DHA YURT BÜLTENİ-18

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarılıyor (2)

YAĞMUR DURDU, FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dün gece saatlerinde başlayıp sele neden sağanak yağış saat 16.00 sıralarında durdu ve yerini güneşli havaya bıraktı. Selden en çok etkilenen Dokuzdeğirmen Köyü'nde ise sel sularının çekilmesiyle birlikte selin verdiği zarar ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle ilçedeki ev ve işyerlerinde biriken çamurlar vatandaşlar tarafından temizlendi. İş makineleri de biriken çamurların temizlenmesi için çalışma yaptı. Çevre illerden gelen gönüllü kurtarma ekipleri de bölgede yaşanabilecek mahsur kalma olaylarına karşı hazır bekliyor.

69 KİŞİ KURTARILDI

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde toplam 69 kişinin mahsur kaldığı karayolu ile ulaşılamayan bölgelerden kurtarıldığı aktarıldı. Felaket ile ilgili son durum hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumayeri ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasında bulunan köylerin grup yollarında yaşanan heyelan ve yol çökmeleri nedeniyle halen Cumayeri ilçesinde 11, Akçakoca ilçesinde 7 ve Gölyaka ilçesinde ise 5 köye ulaşım karadan sağlanamazken, ekipler yağmurun durması ile birlikte yol açma çalışmalarına başladılar. Bununla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen helikopterler kurtarma çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma çalışmaları kapsamında gece saatlerinden itibaren 69 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. Sel sonrası can kaybı yaşanmazken bölgede ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların çamur temizlemesi

-Röportajlar

-İş makinesinin çalışması

-Detaylar

Süre: 04.01-Boyut: 450 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada Necmettin Karakuş (58) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kemal Atal yönetimindeki 07 HA 670 plakalı otomobil, Arif Alagöz idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı 02 DF 432 plakalı minibüs, Börgenek Köyü yakınlarında zincirleme kazaya karıştı. Araçların hasar gördüğü kazada, sürücüler ile Necmettin Karakuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrol ettiği Necmettin Karakuş'un yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Karakuş'un cansız bedeni de inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralı ambulanstan indirilmesi

Olay yerinden araçların kaldırılması

Jandarma ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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Kullandığı araçla duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV'nin caminin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. İstanbul'dan tatilini geçirmek için köyüne gelen Nurettin Uzun (66), akrabası Mevlüt Uzun (59) ile birlikte plakasız ATV ile gezmek için yaylaya çıktı. Dönüş yolunda Nurettin Uzun, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü kaybetti. ATV, caminin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, Nurettin Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Mevlüt Uzun ise yaralandı. Mevlüt Uzun, çağırılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nurettin Uzun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Nurettin Uzun'un ATV tutkunu olduğu ve köyüne geldiğinde sürekli onunla gezdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri fotoğrafı

-Hastaneden görüntü

-Yaralının götürülüşü

-Ölen kişinin fotoları

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), -

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Kamyonet şoförü, aracında ölü bulundu



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Zeynel Beyazgül (50), park halindeki kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Bir dağıtım firmasında çalışan Zeynel Beyazgül'ün kullandığı 06 BHC 437 plakalı kamyonetin uzun süre park halinde olduğunu araç takip sisteminden gören şirket yetkilileri, durumu firmanın Sandıklı bölge sorumlusu Özgür İlhan'a bildirdi. Gelen Özgür İlhan, şoförün hareketsiz yattığını fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Zeynel Beyazgül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerine durulan Beyazgül'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Özgür İlhan yaptığı açıklamada, "Dağıtım merkezinden aradılar. Aracın uzun süredir Sandıklı'da hareketsiz durduğunu ve kontrol etmemi istediler. Olay yerine geldiğimde şoför araç içerisinde hareketsiz yatıyordu. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Yaptıkları incelemede öldüğünü tespit ettiler" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın bulunduğu bölgeden genel görüntü

-Polis ve savcının araçta incelemesinden görüntü

-RÖP: Özgür İlhan

-Cenaze cenaze aracına yüklenirken görüntüler

257 mb- 02.19

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),

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Van'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



VAN-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Van-Erciş karayolunun 25 kilometresindeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Erciş istikametinden Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 55 ABG 402 plakalı otomobil, önündeki seyir halinde olan ve ayrı şeritte dönüş yapan 65 MA 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulaslarla Van'daki çeşitli hastanelere kardırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri

-Olay yerinden genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli çanta olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çantaları incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantalarda eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantadaki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden

Polisten görüntü

Bomba imha uzmanı

Çantadan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Çanta görüntü

Kıyafet görüntüsü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

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Yavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezası



RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, belediye tarafından disiplin soruşturması sonucunda sokak hayvanlarına bakım cezası verildi. Caddeleri dolaşan Kayacı, sokak hayvanlarını besleyerek, bakımlarını yapmaya başladı.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalaycı hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedaviye alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan ve 'özür' dileyen Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.

SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediye işçisi Sefer Kayacı'ya disiplin soruştuması sonucunda sokak hayvanlarını bakım cezası verdi. Cadde ve sokakları dolaşan Kayacı, kaplara mama bırakıyor, suları değişiyor. Kayacı, yaralı hayvanları ise veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.

Davranışından dolayı özür dilediğini söyleyen Sefer Kayacı, "Hala çok pişmanım. Belediye bana ceza verdi, ama bu bir ceza değil, severek yapıyorum. Ben zaten temizlik görevimi yaparken de hayvanlara bakardım. Şimdi daha fazla ilgileniyorum, mamalarını sularını eksik etmiyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HAYVANLARI SEVMESİNİ İSTEDİK

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, böyle bir olayın olmasını istemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi. Yıldırım, "Arkadaşımız birtakım psikolojik sorunları olduğu için böyle bir olayı istemeyerek de olsa yapmış oldu. Bu kardeşimizi topluma kazandırmak ve işine devam etmesi yönünde disiplin kurulumuzla aldığımız karar gereği ilçemizdeki sokak hayvanlarına bakmakla görevledindirdik. Bu bir ceza değil, kendisini hayvanları sevmeyin öğrenmesin ve onlara hizmet etsin, bakmasın istedik. Görevine başladı, sokaklarımızdaki hayvanlarla ilgileniyor. Önceden yerleştirdiğimiz mama aparatlarına kontrol ediyor, bitenlere mama koyuyor, su kapları yerleştirip sularını veriyor. Biz hiçbir zaman cana kıyılmasına müsaade etmeyiz bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sefer Kayacı'nın sokak hayvanlarına bakması

Hayvanlarla ilgilenmesi

Sefer Kayacı ile röp.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım açıklaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

