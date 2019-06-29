DHA YURT BÜLTENİ - 18

ÇANAKKALE'DE 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanı tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaçak göçmenlerden görüntüler



Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ EZİNE( Çanakkale ),

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DONDURMACI ÖNÜNDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



ANTALYA'da, döndurmacı önüne park ettiği aracının içinde uyuduğu sanılan Mehmet Çakmak'ın (79) öldüğü belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak, 07 EOB 23 plakalı hafif ticari aracıyla caddedeki dondurmacıya gelip, buraya park etti. Aracından inen Çakmak, bir süre dolaştı. Daha sonra aracına binen Çakmak, uyumaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra, iş yeri çalışanları durumdan şüphelenerek Mehmet Çakmak'ı aracının camına vurarak uyandırmaya çalıştı. Çakmak'ın hareketsiz halde yatmaya devam etmesiyle çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince aracının kapısı açılarak yapılan kontrolde, Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Çakmak'ın aracında inceleme yaptı. Evinden yeni çıktığı tahmin edilen Mehmet Çakmak'ın aracının içerisinde çantası ve atılmak üzere poşetlenmiş çöp bulundu. Mehmet Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen şahsın arabasından görüntü

Polisin inceleme yapma görüntüsü

Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme görüntüsü

Genel detaylar

Ölen şahsın opak görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI



KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Seydişehir-Konya yolundaki Otogar kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Hamdu Gassap yönetimindeki 42 MA 760 plakalı otomobil, Hasan Özmen yönetimindeki 42 BRL 47 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki araçta hurdaya dönerken, sürücü Ahmet Hamdu Gassab, otomobildeki Abdullah Hamdi Gassab, Abdullah Gassab ve hafif ticari araçtaki Dursun Özmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detaylar

Araçlardan detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

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KAVGAYI FIRSAT BİLEN 5 MAHKUM TEL ÖRGÜLERİ AŞARAK FİRAR ETTİ



KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cezaevinin dışından detaylar

Polislerden detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Çerkezköy'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Erdal Yıldız (44), hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkiinde iddiaya göre, önceki gece kadınlar arasında çıkan tartışmanın ardından iki aile arasında kavga yaşandı. Kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Gece saatlerinde ise kavgalı aileler, Namık Kemal Bulvarı üzerinde karşılaşınca aralarında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede polis tarafından güçlükle önlenirken, bıçakla yaralanan 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle durumu ağır olan Erdal Yıldız, sevk edildiği özel bir hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karışan 10 şüpheliyi çevredeki kamera kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Kayıp Doğukan bulunup ailesine teslim edildi

ÇORUM'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine 5 yıldızlı otele staj için gelen ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan lise son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu (16), 27 Haziran Perşembe günü, Muratpaşa merkezde bulunup ailesine teslim edildi.

Çorum'da ailesiyle birlikte oturan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu, 6 Haziran'da, Manavgat'a gelerek, Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde aşçılık stajına başladı. Otelde 2 hafta staj yapan Doğukan Coşkunsu, daha sonra ailesini arayıp, sıkıldığını ve Çorum'a dönmek istediğini söyledi. Doğukan'dan bir daha haber alamayan ailesi oteli aradıklarında çocuklarının 21 Haziran Cuma günü otelden ayrıldığını ve otele dönmediğini öğrendi.

Polise kayıp başvurusu yapan baba Erdem Coşkunsu, eşi Sibel Coşkunsu'yla Manavgat'a gelip Doğukan'ı aramasına rağmen bir sonuç alamadı. Çolaklı Mahallesi'nde jandarma görevlileriyle görüşen aile, çocuklarının bir an önce bulunması için yardım istedi. Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve güvenlik kamerası kayıtlarının tekrar incelenmesiyle Doğukan Coşkunsu'nun Antalya'ya gittiği belirlendi.

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Antalya'da kayıp olduğu yolunda sosyal medyada paylaşımlar yapılan kişinin iş başvurusu yaptığı bilgisini alan Manavgat Jandarma Komutanlığı timleri harekete geçti. İş yeri sahibi, Doğukan'ın iş başvurusunda bulunduğu ancak yaşının küçük olduğu, bu nedenle ailesinin onayı olmadan işe alamayacağını, ailesiyle görüşmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine çocuğun iş yerinden ayrıldığını ve kendisinin de güvenlik güçlerine durumu haber verdiğini söyledi.

BULUNUP, AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekiplerince konuyla ilgili Antalya Jandarma Komutanlığı ve Antalya Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Antalya Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Doğukan Coşkunsu 27 Haziran Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa merkezde bulundu. Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Doğukan Coşkunsu, alınan ifadesinin ardından haber verilmesi üzerine gelen ailesine teslim edildi.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Aydın'da 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Avcılar Kulübü üyeleri ekili alanlara zarar veren domuzları için bölgede sürek avı düzenledi. Kulüp üyesi 7 avcı, 330 kilo ağırlığında domuz vurdu.

Nazilli'ye bağlı kırsal Mescitli, Dualar ve Beğerli mahallelerinde domuzların ekili alanlara zarar vermesi üzerine Nazilli Avcılar Kulübü üyeleri hareket geçti. Sürek avı düzenleyen kulüp üyesi 7 avcı, 6 av köpeğiyle birlikte bölgeye gitti. Yaban domuzları için düzenlenen avda, 330 kilo ağırlığında domuz vuruldu.

Sürek avı düzenleyicisi Zafer Sarıoğlu, "Bölgemizdeki mahallelerimizde bulunan çiftçilerimiz sürekli olarak ekili alanlarına domuzların gelerek zarar verdiklerini anlatıyorlardı. Bizde Beğerli Mahallesi muhtarımız Celalettin Şanlı'nın almış olduğu izinler doğrultusunda bugün bölgede arkadaşlarımız ve tecrübeli av köpeklerimiz ile birlikte sürek avı düzenledik. Sonunda sezonun ilk avında en büyük 330 kilo ağırlığındaki domuzu avlamayı başardık. Domuz sürek avımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Avcı arkadaşlarımız ile birlikte yeni bir domuz avı daha düzenleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Domuz sürek avından detay görüntüler

-Avcıların 330 kg ağırlığındaki domuzu övurmaları

-Avcı köpeklerinden görüntüler

-Avcılardan detay görüntüler

-Avcı Zafer Sarıoğlu'nun konuşmaları

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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