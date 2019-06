DHA YURT BÜLTENİ - 18

PKK/PYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKK/PYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

Tarlayı ateşe veren teröristler

Yaktıkları tarla başında halay çekerek kutlama yapan teröristler

Selfie çeken terörist

Genel görüntü detayı

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldu. İlker Zorlu, Robert Koleji'nde okumak istediğini söyledi.

İskenderun Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, özel etüt veya kurs desteği almadan, sadece okulun hafta sonu verdiği geliştirme kursuna giderek ve düzenli çalışarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi. Robert Koleji dışında Galatasaray Lisesi ve Ankara Fen Lisesi tercihlerin de bulunacağını belirten LGS şampiyonlarından İlker Zorlu, motor mühendisi olmak istediğini ifade etti.

Çocuğunun elde ettiği bu başarıyla gururlandıklarını belirten anne Sibel Zorlu, oğlunun okulda öğretmenleriyle uyumlu, derslerini düzenli çalışan, evde sessiz bir ortamda ödevlerini yaparak sınava hazırlandığını söyledi.

Görünüt Dökümü

-Okul müdürü ile röp

-Öğretmeni ile röp

-Öğrenci ile röp

-Öğrencinin annesi ile röp ve öğrenci annesinin elini öpmesi

SÜRE: 3,13 SN BOYUT: 160 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncı Kazım Balaban'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400 gramlık ekmeği 1 TL'ye sattı. İlçedeki diğer fırıncılar, Balaban'ı haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davaya bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurguladı. Unu toplu şekilde ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, iş yerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, düşük maliyeti vatandaşa yansıtmak istediklerini söyledi. Dava süreci devam ederken, Balaban ile ilçedeki diğer fırıncılar, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.

Görüntü Dökümü

-Fırından görüntüler

-Ekmeklerden görüntüler

-Açıklama

Süre: 1.40 Boyut: 120 Mb

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/BURSA,

LGS Şampiyonu Aslınur: Öncelikle kendinize hedef koyun

DÜZCE Bilgi Ortaokulu'nde eğitimini tamamlayan Aslınur Eravcı, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yar aldı. Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Eravcı, öncelikle kendilerine bir hedef koymalarını istedi.LGS'de Türkiye birincilerinden olan Bilgi Ortaokulu Öğrencisi Aslınur Eravcı, başarı öyküsünü anlattı. Özellikle okulunda sınıf öğretmeni Vedat Yüksel ile birlikte son 8 aylık dönemde yoğun bir tempoyla ders çalıştığını söyleyen Aslunur Eravcı, "Çok mutluyum. Hedefim buydu. Kendime Vedat hocam ile birlikte bir hedef koymuştum. Hedefimi gerçekleştirdim. Bunun için mutluyum. Az ve öz çalıştım diyemem. Hakikaten çok çalıştık, biz zorun olması için çalıştık. Vedat hocam ile birlikte gece okul çıkışı 12'lere kadar çalıştık. Bizi kendisi ağırladı. Her hafta birimizin evine gidip çalıştık. Vedat hoca bizim hep yanımızdaydı. Bize bir meşale oldu, yolumuzu aydınlattı. Düştüğümüz zaman bizi kaldırdı ve hedeflerimizi hep bize hatırlattıö dedi.

'SORULAR KOLAYDI'

Aslınur Eravcı, LGS'de çıkan soruların kendilerine kolay geldiğine belirterek, "Biz her zaman zora hazırlandığımız için beklediğimizden bir tık daha kolaydı. Ama dediğim gibi zora hazırlanmıştık. En zoru için çabalamıştık. O yüzden kolay geldi ve böyle bir başarı oldu. Lise hedefim Ankara Fen Lisesi, üniversite hedefim ise hayırlısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni istiyorum. Başınızda her zaman bir rehber olması gerekiyor. Size yol gösterecek, sizi aydınlatacak birisi olması gerekiyor. Bu da bizim için Vedat hocaydı. Öncelikle Vedat hocama, beni destekleyen aileme ve Bilgi Ortaokulu'na teşekkür ederimö dedi.

'HİÇBİR ZAMAN ÖZEL EĞİTİMİ TERCİH ETMEDİ'

Aslınur Eravcı'nın annesi Fatma Eravcı Akpınar ise kızının başarılı bir öğrenci olduğunu ve özel eğitimi tercih etmediğini ifade ederek, "Rabbime şükürler olsun, en azından bu çalışmalarının karşılığını aldı. Bunun için çok mutluyum. Bir anne olarak gurur duyuyorum. Öncelikle bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Okuluna, arkadaşlarına başta Vedat hocasına, çünkü 8 aydır onları büyük bir tempo ile çalıştırdı, yetiştirdi. Ben özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür etmek istiyorum. Benim kızım bugüne kadar devlet okullarında okudu. Hiçbir zaman özel eğitim tercih etmedi. Özel tercihi kullanırsam üniversite zamanında kullanmak isterim dedi. Çocuğum çalışkan, disiplinli bir çocuk. Fen lisesini kazanırdı ama şunu söyleyeyim Türkiye birinciliği benim için hayal edilemez, ulaşılamaz bir şeydi. Bu başarıya ulaşmasında diğer hocalarının, Bilgi Ortaokulu'nun emeği var ancak Türkiye birincisi olmasında Vedat Yüksel hocasının emeği çok büyükö dedi.

'SOSYAL AKTİVİTELERE DE KATILDI'

Anne Akpınar, kızının her türlü sosyal faaliyette bulunduğunu ancak disiplinli ders çalıştığını belirterek, "Benim çocuğum zaten çalışkandı. Disiplinli çalışıyordu. Sokakta oynayan bir çocuktu. Bakın benim evimde 2 ay öncesine kadar internet yoktu. Çocuğumun cep telefonu da yoktu. Teknolojiden uzak tutmaktan bahsetmiyorum. Çocukluklarını yaşadılar. Kapının önünde bisiklet sürdü, arkadaşları ile oyun oynadı. Saklambaç oynadı, evcilik oynadı. Aslınur tamamen sokak ortamında arkadaşları ile yetişti. Ama dersini ve ödevlerini zamanında yaptı.Yüzmeye gitti, okulunda voleybol takımında oynadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çocuklara güzel imkanlar sağlıyor. Bunlardan yararlandı. Benim çocuğum onlarla gitar kurslarına gitti. Hem sosyal olarak yaşadı hem de derslerine çalıştıö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Aslınur Eravcı röp

-Anne Fatma Eravcı Akpınar röp



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -

Çiftlikte başlayıp, saman balyalarına sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü

KONYA'nın Güneysınır ilçesindeki çiftlikte başlayan yangın, kısa sürede saman balyalarına da sıçradı. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği alevler, 4 saatte söndürüldü.

Güneysınır'a bağlı Güneybağ Mahallesi'nde, firmaya ait çiftlikte, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede, saman balyalarının bulunduğu bölüme sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, sosyal medyadan şu açıklamayı paylaştı:

'Güneybağ Mahallemizde bulunan bir çiftlikte akşam 22.00 civarında yangın meydana geldi. Güneysınır'daki itfaiyelerimiz yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak yangının saman balyalarına sıçraması nedeniyle yangının büyümesi sonucu çevre ilçelerden ve Konya'dan yardım istedik. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gece saat 02.00 civarında yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde yangına karşı çok dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz.'

Görüntü dökümü:

- Saman balyalarının yanması

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

İzmir'in akciğerlerindeki ruhsatsız yapılarla mücadele sürüyor

İzmir'de, geniş bir ormanlık alana sahip olan Buca'nın kırsal mahallerinden Kaynaklar ve Kırıklar'da, Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak yapılar, uydu aracılığı ile tespit edildi. Buca Belediyesi ekipleri, Kırıklar Mahallesi'nin üst taraflarına yapılan konteyner ve betonarme yapıları, kepçeyle yıkarak kaldırdı. Zabıta Müdürü Oral Tuncer, İmar Kanununa aykırı yapıların yıkımının süreceğini belirterek, bu tür imalatları yapanların eşyalarını alarak bölgeyi terk etmelerini istedi.

Buca Belediyesi, ilçede özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu Kaynaklar ve Kırıklar mahallelerindeki Hazine arazileri üzerine kurulan ruhsatsız yapıların peşine düştü. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı için İmar Barışı uygulamasından yararlanmaları mümkün olmayan ancak buna rağmen başvuruda bulunan kişilerin yaptığı ruhsatsız yapıları, uydu görüntüleri aracılığı ile tespit eden belediye ekipleri, yıkım işlemine başladı. Ekipler, ilk önce Kırıklar Mahallesi'nin üst kısımlarına konulan konteynerler ile ev ve barakaları yıktı. Yapıların çevresindeki tel örgüler, kepçe tarafından söküldü. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, bazı vatandaşlar yıkımı durdurmak istedi. Bir süre görevlilerle tartışan vatandaşlar, yıkımı durduramadı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Oral Tuncer, İmar Barışı'ndan haksız yere faydalanmak isteyenlerin olduğunu, belediye olarak titiz çalışma yürüterek bu kişilerle mücadele ettiklerini söyledi.

'ARTIK SAYAMIYORUZ'

Tespit ettikleri ruhsatsız yapıları yıkmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Oral Tuncer, "Yaptığımız bu çalışmalar, diğer vatandaşlara da örnek teşkil etmeli. Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapıları kaldırarak, hem doğayı koruyoruz hem de mevzuat gereği üstümüze düşen görevi yapıyoruz" dedi. Şimdiye kadar 60'ın üzerinde ruhsatsız yapı yıktıklarını belirten Tuncer, bölgede kaçak yapılaşmaların çok yoğun olduğunu ifade etti. Tuncer, şöyle dedi:

"Buralarda tel örgü ile çevrilen yerleri artık sayamıyoruz. Çok yoğun. Bölgede yaşayan halkımızı uyarmak istiyoruz. Hazine arazilerinde haksız yere yapılan yapılar yıkılacak. Yapı kayıt belgesi için yanlış beyanda bulunanlar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 206'ncı maddesine göre de suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Bunu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapıyor. 31 Mart 2017 yılından sonra imal edilen tüm yapıları yıkacağız, kaldıracağız. Bu tür yapı yapanların kendi mallarını, malzemelerini alarak bölgeyi terk etmelerini istiyoruz."

'YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ'

Buca Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen de, işgal edilen alanlar üzerindeki kaçak yapılar kaldırıldıktan sonra, buraları ağaçlandıracaklarını söyledi. Şen, "Buralar devlet arazileri, kamuya ait bir arazi. Her tarafımız kızılçam ormanları ile kaplı. Daha önce burası da kızılçam ormanları ile kaplıydı. Haksız kazanç ve rant elde etmek isteyenler, kendi çıkarları doğrultusunda bina yapmışlar. Sahiplenmeye çalışmışlar. Bundan sonra sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte, İzmir'in akciğeri olan burayı ağaçlandıracağız" diye konuştu. Ruhsatsız yapıların yıkımı, tüm hafta boyunca devam edecek.

Görüntü Dökümü

-Buca'nın Kırıklar Mahallesi'ndeki yıkımdan görüntü

-Vatandaşlar yıkıma müdahale etmeye çalışırken görüntü

-Evlerin çevresine çekilen tel örgülerin kaldırılması

-Jandarmanın güvenlik önlemi alması

-Buca Belediyesi Zabıta Müdürü Oral Tuncer ve Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Madra Dağı'nda makilik yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'de, Madra Dağı eteklerinde kalan Havran ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere 2 helikopter ve 7 arazöz ile 25 işçi ve 6 teknik elemanla müdahale edildi. Yangında 5 hektarlık alanda örtü tahribatı oluştuğu, 5 hektarlık zeytinliğin de yandığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan'ı 21 Haziran'da gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu sürerken hakkında detaylı inceleme yapılan Doğan'ın yasadışı eylemlerde ön saflarda yer aldığı belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -