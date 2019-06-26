DHA YURT BÜLTENİ - 18

Suriye'ye askeri sevkiyat

Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan konvoyu, güvenlik önlemleri arasında sınır hattına ilerledi. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen konvoydaki zırhlı araç ve askeri personellerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen alanlarda TSK'nın kurduğu üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -

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Tokat'ta Kıbrıs gazileri için madalya töreni

Tokat'ta Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 225 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın gururuinu yaşadı.

20 Temmuz 2974'te 1'inci Barış Harekatını ve yine 14 Ağustos 1974'te 2'nci Barış Harekatını katılan Türk Ordusu içerisinde bulunan gaziler için Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve farklı kurum ve kuruluşların da katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, gaziler ve yakınları katıldı. Madalya ve beratlarını alan gaziler büyük mutluluk yaşadı.

'TARİHİMİZLE GURUR DUYARIZ'

Törende konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kahramanlarımıza madalyalarını vermek onlara şükranlarımızı belirtmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi yürekten canı gönülden kutluyorum. Dünyada birleşmiş milletlere kayıtlı 200'e yakın devletler var. Ama biz Türk milleti olarak kendimizi dünyada sayılı 10 devletten biri olarak görüyoruz. Türk devleti tarihi çok eskilere dayanan 2 bin yıllık tarihi olan devlet ve millet olma bilincine ulaşmış, devletin milletin ne demek olduğunu bilen, devlet algısı kafasında yetişmiş, millet olma sürecine ulaşmış insanların oluşturduğu bir devlet ve millettir. Bu yüzden parçası olmakla mensubu olduğumuz Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tarihimizle gurur duyarız. Ortak acılarımız, yaslarımız vardır. Onları hep beraber paylaşırız. Geleceğe dair hayallerimizi de beraber kurarız. Millet olmakta böyle bir şeydir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu güne gelmesinde siz saygıdeğer gazilerimizin Türk Milletinin emeği vardır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Gazilere berat ve madalya verilmesi

-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Diyarbakır'da LGS birincileri ödüllendirildi

Diyarbakır'da Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincileri arasına giren 12 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürü Doç Dr. Feysel Taşçıer tarafından plaket verildi.

LGS'de sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına giren Diyarbakır'daki 12 öğrenci ödüllendirildi. 6'sı özel, 6'sı devlet okulunda okuyan dezavantajlı öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer tarafından plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlen törende konuşan Dr. Feysel Taşçıer, öğrencilerin Diyarbakır'a ve bu coğrafyaya hak ettiği özlemi yaşattıklarını, onlarla gurur duyduklarını söyledi. Taşçıer, öğrencilere seslenerek, şunları söyledi:

"Önünüzde uzun bir yol var başarılı bir kariyer diliyorum, ülkemize ve Diyarbakır'ımıza mesleki kariyerinizle, öncü olacağınız diğer başarılarınızla katkı sunacağınızı umuyorum. Diyarbakır'da 4 aydır en az sizin kadar çalışmaya gayret ediyoruz. Sizlerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Onlara erişmeye çalışıyoruz. Bu arada sadece bir yanlış yapan 20 küsur öğrencimiz daha var. İl genelimizde burada olmayan o öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum. Yolun başındasınız bizler sizin hizmetinizde olacağız. Sizin yolunuzu açmaya çalışacağız. Sizler de gelecekte bu makamları bu şehri ve ülkeyi emanet edeceğimiz geleceğimizsiniz. İl genelinde hak ettiğimiz bir yerde değiliz. Yani sıralamamız bize bunu gösteriyor. Ama sizin varlığınız bize şunu gösteriyor, bize o umudu yeşertiyor. 6 kolej, 6 devlet okulunun birinci olması bize aslında emek gösterirsek her yerde bu birincinin dolaştığını ve var olduğunu gösteriyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Biz bir arkeolojik kazı gibi öğrencilerimizin yetenekli olsun çaba sarf eden diğer görünmeyen öğrencilerimize ulaşacağız hep beraber bunu başarmaya çalışacağız."

'HAFTAYA KAYISI TOPLAMAYA GİDECEĞİM'

LGS birincilerinden Ergani Atatürk Orta Okulu öğrencisi Mesut Akın ise imkansızlıkların kendisini motive ettiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta kayısı toplama işinde çalışmak için Malatya'ya gideceğini söyledi. Akın, "Bir sürü imkansızlık içinde bütün soruları doğru yapmam beni çok mutlu etti. Evim uzaktı, maddi durumlar da sıkıntılıydı. Bu sene de her sene olduğu gibi yine çalışmaya gideceğiz bir hafta sonra kayısı toplamaya gideceğiz. Gitmeden önce bunu almam beni çok mutlu etti. Burada bizi ağırladılar çok sevindim. Zaten ilk 5 sene köyde okudum. Köyde de imkansızlıklar vardı. Sonra Ergani'ye taşındık. Ergani'deki hocalarım benimle çok ilgilendi gerçekten onların sayesinde yaptım. Onlara çok teşekkür ederim. Çok emekleri var. Kendime zaman ayırıyordum. Hiçbir zaman sosyal etkinliklerden vazgeçmedim. Galatasaray Lisesini çok istiyordum hedefimdi, idolümdü onun için çalıştım diyebilirim" diye konuştu.

Faik Ali Orta Okulu öğrencisi Zeynep Aslan de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerim bana çok destek oldu. Maddi durumlarda sıkıntılıydı. Babam da cezaevinde ama buna rağmen kazandığım için çok mutluyum. Herkese pes etmeden çalışmasını söylüyorum. İyi bir lise ondan sonra iyi bir meslek istiyorum" diye konuştu.

'GALATASARAY LİSESİ'NE GİTMEK İSTİYORUM'

Çermik ilçesindeki Fatih Orta Okulu öğrencisi Muhammed Emin Özkahraman da ailesinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Çok çalıştım öğretmenlerimin tavsiyelerini dinledim özellikle. Ailem bana çok yardımcı oldu. Teneffüslerde genellikle çok çalıştım. Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum. Oradan da üniversiteyi yurt dışında okuyabilirsem oraya gideceğim. Bilim adamı olmak istiyorum. Arkadaşlarımız kesinlikle ama kesinlikle karamsar olmasınlar. Yani denemelerde kötü yapabilirler işte takdir ve teşekkür almayabilirler ama kesinlikle karamsarlığa düşmesinler. Ben de düştüm, denemelerde bir süreç kötü yaptım. Ondan sonra daha fazla ve sıkı çalıştım derslerime öyle kesinlikle pes etmesinler çok çalışsınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- LGS birincisi öğrencilerden detay

- İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in konuşması

- Plaketlerin verilmesi

- Öğrencilerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 638 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimi

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede yayalara kırmızı ışık uygulaması yaptılar. Kırmızı ışıkta geçenlere ceza ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelge doğrultusunda İskenderun'da trafik polisleri Şehitpamir caddesi başta olmak üzere belirli noktalarda yayalara kırmızı ışık uygulamasını yaptılar. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara uyarıldı, bazılarına da ceza yazıldı. Trafik polisleri vatandaşlara genel bilgileri vererek yayalar için yanan kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini ve yeşil ışık yandığında geçebileceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayaların uyarılması

-Vatandaşların konuşması

-Polisin konuşması

-Yayaya ceza kesilmesi

SÜRE: 02'46" BOYUT: 126 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),