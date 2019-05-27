DHA YURT BÜLTENİ-18

Oğulları çayda kaybolan anne ve baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 3 gün önce balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları devam etti. Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, çayda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Olay, geçen cumartesi günü önce öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 gündür barajda yaptığı çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Murat Gündüç için Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma timi çayda, diğer ekipler de baraj kenarında çalışmalarını sürdürdü.

Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, barajda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Çocuklarının bir an önce bulunmasını isteyen baba Gündüç, "Yapılan aramalarda daha çok ekibin arama çalışması yapmasını istiyoruz. Kendilerini benim yerime koysunlar. Oğlumun bir an evvel bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Behice Gündüç de "Oğlumun bulunması için devletten yardım bekliyorum. 3 gündür boynu bükük bekliyoruz. Allah rızası için ekipler gelip oğlumu bulsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anne ve baba ile röportaj

-Yapılan arama çalışmaları

-Anne ve babadan detaylar

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), -

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Öldürülen polis memuru Merve Ünal, Mersin'de toprağa verildi

DİYARBAKIR'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Muharrem Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal'ın (27) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki Aydın Sitesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polisler, 1'inci kattaki dairede, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Ağır yaralı Ünal, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis memuru Muharrem Yılmaz, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu.

Merve Ünal'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'in Mezitli ilçesine getirildi. Fatih Camii'nde Ünal için resmi tören düzenlendi. Törene acılı anne Güldane, emekli polis memuru olduğu öğrenilen baba Namık Ünal ile kız kardeşleri ve meslektaşları katıldı. Ünal'ın anne ve kardeşleri, musallaya konulan genç polisin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra omuzlara alınan Merve Ünal'ın cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının gelişi

Tabutun taşınıp musallaya konulması

Anne ve kardeşlerin tabuta sarılıp ağlaması

Aile yakınlarının görüntüleri

Merve Ünal'ın tabut ve fotoğrafı

Cenaze namazının kılınması

Babanın görüntüsü

Tabutun taşınması ve annenin görüntüsü

SÜRE: 02'55" BOYUT: 313 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Yol kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde dün yol verme tartışması sonrasında silahla vurularak öldürülen Kadir Okur(22), bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay dün öğleden sonra Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İş insanı Sertaç D. ile Kadir Okur arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada yanında bulunan silahını çıkaran Sertaç D., Kadir Okur'un başına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Kadir Okur, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Otopsi işlemlerinin ardından Kadir Okur'un cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Elmas ve Yusuf Okur çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenilen Kadir Okur'un cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alınan iş insanı Sertaç D., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenazeden görüntüler

Tabutun taşınması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Giresun'da, TOKİ'den ev çıkanlar mutluluk yaşadı

GİRESUN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkan ve ilk kez ev sahibi olan aileler, sevinç gözyaşları döktü.

Giresun, 19 Eylül Spor Salonunda düzenlenen kura çekim törenine başvuru sahipleri ile yakınları katıldı. 2+1 ve 3+1 olarak iki kategoride satışa sunulan 300 konut için 4 bin 453 kişinin başvurduğu kura çekilişinde heyecanlı ve duygular anlar yaşandı.

Kurada ismi çıkan Kaya Akkaya eşi ile birlikte sevinç yaşarken eşi gözyaşlarını tutamadı. Akkaya, "Tarifi imkansız bir mutluluk. Allah yüzümüze güldü. Özel sektörde çalışıyoruz. Allah çıkmayanlara da nasip etsin" dedi. Emekli olan İbrahim Tüyüboz ise "Çok heyecanlıyım. Çok dua ettim Allah'a, dualarım kabul oldu. İlk evim, inşallah huzurla otururum" diye konuştu.

Güllü Turhan da "Kimsem yok. İlk evim olacak. Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Engelli kızı ile birlikte oturacağını dile getiren Zehra Karakaya ise ev çıkmasını çok istediğini eşi olmadığı için engelli oğlu ve kızı ile birlikte evde yaşayacağını söyledi. Bedensel engelli olan Emine Yıldırım ise "Çok mutluyum, ihtiyacım vardı. Bedensel engelliyim, kızımla birlikte yaşayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kura çekimi detayları

Salon detayları

Sevinenler

Kuradan çıkanlarla röp.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASAN-Haluk ŞENTÜRK GİRESUN-DHA

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Otomobil, çarptığı TIR'ın dorsesiyle sürüklendi; 4 kişi yaralı

SAKARYA'da, TEM yolunda, çarptığı TIR'ın dorsesine takılan otomobil, 100 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolu Alancuma mevkisi İstanbul yönünde meydana geldi. Recep Yumrukaya'nın kullandığı 34 GB 4284 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Yılmaz Demirci yönetmindeki 54 HU 101 plakalı TIR'ın 54 HP 021 plakalı dorsesine çarptı. Dorseye takılan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Yumrukaya ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım görevlilerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne kaldırdı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım, bir süre aksarken, jandarma ekipleri ise önlem aldı. TIR sürücüsü Yılmaz Demirci, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Sürüklendiği mesafe

Ekiplerin çalışmaları

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), -

Kaynak: DHA