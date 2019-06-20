DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu

BARTIN'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu 11 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapıldığını ve yardım beklediklerini söyledi.

Bartın'da öğleden sonra başlayan yağış sele neden oldu. Hasankadı beldesinde bazı evleri çamurlu sel suları bastı. Kozcağız ve Hasankadı yolu ise sel suyu nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Beldemizde öğlen saatlerinde yoğun bir yağış başladı. Bazı ev ve yollar yağış nedeniyle çamurlu sel sularından zarar gördü. 11 yaşındaki İsa Akgün'ün sel sularına kapıldığını öğrendik. Arama ve kurtarma ekiplerinden yardım bekliyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-Çamurlu sel suları

-Yolda mahsur kalan araçlar

-Vatandaşlarla röp

-Kaybolan çocuğu anlatan bir vatandaşla röp

HABER-KAMERA-AYHAN ACAR-BARTIN-DHA

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TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu

ADANA'nın Pozantı ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, çarptığı otomobille birlikte köprüden uçtu. Cep telefonuyla görüntülenen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Tarsus yol ayrımında meydana geldi. Şiddetli sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü otoyolda bazı araç sürücüleri yol kenarına park etti. Bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, kaygan yolda kontrolden çıkıp, aynı güzergahta giden otomobile çarpıp sürüklemeye başladı. Bu sırada araçlarından çıkan vatandaşlar da panik halinde sağa sola kaçıştı. TIR, yaklaşık 30 metre sürüklediği otomobille birlikte yoldan çıkıp, köprüden uçtu. TIR ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı ise bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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TIR'ın kaygan yolda otomobile çarpması ve köprüden düşmesi

Otomobilin de arkasından düşmesi

Vatandaşların araçları durdurmaya çalışması

Kaza yerinden görüntü

SÜRE: 50" BOYUT: 95 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Okan ÇALIŞKAN-Kamera: ADANA,

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Sel suları okulun bahçe duvarını yıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Bir okulun bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarını yıktı.

İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış, bugün de etkisini sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerine düşen yağışın neden olduğu sel suları, Çokak Mahallesi'ne ulaştı. Zekeriye Çayan İlkokulu bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarının 50 metrelik kısmını yıkarken, o anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

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Sel sularının gelişi

Bahçe duvarı yıkılan okulun görselleri

SÜRE: 06'52" BOYUT: 404 MB

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin),

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İstinat duvarının çökme anı kamerada

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, etkili olan sağanağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, yol kenarındaki istinat duvarının çökme anını da kaydetti.

Kuluncak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, ilçe sakini, yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüleye başladı. Bu sırada yol kenarındaki istinat duvarının çökme anı da kameraya yansıdı. Duvar çökerken, çevrede kimsenin bulunmamasıyla olası facia önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Duvarın çökme anı

Çökme anında bağırışma

Sağanaktan görüntü

Bataklığa dönen elma bahçeleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile ülkesindeki savaştan kaçarak konteyner kentte barınan Suriyeli çocukları atlarla buluşturdu.

Çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla TJK tarafından 2014 yılında başlatılan ve çocukların atlarla buluşmasını sağlayan 'sosyal sorumluluk projesini bu kez, Suriyeli çocuklar için düzenledi.

Nizip ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Suriyeli çocuklar, atlarla psikolojik terapi ile keyifli vakit geçirdiler. Ailelerin de hazır bulunduğu etkinlikte jokeylar tarafından özenle atlara bindirilen çocuklar parkurda dolaştı. Çocuklar daha sonra kendileri için oluşturulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen eğlenme fırsatı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamptaki Suriyeli çocuklar

- Jokey kulübünün getirdiği atlar

- Çocukların atlara binmesi

- Çocuklar eğlence balonlarına binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

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