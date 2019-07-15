DHA YURT BÜLTENİ-18

Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de, Beşir Değerli (31) yolda yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda, Afgan uyruklu Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.

Olay, Melikgazi İlçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı. Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'yi tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise, ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden genel görüntü

Öldürülen Afgan kişinin yerde hareketsiz yatması

Vurulan hamile kadının sedye ile ambulansa taşınması

Olay yerine gelen ambulansa kadın ve erkeğin bindirilmesi

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: İsmet KÖZELO- KAYSERİ, DHA)

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İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladı

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen resmi program başladı. Binlerce İzmirli ellerinde Türk Bayrakları ile meydana geldi.

İzmir'de, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde gün boyu yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam da İzmir Valiliği önünde devam etti. Saat 19.00'da Basmane Meydanı'nda, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişi 'Demokrasi Yürüyüşü İzmir' pankartının arkasında, Konak Meydanı'na yürüdü. Ellerinde, 'Öleceksek adam gibi ölelim', 'Unutmadık, unutmayacağız', 'Halkın gücü, tankın gücünü yendi', 'İrade burada, millet burada' pankartları taşıyan grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüş kortejinde yerlerini aldı. Konak Meydanı'na gelenleri, mehteran takımı karşıladı. Etkinlik için Konak Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın çevresi, polis bariyerleri ile kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri, görevli polislerce büyük bir titizlikle arandı. Belediyeler, Kızılay gibi kurumlar tarafından alanda kurulan stantlarda, katılımcılara meşrubat ve şapka ile tişört dağıtıldı. Bazı vatandaşlar alana, üzerinde 'Bu dava büyük' yazan tişörtlerle geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sahneye birlikte çıkarak katılımcıları selamladı.

Konak Meydanı'ndaki kalabalık giderek artarken, buradaki etkinlikler ve demokrasi nöbeti sabah namazına kadar sürecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basmane Meydanı'ndan yapılan yürüyüş

-Konak Meydanı'ndaki kalabalıktan görüntü

-Atılan sloganlardan ve pankartlardan görüntü

-Meydandan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Davut CAN-Hande NAYMAN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Gazi Akkoç, 15 Temmuz'da kendisini kurtaran kahramanla buluştu



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - SİVAS'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans düzenlendi. Konferansta 15 Temmuz gazisi Musa Akkoç, yaralandıktan sonra kendisini hastaneye yetiştiren Sivaslı Seyit Oruç Güney'le buluştu.

Valilik Ek Binası'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen konferansa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından 'Neden Hala Yakamızdan Düşmüyorlar' konulu konferans verildi. 15 Temmuz'un karanlık arka planını tarihten örneklerle anlatan Prof. Dr. Sofuoğlu'nu, davetliler ilgiyle takip etti.

3 YIL SONRA BULUŞTULAR

Duygu dolu anların yaşandığı programda, konferans öncesinde 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nı savunurken ağır yaralanarak gazi olan Musa Akkoç, o gece yaşadıklarını anlattı. Yaralandıktan sonra Sivaslı Seyit Oruç Güney'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Akkoç, 3 yıl sonra ilk kez Güney'le bir araya geldi. Gazi Akkoç ile Güney'in buluşmasında, duygu dolu anlar yaşandı. Birbirlerine sarılarak hasret gideren Akkoç ve Güney salondaki katılımcılara da duygusal anlar yaşattı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Gazi ve kurtarıcısının buluşmaları

-Yaşanan duygusal anlar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Komşusunu öldürüp, 4 yakınını yaralayan gencin tüfeği ateşlediği görüntüler çıktı (2)

BABA VE OĞLU, TUTUKLANDI

Konya'da Mehmet Çakın'ı (56) av tüfeğiyle vurup öldüren, eşi ve 2 oğlu ile bir yakınını da yaralayan M.C.Ç. (17) ile olaya karıştığı öne sürülen Yılmaz Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA

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Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KONYA'da inşaat işçisi Cevdet Köymen, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hüsamettin Çelebi Mahallesi Demirhan Caddesi'nde polis merkezinin yanında meydana geldi. Cevdet Köymen, park halindeki 42 CEL 41 plakalı hafif ticari aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir otomobilin içindeki bir kişi tabancayla 5 el ateş etti. Saldırgan olay yerinde otomobille hızla uzaklaştı. Aracın kapı ve camına delip geçen kurşunlardan bazıları Cevdet Köymen'in bacaklarına isabet etti. Yaralı Köymen, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köymen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

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Olay yerinde polisin inceleme yapması

Araç ve kurşun deliklerinden detay

Yaralının ambulanstan indirilip acil servise alınması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Ordu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı



Nedim KOVAN/ORDU, - ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da saat 18: 00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yeni Mahalle'de bulunan eski sanayi bölgesinde de bazı iş yerlerine su girdi. Vatandaşlar süpürge ile su basan iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Yağışların devam edebileceği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve heyelan baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bu arada Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

-Görüntü Dökümü

-Karayolunda su birikintisinden görüntü

-Su basan işyerlerinden görüntü

-Yağmur görüntüsü

-İşyerlerinde su tahliye eden vatandaşlardan görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 3: 49 DK Boyut: 568 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu



ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği belirtildi. Sarp kayalık nedeniyle cesedi kanyondan çıkarma çalışması yarına ertelendi.

Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri öğle saatlerinden itibaren kanyonda cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cansız bedeni yukarıya çıkaramayınca çalışma yarına bırakıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğundan şüphelenildiği öğrenildi. Haberi duyan baba İhsan Yıldız, ilk uçakla Adana'dan Antalya'ya yola çıktı.

Macera Kulübü üyesi Selim Selvili ile Murat Şen, kanyon sporu için 13 Temmuz'da kanyona giriş yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 4- 5 saat sonra kanyon tabanında cesedi gördük. Önce halı zannettik, daha sonra yanına vardığımızda ceset olduğunu gördük. Ceset tanınmayacak şekildeydi. Yanında bir şey yoktu. Üstü kil tabakası kaplıydı. Önce jandarmaya haber verdik. Sonra polis bölgesi olduğu için onlara söyledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Macera Kulübü üyesi Selim Selvili ile Murat Şen ile röp

Selvili ve Şen uçurumuna bakarken görüntü

Uçurumdan detay görüntüler

Cenaze aracının görüntüsü

AFAD ekiplerinin görüntüsü

AFAD ekiplerinin çalışmasından görüntü

Ekiplerin olay yerinden ayrılmasından görüntü

226 MB – 2.01'

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber-Kamera: Süleyman EKİN-Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Freni boşalan kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı



KAHRAMANMARAŞ'ta, freni boşalan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ABR 482 plakalı ev eşyası taşımacılığında kullanılan asansörlü kamyonetin freni boşaldı. Hızla rampa aşağı inmeye başlayan kamyonet kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamyon daha sonra devrildiği yerden vinçle kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ -

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