DHA YURT BÜLTENİ -18

Bakan Varank Yalova'da gemi indirme törenine katıldı

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruzö dedi.

TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısıö diye konuştu.

GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK

Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandıö dedi.

'AB'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'

Törenden sonra Altınova Belediyesi'ne gelen Mustafa Varank'ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, "Sağlam dururuz Allah'ın izniyleö diye cevap verdi.

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Haber: İsmail ÖZTÜRK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -

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Üniversiteli Serdar, kazada öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Taner B., otomobiliyle üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın (21) motosikletine çarptı. Kazada, Akın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, D400 yolu, Metro Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Metro Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Taner B. yönetimindeki 07 HOC 18 plakalı otomobille, üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Serdar Akın, yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serdar Akın'ın cansız bedeni, incelemeden sonra morga gönderildi. Taner B. ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Serdar Akın'ın fotoğrafı

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü.

Kaza, saat 14: 00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Adatepe Kavşağı'nda meydana geldi. Arif İleri (62) idaresindeki 35 UBC 29 plakalı traktör kavşağa girdiği sırada Salih Ülker'in (34) kullandığı 55 PG 969 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası traktör ortadan ikiye ayrılırken, sürücülerin yanı sıra traktör ve hafif ticari araçta bulunan Muhammet Efe Ülker (3), Muhittin Kascı (48), Mustafa Kascı (71), Arife Kascı (63), Nisanur Kascı (9), Suna Kascı (57) ve Ali Kascı (85) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü

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Olay yerinden detaylar

(Süre: 01.05 dk) - (Boyut: 123 MB)

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun),

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Bodrum'da alevler 2 hektar çam ormanını küle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve 90 personel katıldı. Havadan ve kardan 2 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Orman ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Helikopterlerin yangına müdahalesinden görüntü

-Yangın yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: BODRUM (Muğla),

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Diyarbakır Valiliği'nden, HDP'li belediyenin cadde ismi değişikliğine ret

Diyarbakır Valiliği, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Sur ilçesindeki 'İyaz bin Ganem' caddesinin adının, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan 2014'te hayatını kaybeden 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilme kararını reddetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Haziran günü birleşiminde, merkez Sur ilçesinde bulunan 'İyaz bin Ganem' caddesinin ismini 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Valilik onayına giden kararla ilgili yapılan incelemede caddeye ismi verilmesi istenilen ve 2014 yılında hayatını kaybeden İlhan Diken'in hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan işlem yapıldığı ve 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisi kararını reddetti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"5393 sayılı yasanın 81'inci maddesine göre mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 24'üncü maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez' hükme uygun olması gerektiği açıktır. Bu Meclis kararı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam'la şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin isminin değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte bir karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir."

DİYARBAKIR,-

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Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında ölen kişinin, sokakta yaşayan İdris Çoktan olduğu belirlendi. Çoktan'ın cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANTALYA,

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Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oluşturulan konvoydaki S-400 maketli araç dikkat çekti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Bursalı vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak caddeleri turladı. Konvoy içindeki bir araç üzerine bağlı olan su borularından yapılı S-400 maketleri görenleri şaşırttı. Bir binaya asılan pankartta da, "Spor kulüplerimize bağış yapıyoruz da bayrağımız için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, S-400 füze sistemleri alımı için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmaya, haydi Türkiyem" ifadeleri yer aldı.

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,-

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