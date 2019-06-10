DHA YURT BÜLTENİ-18

Manavgat'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manavgat'ta düşen eğitim uçağıyla ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"10.06.2019 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Antalya ili Manavgat ilçesi Ulualan mevkii, stadyum yakınında Side Sivil Havacılık firmasına ait Cessna 172 P Tipi, TC-DBO adlı eğitim uçağı düşmüştür. Olay yerine acilen ilk yardım ve jandarma ekipleri gönderilmiştir. Meydana gelen kaza neticesinde; eğitim uçağı pilotu Levent Arslan kaza mahalinde vefat etmiş, uçakta yolcu olarak bulunan Dr. öğretim üyesi Devrim Gün İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölüm Başkanı) ve Ataberk Gökmen (İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi) isimli şahıslar yaralanmıştır. Yaralılar ileri tetkik ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gök'ün tedavisi devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (LAR)

Pilotu Levent Arslan

Devrim Gün

ANTALYA

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Oğlu ile kendisini ağaca asan babanın cenazeleri morgdan alındı

ANTALYA'da, oğlu Erden (2) ile kendisini ormanlıkta iple ağaca asan Ersin B.'nin (33) cenazeleri, morgdan alındı. Ersin B. Gaziantep'te, oğlu Erden B. ise Antalya'da toprağa verilecek.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı'nda bulunan ormanlıkta meydana geldi. Piknik alanının yan tarafındaki ormanlıkta ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılı olan, 1'i çocuk 2 kişi gördü. Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ersin B. ve oğlu Erden B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba- oğulun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Ersin B.'nin cenazesi, bugün babası Ramazan B. tarafından morgdan alındı. Ramazan B., "Torunum annesiyle babası arasındaki geçimsizlik yüzünden öldü" dedi.

Ersin B.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü. Erden B.'nin cenazesi ise dayısı Gökhan Demirbağ tarafından morgdan alındı. Erden B.'nin cenazesi ise Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne ve çocuğun facebook fotosu

-B blok dış plan

-Mork dış plan

-Çocuğun cenazesinin alınması

-Babanın alınması

-Cenaze araçlarının alınması

222 MB/// 2.00 SN HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL Antalya

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Apartmanın çatısından atlayıp intihar etti

ESKİŞEHİR'de Özkan Karaman (20), çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından atlayıp intihar etti.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir süre dolaştığı öğrenilen Özkan Karaman, bir banka oturduktan sonra kapısını açık gördüğü 8 katlı apartmana girdi. Çatıya çıkan Karaman, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atlayıp intihar etti. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri Karaman'ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan Karaman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Karaman'ın düştüğü cadde

-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi

-Apartman ve çatısı

-Ölen Özkan Karaman fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga sonrası, kaymakamdan yardım istediler

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu Köylüleri arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Güllüce Köylüleri, kaymakamlığa giderek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Aziziye ilçesine 85 kilometre mesafede bulunan Güllüce ve Çavuşoğlu Köylüleri yaklaşık 50 yıldır süren mera anlaşmazlığı nedeniyle dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Köylüler arasında öğle saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada Güllüce Köyü'nden Hüseyin, Hakan ve Arif Camcı kardeşler ile Emre Leylek yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen helikopter ile Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olan Hüseyin ve Hakan Camcı kardeşler, tedavi altına alındı. Silahı kullanan saldırganın kaçtığı olayın ardından jandarma ekipleri, 2 köyde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Bugün öğle saatlerinde ise Güllüce Köyü'nden yaklaşık 40 kişi, Aziziye Kaymakamlığı önünde toplandı. Köylüler, sorunlarını Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'na anlatmak istediklerini söyledi. Polis ise kaymakamlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra köylülerle görüşen Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, olayda silah kullanan ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiğini, yaşanan mera sorununu da kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Olayda başından yaralanan Emre Leylek, "Köyümüzde mera yüzünden çıkan kavgada, karşı taraf üzerimize silahla ateş açtı. Başımdan vuruldum. Bir arkadaşım yoğun bakımda. Gözlerini kırpmadan bizi öldüreceklerdi. Mahkemelerin bize verdiği merayı, kaba kuvvetle almak istiyorlar. Biz de bunu kaymakam beye anlatmak üzere buraya geldik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aziziye kaymakamlığı önünde toplana köylüler

-Aziziye Kaymakamalığı yazısından detay

- Kaymakamlık önünde bekleyen polisler

-Emre Leylek ile röp

-Kavga esnasında yaralanan vatandaşın cep telefonu ile çekilen görüntüsü

-Vatandaşların kaymakam ile görüşmek istemesi

-Kaymakamlık binasına girmesi

-Kaymakam ile görüşen vatandaşlar ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Diyarbakırlı çocuklar Antalya'da

ANTALYA, - TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır'da düzenlediği 'Benim Tatilim' temalı resim yarışmasını kazanan 17 çocuk, hayallerini gerçekleştirmek üzere Antalya'ya geldi.

SunExpress, kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'FunExpress' kapsamında Diyarbakır'ın 17 ilçesindeki okullarda 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında 'Benim Tatilim' temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasında jüri tarafından yapılan elemeler sonunda hayalinin tatilini en güzel şekilde resimleyen 17 çocuk, öğretmenleri ile birlikte SunExpress tarafından dört gün süresince ağırlanmak üzere Antalya'ya geldi.

SunExpress ile Antalya'ya varışlarında pilotlar ve kabin ekipleri ile uçağı ve kokpiti yakından gezme ve uçak ile ilgili bilgi edinme imkanına sahip olan çocuklar, havayolunun Antalya yönetim binası SunPlaza'da düzenlenen törende katılım sertifikalarını SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan'dan teslim aldı.

Törende konuşan Ahmet Çalışkan, şunları söyledi:

"SunExpress olarak önceliğimiz her zaman bizi geleceğe taşıyacak çocuklar oldu, onlar için hep daha fazlasını yapmayı arzu ediyoruz. Bu yıl başlattığımız sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projemiz 'FunExpress' kapsamında ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara ulaşıp onların önüne yepyeni bir dünya sermeyi, çocuklarımızı daha önce görmedikleri yerlere uçurup değişik deneyimlerle ufuklarını açmayı arzu ediyoruz. 'Benim Tatilim' teması ile çocuklarımızdan hep istedikleri ama gerçekleştiremedikleri hayallerinin tatilini çizmelerini istedik. Onların hayallerini biraz olsun gerçekleşmesine katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Projemizin ilk aşamasına Diyarbakır'da başladık. Daha önümüzde çok uzun bir yol, ulaşılacak çok sayıda çocuk var. Projemizi daha nice illere taşımaya devam edeceğiz."

Hayallerini gerçekleştirme şansı bulan Diyarbakırlı 17 çocuk, dört gün boyunca Antalya'nın keyfini çıkaracak. Avrupa'nın en büyük su parkı Land of Legends'tan, Türkiye'nin en büyük akvaryumuna, çocuk ve çiçek temalı EXPO'ya kadar pek çok yeri gezme imkanı bulacak çocuklar, en çok da denizin tadını çıkaracak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Resim sergisinden genel görüntü

Resimlere bakan kişilerden görüntü

Resimlerden detay görüntü

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan

Sertifika töreninden detay görüntüler

Öğrencilere sertifika verilmesinden detay görüntü

Toplu fotoğraf çekimi görüntüsü

453 MB/// 4.10 "

Haber ve Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar başladı

TUNCELİ'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda nehir inişi yarışları başladı.

Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında bugün kadın ve erkek takımlarının nehir inişi yarışları yapıldı. Türkiye ve dünyanın 20 ülkesinden gelen sporcuların katıldığı yarışların birinci ayağı, Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın işaretiyle verildi. Sabah saatlerinde başlayan 5 kilometrelik nehir inişi yarışları öğle saatlerinde tamamlandı.

Vali Tuncay Sonel, yarışların sportmence başladığını ifade ederek, "Munzur Nehri terör olayları ile gündeme gelirken, Dünya Rafting Şampiyonası'ndan 20 ülkeden 800 kişiye ev sahipliği yapıyor. Yazın bu sıcağında Munzur'un sularında vatandaşlarımız serinleyebilir. Bu dünya şampiyonası ile ilgili yöremize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler Tunceli'nin doğal güzelliklerini görsünler. Munzur ve Pülümür nehrinin bu güzelliğini tatsınlar. Brezilya'dan Çin'e kadar Kostarika'dan İtalya'ya kadar Hindistan'dan Fransa'ya kadar birçok ülke burada" dedi.

Görüntü Dökümü

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Munzur Nehri'nden görüntü

Takımların yarışmaya başlaması

Yarışmalardan detaylar

Vali ve diğer yetkililerin rafting için toplanması

Vali Sonel'in açıklamaları

Gösteri raftingi için startın verilmesi

Protokolün rafting gösterisinden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalar başlıyor

ERCİYES Dağı'na yapılması planlanan ve içerisinde futbol sahaları, spor salonları ile atletizm merkezi yer alacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hazırlıkları sürüyor. Projesi tamamlanan tesisin yapımına bu yıl başlanması bekleniyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, Erciyes Dağı için çok önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Cıngı, master planı çerçevesinde öncelikle kayak faaliyetleri için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Çok şükür alt yapımızı dünya standartları üzerine oturttuk. Şimdi yavaş yavaş diğer çalışmalara ağırlık vermeye başlayacağız. Bu çalışmaların arasında Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri de var. Projemiz hazırlanmıştı. 135 dönümlük arazi üzerine futbol sahaları, spor salonları, atletizm merkezi, yarış alanı ve spa merkezlerinin olduğu muhteşem kompleks projemiz var. İnşallah bu yıl futbol sahalarının inşaatlarına başlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kamp merkezinden görüntü

-Cahit Cıngı ile röportaj

-Genel detay

Süre: 1.52-170 MB

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,DHA

Kaynak: DHA