DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika'nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil



DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nın Hatay Temsilciliği'nin açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu "S-400 ile ilgili Amerika'nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya biz eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO'da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz.ö dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışını katıldı. İlk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada Vali Rahmi Doğan ve Hatay milletvekilleri ile yaklaşık 25 dakikalık basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikten sonra şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından ikindi namazını Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nde kılan eden Bakan Çavuşoğlu, ardından Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışın yapmak üzere düzenlenen törene katıldı.

BİZ BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bağımsız bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Elbette bağımsız bir devletiz. Evet NATO üyesiyiz müttefikliğimiz var, bir çok uluslararası örgüte üyeyiz. AB'ye katılmak için de stratejik bir hedef koyduk zorlukları görüyoruz. Bizim uluslararası örgütlere üye olmamız ya da ikili ilişkileri geliştirmemiz onların bizim dış politikamızı sorgulamasına bir meşruiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün S-400 ile ilgili Amerika'nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya biz 'Eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım' dedik NATO'da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz. Biz tüm dünya ile ilişkilerimizi götürmek zorundayız bunun için deçaba sarf ediyoruz" dedi.

'BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ, TEK TARAFLI POLİTİKALARDIR, DAYATMALARDIR'

Türkiye'nin her konuda ülkelerle müzakere edebileceğine vurgu yapan bakan çavuşoğlu, "Diplomatik kanalları her zaman açık tutmak isteriz; ama diplomasi demek müzakere demek her zaman başkalarının istediklerini kabul etmek demek değildir. Uzlaşı kültürü ise ona da varız. Bizim karşı olduğumuz tek taraflı politikalardır, dayatmalardır, tehdit dilidir; o yüzden kendi inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Tam bağımsız özgür olmak kolay bir süreç değildir. Ecdadımızda tarihten bu yana birçok zorlukları göğüslemiştir.ö dedi.

REJİMİN SALDIRILARI RUSYA İLE İMZALADIĞIMIZ İDLİP MUHTIRASINA DA AYKIRI

Suriye konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Evet şimdi geri dönüşler başladı. Hemen Hatay'ın da yanı başında olan Afrin bölgesine ve Fırat Kalkanı'yla DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgelere şu ana kadar 330 bin Suriyeli döndü. Suriyelilerin dönme isteğini buradan da görüyoruz, yeter ki orası güvenli olsun. Bugün İdlip güvenli olsun oraya da İdlip'e de dönüşler hızlanacak ama maalesef yeniden rejimin burada saldırılarını görüyoruz. Biz inşallah bu güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra o bölgeye de oralarda destek vererek Suriyelilerin dönüşlerine yardımcı olacağız; ama rejiminde bu saldırganlığını kabul etmemiz mümkün değil ve Rusya ile imzaladığımız İdlip Muhtırasına da aykırı. Burada rejimi durdurmakta bugüne kadar Suriye konusunda yakın işbirliği ile çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluluğudur. Çünkü rejimin garantörüdür hem siyasi süreçte hem de sahadaki bu tür vardığımız mutabakatlarda.ö ifadelerini kullandı.

ARTIK HEDEF KANDİL'DİR

Terör örgütüne yönelik düzenlenen opersyonlarla teröre geçit vermeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde rejiminde bizim gözlem noktalarına taciz atışı yaptığını görüyoruz. Tıpkı geçmişte Afrin'de o teröristlerin yaptığı gibi, tıpkı şimdi ara sıra Telafir'den PKK'lıların YPG'lilerin yaptığı tacizler gibi. Nasıl o tacizleri saldırılar tölere etmediysek rejiminde askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil haddini bildiririz herkes haddini bilsin. Bu konularda neler yapabileceğimizi sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözleri ile kahraman askerlerimizin ve onları destekleyen polis özel harekatlarımızın sahada neler yaptığını yapabileceğini gördük. Aynı şekilde pençe harekatıyla, operasyonuyla kahramanlarımız artık o teröristlere de Irak dağlarını dar ediyor ve onları da inlerine gömmeye devam ediyor. Bugün yine 7 tane teröristi orada etkisiz hale getirdiler artık hedef Kandil'dir. Neresi olursa olsun ister Kandil ister Sincan isterse Kuzey Doğu Suriye olsun ülkemize yönelik tehdit oluşturan teröristlere hiç çekinmeden gerekeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

Arazide çobanların üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1'i Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzengi köyünde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ile yanında bulunan Süleyman Çoşkun'a (15) yıldırım isabet etti. Olayda Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ağır yaralanırken yanında bulunan Çoşkun ise hafif yaralandı. Yıldırım düştüğünü farkeden köy halkı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çoşkun ile Ziyavaddin Muhammed Hassan Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından her iki yaralı da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ziyavaddin Muhammed Hassan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Siverek'te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Karacadağ Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan ve akşam ilçe merkezine dönen işçileri taşıyan Ramazan Uçar (23) yönetimindeki 63 EN 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Ramazan Uçar ve işçiler Ahmet Telek (38), Murat Uçar (31), Recep Tayanç (31), Cumali Uçar (35) ve Erdal Koçal (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştura başlatıldı.

Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 traktör sel sularına kapıldı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, traktörlerde maddi hasar meydana geldi.

Bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taştı. Derenin taşması sonucu, iki traktör sular altında kaldı. Sel sularına kapılan traktörler metrelerce sürüklendi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk(35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardığı öğrenildi. Sel sularının çekilmesinden sonra traktörler, iş makineleri ile kurtarıldı. Alaşehir Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Aktaş ve Ramazan Aktürkdere yatağından traktörlere kum yüklerken, aniden bastıran şiddetli yağış sonucu, dereye gelen sel suları traktörleri sürüklediği belirtildi.

Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilci ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayını izlemek için sokakları boşalttı, kafeterya ve restoranları doldurdu. Marmarisliler evlerine çekilirken tatilciler otel odalarında yayını izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını izlemek için Marmarisliler ve tatilciler sokakları boşalttı. Marmarislilerin ve tatilcilerin çoğunluğu evleri ile otel odalarına çekilirken restoran ve kafeteryalar canlı müzik yayınlarını keserek dev ekranlı televizyonlarda tartışmayı verdi. Tatilcilerin ve Marmarislilerin buluşma noktası olan Yat Limanı'nda mekanların hepsi yayını verdi. Restoran ve kafeteryalarda yemeklerini yiyip içeceklerini yudumlayanlar dikkatlice yayını izledi. Park, büfe ve çay evlerinde oturacak yer kalmadı. Resmi ve sivil polisler, ilçenin en işlek Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'ndeki çay evlerinde olası bir tartışma çıkmaması için tedbir aldı. Yerli vatardaşlar ve tatilcilerin boşalttığı ana cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.

'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' coşkulu bir şekilde kutlandı



İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Demirdere Erik ve Kiraz Şenliği' kutlandı.

Demirdere şenlik alanında yapılan programa Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Demirdere Mahallesi ve çevre mahalle sakinleri katıldı. Demirdere Mahalle Muhtarı Muammer Kırıcı yaptığı açılış konuşmada şenliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkan Vekili Özay Kaptan, açılış konuşmasında şöyle konuştu:

"Sizlere Başkanımız Mehmet Eriş'in selamlarını sunuyorum. 5'incisini gerçekleştirdiğimiz 'Demirdere Erik ve Kiraz Festivali' ne hoş geldiniz. Yöremize ait olan Ürünlerin tanıtılması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Üreticimizin ürettiği ürünün hakkını almasını, hak ettiği saygıyı görmesini istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir'. Biz bu anlayışla çalışmalarımıza başladık. Kalkınmanın yerelden başladığını, insanımızın ürettiğinin karşılığını aldığı yerde mutlu olduğunu biliyoruz. Ovasıyla yaylalarıyla, tarla ürünlerinden süs bitkilerine, fidancılıktan meyveciliğe kadar geniş bir üretim yelpazesinde, toprağına emek veren sahip çıkan çalışkan Ödemişli üreticilerimiz tüm zorlu şartlara rağmen üretime devam ediyor. Yerel yönetimlere de düşen görev temel belediye faaliyetlerinin yanında, birlikte kalkınmayı sağlamaktır. Bu noktada biz de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Ödemişli üreticilerimiz için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Üretimin sürekliliğini sağlarken ürünlerin değerini korumak, katma değerini artırmak, tanıtarak pazarlamasını kolaylaştırmak yönünde çalışmalarımızı yine kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve odamızla birlikte üreticilerimiz için hayata geçirmiş olacağız. Bölgemizde tarımsal üretime yönelik çalışmalarımız çerçevesinde belediyemizin gerçekleştirdiği Bademli Sulaması'nda örnek bir uygulamaya geçtik. Sayaçlı-kartlı sistem ile üreticimizin, tasarruflu ve ölçülü sulama yapabilmesi ile suyumuza ve toprağımıza sahip çıkıyoruz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek üzere üreticimizle hep el ele olacağız. Bugün de yine yöremizde önemli bir üretim merkezi olan Demirderemizin eriğini ve kirazını dört bir yana tanıtmak üzere bu güzel organizasyonda bir aradayız. Ürünlerimizi tanıtacak çalışmalarımız devam edecek. Festivallerimizi farklı ürünlerde de düzenleyip güçlendireceğiz, kalıcı hale gelmesini sağlayacağız. Bunun için ayrıca kooperatifçiliğe destek olacağız. Tüm Babaların Babalar Günü kutlu olsun. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şenlik kapsamında Komedi Dans Üçlüsü, Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden Bahar Şahin ve Fatoş Kadıoğlu sahne aldı. Sanatçı Fatoş Kadıoğlu tekerlekli sandalyede bulunan engelli iki gençle hem söyledi hem dans etti.

Şarkılarıyla kalabalığı coşturan Fatoş Kadıoğlu'nun iki gençle sahnede olması izleyenleri mutlu etti. Şenliğe katılanlar, şarkılara eşlik ederek gün boyu eğlendi.

