareketsiz duran öğrenciler, sıcakta bunalınca su da içti. İzmir'in merkezi yerlerinden biri olan Konak Meydanı'nda ilgi gören sergiye İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu katıldı.

BÜTÜN DEKORLAR ATIK MALZEMELERDEN YAPILDI

Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu Müdürü Aysun Çelik, "Geçen sene ilk olarak öğrencilerimizin tabloları canlandırması ile başladı bu serüven. Uludağ Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışmayı örnek alıp bu sergiyi yaptık. Öğrencilerimizin eserleri ve ressamları tanıması açısından iyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız artık daha bilinçli ve daha bilgili. Kendilerine olan güveni de artıracağını düşünerek daha kalabalık bir gruba sergiledik" dedi. Okulun sanat öğretmeni Zuhal Ekinci, "Öğrencilerimle bu çalışmayı 4 aydır hazırlıyoruz, 4'üncü sergimiz. Sıfır atık projesine de destek vermek amacıyla bütün kıyafetler, çerçeveler ve arka planları atıklardan yaptık. Çocuklar kendilerine uygun olanları seçtiler. Arka planlar, çerçeveler onlara ait, makyajları ben ve 3 resim öğretmeni arkadaşla yaptık. Geri dönüşler çok güzel oldu. Sadece öğrenciler değil bu yıl seçtiğimiz 33 ressamı herkes çok iyi tanıdılar" diye konuştu. Frida Kahlo'nun kendi portresini canlandıran öğrenci Sümeyra Polat, "Frida Kahlo hayatı zorluklarla geçen, küçük yaşta çok önemli rahatsızlıklar geçiren bir ressam. Mücadeleci bir kadın sembolüdür. Onu canlandırdığım için çok mutluyum" dedi. Picasso'nun bir portresini canlandıran öğrenci Emirhan Karaman, "Çok mutluyum. İnsanlara sanatı tanıtıyorum, geçmişimizi hatırlatıyorum. Picasso'ya ilgim vardı daha önceden, onun bir portresini canlandırıyor olmak çok güzel" diye konuştu.

Sergiyi anne ve babalarıyla gezen çocuklar, tablo içindeki canlı performanslara şaşırdı. Ziyaretçilerden Sibel Sandıkçı, "Ortaokul çocukları için çok güzel bir etkinlik. Resim sanatını tanımaları ve sevmeleri için çok etkili olmuş. Daha önce internette görmüştüm bu tarz bir etkinlik, fakat şimdi İzmir'de canlı görmek çok eğlenceli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Portre ve öğrencilerden genel ve detay görüntüler

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Öğrencilerle röp.

-Okul müdürü ile röp.

-Sanat öğretmeni ile röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Kaynak: DHA