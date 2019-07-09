DHA YURT BÜLTENİ - 18

AVAŞİN'DE ŞEHİT OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



IRAK'ın kuzeyindeki Avaşin Bölgesi'nde, PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda şehit olan 2 asker, Hakkari'de yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay üst birliğine ikmal faaliyeti esnasında askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Araçta bulunan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (26) ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehitler Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun naaşları memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova İlçesi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tören(canlı yayın)

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Törenden genel ve detaylar (aktüel)

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Orhan AŞAN - Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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MECLİS'TE MHP VE CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI (1)

TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı bildirildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik ve tartışmalar

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,

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KELEPÇELİ GENCE COPLU MÜDAHALEYE TEPKİ



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ihbar üzerine gittikleri olaya müdahale eden polis ekiplerinin, ters kelepçe taktıkları gence polis otosuna bindirdikleri sırada copla müdahale ettiği anların görüntüsü tepki topladı.

Olay, geçen pazar günü Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, mahalledeki tartışmaya müdahale etti. Tartışmayı sonlandıran ekipler, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri genci yüzüstü yere yatırıp, ters kelepçe taktı. Ayağa kaldırılan genç, olay yerindeki ekip otosuna bindirildi. Bu sırada bir polis, elindeki copla gence birkaç kez vurdu.

Mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki polisin bu davranışı tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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TIR SÜRÜCÜSÜ, ARACINI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ



İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası



ŞIRNAK'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.

Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden görüntüler

-Geçitboyu Köyünden görüntü

-Cenazelerin alınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 5 kişi daha gözaltında



HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 21'e yükseldi.

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 5 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen 3 Suriyeli kişi ile ilgili tüm bağlantıları araştıran polis, bazı kişilerle irtibatlı olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı ise 21'e çıkarken, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriyelilerden 8'nin patlamayla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 8 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sorgusu süren 13 kişiden işlemleri tamamlanan 6'sı da bugün adliyeye sevk edildi. Diğerler şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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Mardin'de 'şebeke suyu' krizi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, şebeke suyu kesintisiyle ilgili sözlerine karşı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, kayyum dönemi içerisinde gerçekleşen tüm iş ve işlemler denetime tabi olup, Sayıştay, adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başmüfettişleri tarafından denetlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yar verildi:

"Halen İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı mülkiye başmüfettişleri tarafından yapılan iş ve işlemler denetlenmeye devam etmektedir. Ayrıca Sayıştay marifetiyle de yıllık olarak denetimler yapılmıştır. İlimizdeki son zamanlarda sık sık mağduriyete sebep olan su kesintilerinin kayyum döneminden kaynaklanmadığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından yapılan açıklamanın aksine su kesintilerine neden olan borcun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görev süresine ait yeni elektrik borçlarından kaynaklı olduğu, bu konuya ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından basına bildirilmiştir. Terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan Büyükşehir Belediye Başkanları, il belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları yerine kayyum görevlendirilmiştir. Kayyum döneminde yapılan hizmetler, harcamalar ve şehirde yaşanan su kesintilerine ilişkin daha henüz hem kamuoyunda ve hem de hukuki olarak hakkında açılan dava ve soruşturmalarda kendisini aklayamamıştır. Mardin Büyükşehir Belediye başkanının yapmış olduğu bu açıklamalar, sosyal medya ve basında çıkan asılsız haberler, kendisinin ilimize hemşehrilerimizin beklediği belediye hizmetlerini yapmayacağını ancak bu tür söylem ve açıklamalar ile kayyum döneminde yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir."

Haber: MARDİN,

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