DHA YURT BÜLTENİ - 18

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 Suriyeliden 2'si öldü (5)- Yeniden

'Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı' başlıklı haberimizi, toparlayarak yeniden servis ediyoruz.

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HATAY'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, seyir halindeki otomobilde patlama meydana geldi,. Suriye'den gelen ve geçici Türk plakası takılı olduğu belirlenen otomobildeki el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, araçtaki 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı. Otomobildekilerin, olayın meydana geldiği noktaya 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı kılan cemaatin çıkışı sırasında bombayı patlatmayı amaçladıkları öne sürüldü. Ancak bombanın daha önce patlamasının, olası bir katliamı önlediği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Reyhanlı Kaymakamlığı'na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.

Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ağır yaralanan diğer Suriyeli ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da İskenderun Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan şüphelinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri de bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla inceleme yaptı. Ancak herhangi bir kimyasal risk saptanamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı.

VALİLİK: TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Hatay Valiliği de Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, 2'si ölen, 1'i ise ağır yaralanan araçtaki 3 Suriyelinin kimliklerinin saptandığı, tüm bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Patlamada herhangi bir Türk vatandaşı ile çevrede bir zararın meydana gelmediği vurgulandı.

İKİNCİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR

Bu arada, olayla bağlantı olduğu değerlendirilen ve bomba yüklü olabileceği ifade edilen Suriye plakalı ikinci bir otomobilin de bulunması için çalışma başlatıldı. Polisin ilçedeki geniş güvenlik önlemi de sürüyor.

HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Araçtakilerin amacının, olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi gerçekleştirmek olduğu önü sürüldü. Ancak patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü.

REYHANLI'DA 2 AYRI PATLAMADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3'ü çocuk, 18 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Bu olayda 1 ay sonra ilçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5'i çocuk, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi ise yaralanmıştı.

53 kişinin öldüğü bombalı saldırı 10 Ekim 2015'te 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), -

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Oto galeride çıkan yangın korkuttu

Adana'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı iş yeri çalışanlarına ayran dağıtıldı.

Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'daki bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların etrafı sararken, içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Çalışanlar, galerideki otomobilleri dışarı çıkardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı işçilere ayran dağıtıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Oto galerinin genel görüntüleri

-Çıkan duman

-İşçilere ayran dağıtılması

-Genel ve detaylar

SÜRE: 01'20" BOYUT: 149 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kalpazanlara operasyon

İzmir merkezli üç ilde yapılan sahte para operasyonlarında, bir bölümü banyo kapısının pervazının altındaki boşluğa saklanmış olan 65 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir, İstanbul ve Manisa'daki 34 adrese, kalpazanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda yapılan 65 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evde yapılan aramalarda, banyo kapısının pervazıyla duvarı arasındaki boşlukta, 200 adet 100 TL'ye rastlandı. Sahte paraların, İstanbul'da yaşayan ve Hacı lakabıyla tanınan M.Z.N.'den alınarak, İzmir'e getirildiği belirlendi. Baskınlarda, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.N'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. 14 kişi emniyette ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve aralarında M.Z.N.'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Adresler yapılan aramalardan görüntü

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntü

Yakalanan sahte paralardan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Fuhuş pazarlığına polis baskını

İzmit'te, cami avlusunda bulunan kişilerin yanına oturup sohbet ederek, para karşılığı ilişki teklifinde bulunan 6 kadın ile fuhşa aracılık eden otelin işletmecileri ile çalışanlar gözaltına alındı. Otelde baskınlara karşı resepsiyonda alarm kurularak, odada bulunanların uyarıldığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, cami avlusunda fuhuş pazarlığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Cami avlusunda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, fuhuş yaptıklarını belirlediği 6 kadını takibe aldı. Kadınların, cami avlusunda bulunan erkeklerin yanına oturarak çekirdek ikram edip, sohbet ettikten sonra para karşılığı ilişkiye teklif ettikleri, kabul eden erkeklerle de yakınlarda bulunan bir otele giderek ilişkiye girdikleri belirlendi.

Ömerağa Mahallesi'nde bulunan otele baskın düzenleyen polis ekipleri, baskında otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45) ile otel personeli E.B.(30), C.K. (30) ve fuhuş yapan kadınların ulaşımını sağladığı belirlenen taksici E.D.'yi (43) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından, 2'si Özbek, 2'si Azeri 6 kadın ise fuhuş yapmak suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 4 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 2 kadın ise serbest bırakıldı.

BASKINA KARŞI ALARM DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

Polis ekipleri, yapılan baskında fuhuş yapıldığı tespit edilen otelin resepsiyonunda, olası bir baskına karşı alarm sitemi kurularak, odada bulunan kişileri uyarıldığını belirledi. Otel, yapılan baskının ardından mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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-Fuhuş baskını yapılan otelin içeriden görüntüsü(Polis kamerası)

-Fuhuş yapan kadınların Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi(Polis kamerası)

-Fuhuşa aracılık yapan 6 şüphelinin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tabancayla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Meryem Aktan'ın cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Silifke İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Meryem Aktan'ın cenazesine Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, meclis üyeleri yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Aktan'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Kurtuluş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Meryem Aktan'ın sağlık fotoğrafı

-Meryem Aktan'ın cenazesinin babaevinden

-Cenaze nakil arabsasıyla mezarlığına götürülmesi

-Mezarlıkta cenaze namazının kılınması

-Mersin Üniversitesi Hastanesi bina ve acil servis girişi görüntüsü

(Süresi: 1,58 dk)(Boyutu: 221 MB)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin),

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Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Kızılay kan bağışı için standı açtı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ'nda katıldığı kampanya büyük ilgi gördü.

Türk Kızılay Cumhuriyet Meydanında açtığı standa vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdiler. Kan bağışının yeterli seviyelerde olmasından dolayı Türk Kızılay vatandaşlara teşekkür etti.

14'üncü kez kan bağışında bulunan Kadir Güzel, şu sözleri sarf etti: "Öncelikle beni bu madalya ile onurlandıran Türk Kızılaya teşekkür ediyorum. Kan bağışı her vatandaşın vermesi gereken bir sorumluluktur. Hepimizin kana ihtiyacı bir gün olabilir. Vücudumuzun bir organı nasıl rahatsız olduğunda bedenimizin tümü rahatsız oluyorsa kan ihtiyacı olanlara karşıda aynı rahatsızlığı duymamız lazım. Bu bilinçle hepimizin kan bağışında bulunması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çelikhan'da Türk Kızılayı stand açtı

-Cumhuriyet meydanında çadır açtı

-Kan bağışçıların katılımı

-Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Otostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Manisa-İzmir karayolunda otostop çeken 20 kişiyi farklı zamanlarda otomobillerine alıp, para ve cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyerek tehdit ettikleri ileri sürülen ve son işlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler Ayhan Z., Mehmet B. ile Zinnur G., tutuklandı.

MANİSA,

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Hasankeyf'te yakalanan 2'si yabancı 4 terörist tutuklandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda drone ile görüntülenerek, yakalanan ve 2018'de 8 askerin şehit olduğu eyleme katıldığı belirlenen, 2'si yabancı 4 PKK'lı terörist, mahkemece tutuklandı.

Hasankeyf'in Kelekçi köyü kırsalında, jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katımıyla 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda havadan drone ile tespit edilen 'Şiyar' kod adlı İ.A., 'Mahir' kod adlı U.T. ile İran uyruklu, 'Hemin' kod adlı H.O. ve Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 4 terörist, bugün Batman Adliyesi'ne sevk edildi. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞLAR

Teröristlerden H.O. ile U.T.'nin, 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyünde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 askerin şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edilmişti.

Teröristlerin yakalandıkları, 8 metre uzunluğunda, 2 odalı mağarada; uzun namlulu 4 tüfek, el bombaları, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti. Teröristlerin ifadelerinin ardından düzenlenen operasyonlarda ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, uzun namlulu tüfek, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo, 20 kilo amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcı, 9 kilogram TNT patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

BATMAN, -