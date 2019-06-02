DHA YURT BÜLTENİ - 18

Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KIRIKKALE,

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Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (3)

SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI AYTEKİN KAZANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.

EYÜP AYTEKİN KİMDİR ?

15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti'den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlama görüntüleri

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR - Uğur AYDIN/ARTVİN-DHA

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Kocaeli'de bir mahalle muhtarını seçiyor (2)

GÖREVDEN ALINAN MUHTARIN KARDEŞİ SEÇİLDİ

Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar açıldı. Toplam bin 954 seçmenin yaşadığı mahallede tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde bin 228 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 220 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımın ardından adaylardan Mehmet Kara 530 oy ile muhtar seçilirken, Aziz Öner 402 oy, Mahir Lale ise 268 oy aldı. Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu belirtildi.

KOCAELİ

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Bakan Soylu, İstanbul-İzmir yolundaki trafik tedbirlerini denetledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Helikopterle Balıkesir'in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında polis ekipleriyle birlikte araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ülke genelinde Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu çeşitli şehirlere giderek yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Saat 17.00 sıralarında helikopter ile Balıkesir'in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında denetimlerde bulundu. Burada trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'ten bilgi aldı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Soylu, araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, oyuncak ve çikolata hediye etti. Durdurulan bir otobüsün içerisine giren Bakan Soylu, otobüste bulunanlarla bayramlaşarak yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

'TRAFİK DENETİMİNDE ÇOCUKLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Trafik denetim noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bugün bayram sebebiyle trafikte olan yoğunluk için aldığımız tedbirleri yerinde incelemek için Susurluktayız.Burası trafik açısından en yoğun hatlarımızdan biri. Bu yoldan günlük 45 bin araç geçmektedir. Şu ana kadar burada ölümlü trafik kazası olmadı. Trafik kazaları oldu ülke genelinde ama geçen bayramın yarısı kadar. Arkadaşlarımız kaza olmaması için bu yolda her 7 kilometrede bir durmakta. Tatilin ilk günü olan cumartesi günü 7 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Hepsine rahmet diliyorum. Bu ölüm rakamı geçen yılın ilk günüyle kıyasla yüzde 62 daha küçüğünde. Bayramlarda trafik kazalarında ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra düşürebilmekti. Burada çocuklara büyük görev düşüyor. Onlar görevli polis ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Kırmızı düdük kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımıza hem düdük veriyoruz hem de anne ve babalarını denetleyebilecekleri bir karne veriyoruz. Çocuklarımız raporlarını bize gönderirlerse onlara hediye göndermeyi planlıyoruzö dedi.

'EN KRİTİK KAZALAR VARACAĞINIZ YERE YAKIN OLUR'

Sürücleri kurallara uymaları konusunda uyaran Bakan Soylu, "Sürücülerimizi emniyet kemerleri takmaları, takip mesafesini korumaları ve cep telefonlarıyla ilgilenmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu konudaki genel denetimi araç içerisindeki çocuklarımıza verdik. Büyük ilçelerden küçük yerleşim yerlerine giden vatandaşlarımız, bu bölgelerdeki yaya trafiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Seyahat planımızı otelde başlayacak şekilde değil arabamıza bindiğimiz andan itibaren yapmamız gerekiyor. En kritik kazalar varacağınız noktaya yakın yerlerde olur. Bu konuda tüm sürücücülerimizin dikkatli olmasını istiyorumö dedi.

Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına belirten Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. ve yaklaşık 100'e yakın müfettişimiz de 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye'nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." diye bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Bursa'nın Karacabey ilçesi İzmir Yolu'nda yaşanan yoğunluğu havadan takip etti. Soylu, ilçedeki trafik noktalarını denetledikten sonra İstanbul'a gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin Soylu'yu karşılamaları

-Araç ve otomobil çevirme

-Çevirmelerde Soylu'nun vatandaşlar ile diyalogları

-Çocuklara oyuncak vermesi

-Polis ekiplerinden ve trafikten detaylar

-Soylu'nun havadan denetim yaptığı helikopterden trafik görüntüleri

Süre: 6.05 Boyut: 681 MB

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BALIKESİR,

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Bayram tatiline giden doktor ve ailesi kazada yaralandı

SİVAS'ta bayram nedeniyle akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon'da Adıyaman'a akraba ziyaretine giden Akçaabat ilçesinde görevli ortopedi uzmanı olduğu öğrenilen doktor Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ünal ile birlikte eşi Yurdagül Günal (45) ve çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ü binlerce Tekirdağlı yağmur altında izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenlendi. Gösteriyi izlemek için binlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Beklenen gösteri yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle duyurulan saatten yarım saat rötarlı başladı. Sahil dolgu alanda kurulan satış çadırlarına sığınan yüzlerce vatandaş gösteriyi bekledi. Daha sonra Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi üzerinde belirmesi ile sahilde toplanan binlerce kişi ilgiyle gösteriyi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile bu anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Öte yandan, Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahilde toplana vatandaşlar

-Sağanak yağış nedeni ile çadırların altına sığınanlar

-Uçağın gösterileri

-Gösteriden detaylar

-Vatandaşların izlemesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Antalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi. Vali Karaloğlu, "Her 10 kilometrede bir uygulama noktamız var. Bayram süresince 1250 personelimiz görev yapacak. Bayram nedeniyle trafik yoğunluğumuz var ama kontrol edilemez düzeyde değil" diye konuştu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgerenal Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kentteki trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Antalya Sahil Güvenlik grup Komutanlığı'ndan havalanan Vali Karaloğlu, ana arterler başta olmak üzere sahil bandındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi. Trafik polisleri ve jandarma trafik görevlilerinin yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktalarını da havadan denetleyen Karaloğlu, Manavgat ilçesine indikten sonra yol üzerindeki bir kontrol noktasına geldi.

'YOĞUNLUK VAR AMA KONTROL EDİLEMEZ DERECEDE DEĞİL'

Uygulama sırasında sürücülerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, emniyet kemeri kontrolü de yaptı. Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Karaloğlu, aileleriyle birlikte tatil amaçlı gelenlere de çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara kırmızı düdük vererek sürücü olan babalarının hata yapması halinde uyarmasını da isteyen Vali Karaloğlu, kentte bayram nedeniyle trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Yoğunluğa karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "Bayram süresince her 10 kilometrede bir uygulama noktamız olacak. Burada tüm kontroller yapılarak sürücülerin kurallara uyması sağlanacak. 350 ekip 1250 personelimiz bayram süresince görev yapacak. Trafik yoğunluğumuz kontrol edilemez düzeyde değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Münir Karaloğlu helikopterde detay

Yollardan detay

Havana kent detayı

Sürücülerle Vali Karaloğlu'nun diyalogları

Vali Karaloğlu açıklama

Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA