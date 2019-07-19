DHA YURT BÜLTENİ-18

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit olurken, 5'i hafif 6 asker de yaralandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için önce Hakkari'de ardından da Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari'deki törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. Özgeçmişin okunması ve Müftü Vekili Osman Doğan'ın yaptığı duanın ardından Şehit Ünal'ın naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Yüksova'daki törene ise 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, askeri erkan ve polisler katıldı. Okunan duanın ardından şehit Ünal'ın naaşı tören mangası tarafından memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa alındı.

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HAKKARİ

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Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, Bölükyazı köyü karsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen operasyonda bölgedeki güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

BİTLİS

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ESMAHANIM KÖYÜ'NDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DÜZCE'de sel sularının en çok etkilediği nokta Esmahanım Köyü oldu. Yaşanan felakette köyde bulunan 2 aileden 7 kişi kayboldu, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da sel sularının yarattığı tahribat giderilmeye çalışılıyor.

Düzce'de iki gün önce etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına teslim olan Esmahanım Köyü'nde 6 kişinin aramalarına devam ediliyor. Köy genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler bir taraftan da selin yarattığı tahribatı gidermeye çalışıyor. Köy yolunda çok sayıda iş makinesi kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan da köyde bulunan hanelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Köy ve çevresinde ise çok sayıda arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını daha da genişletti. Sel felaketinde 7 akrabası kaybolan Resul Kaplan, "Yengem ve 3 yeğenim burada yaşıyorlardı. Yaz tatili için gelmişlerdi. Diğer evde de amcamın oğlu, eşi ve çocuğu hepsi sele kapıldılar. Arıyoruz, kayıplar. Ben oğlumu gönderdim ilk haberi aldığımda. Oğlum, 'Baba evler yıkılmış, arıyorlar' dedi bana. Halen arıyoruz bulamıyoruz. 1 kişiyi bulduk, başkasına ulaşamadık. Bulunan kişi Fatma Döngel. Amcamın oğlunun eşi kendisi. Ona ulaşıldı. Şimdilik başka ulaşılan yok şimdilik.ö İfadelerini kullandı.

Dere kenarında yıkılan 2 evin hemen yanında ikamet eden Sadi Kaplan ise, sel sularında kaybolan 7 kişi sabah saatlerine konuştuklarını ve onların can güvenliği için başka bir yere geçmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Gece 1 de başladı. Devamlı artarak sabaha kadar devam etti. Sabah 09.00'dan sonra daha yüksek bir su geldi. Gördüğünüz manzara bu. Burada 2 tane hane gitti. 7 kişi kayboldu. Köy merkezi tamamen yok oldu. Şuan yaşanacak bir durumumuz yok. Selin olduğu gün beni de askeri helikopter geldi kurtardı. 3 saat sonra kurtarıldım. Cep telefonlarımız da çalışmıyor. Elektrik de yoktu. Yardım da isteyemedik. En son acil moduyla aradım ve gelip kurtardılar. dedi.

8 yaşından beri Esmahanım Köyü'nde yaşadığını belirten Faruk Yenisu da yaşanan sel felaketinde evi ve araçları dahil her şeylerini kaybettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel ve detaylar

-İş makinelerin çalışması

-Selin sürüklediği araba

-Dere kenarında yıkılan 2 ev

-Dere yatağına düşen prefabrik ev

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor

Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor. Anne ve kızları için yapılan arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayıpların fotoğrafları

- Nilgün Kaplan (1980 Doğumlu)

Funda Kaplan (2010 Doğumlu)

İlayda Sinem Kaplan (2012 Doğumlu)

Sanem Kaplan (2012 Doğumlu)

NOT: Funda Kaplan (öndeki çocuk) ve ikiz kızları İlayda Sinem Kaplan ve Sanem Kaplan -kıyafetleri aynı olan çocuklar

DÜZCE

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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde trafik kazasında ölen uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde, 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaraldı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı'nın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

Merhum Hüseyin Şaraldı'nın naaşı, bugün Yıldıztepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü ve helallik alındı. Ardından Şaraldı'nın naaşı, askeri törenin düzenleneceği Koca Camisi'ne getirildi. Baba Muammer Şaraldı, anne Meryem Şaraldı ve kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar Kaymakamı ve Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cengiz Güven, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, sivili toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Kılınan namaz sonrası Şaraldı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şaraldı, Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Şaraldı'nın Hakkari Yüksekova'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı, cenaze getirilip, götürülürken asker selamı verdi. Metanetini korumaya çalışan acılı anne Meryem Şaraldı ise oğlunun cenaze arabasına koyulması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum seni böyle mi uğurlayacaktım. Daha mürüvvetini göremedim. Böyle mi olacaktı" ağıtı yürekleri dağladı.

Tören sonunda Kaymakam Rasim Belge, Şaraldı'nın annesi Meryem Şaraldı'ya Türk bayrağı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenazenin Nazilli Devlet Hastanesinden alınması.

Cenazenin baba ocağına getirilişi ve helallik alınması.

Cenazenin Nazilli Koca Camisine getirilmesi.

Şehit ailesinin cami avlusunda taziyeleri kabul etmeleri.

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin Eğriboyun mezarlığına getirilmesi.

Cenazenin toprağa verilmesi.

Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı'nın cenazesini Hakkari Yüksekova'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı kendi elleri ile toprağa vermesinden detay görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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ERBİL'DE KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI ŞEHİT EDEN TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ

IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz günü bir restoranda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Diyarbakır doğumlu olan terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

ERBİL/DHA

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MİNAREDEN DÜŞEN İMAM YARALANDI



KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde imam Osman Öztürk, hoparlörü tamir etmek için çıktığı caminin minaresinden düşerek, ağır yaralandı.

Köy camisinde görevli imam Osman Öztürk, dün öğle saatlerinde hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, önce caminin çatısına, sonra da yuvarlanarak yere düştü. Ağır yaralanan Öztürk, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Camiden detaylar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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İŞ MAKİNESİNİN TAŞINDIĞI TIR DEVRİLDİ: 4 YARALI



VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 kişiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içindeki 1 kişi için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp, takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu TIR'dan çıkarılırken, Aydın'ı çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), -

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Bursa'da 3 günde 50 dilenci yakalandı

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayetler üzerine kentteki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı. Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa'daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'dan geldikleri belirlenirken, bir dilencinin üzerinden yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dilencilerden genel ve detay görüntüler

-Zabıtanın dilencilerin üzerini araması

-Dilencilerin üzerinden çıkan paralar

-Para detay

00: 03: 04 SN – 119 MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/BURSA,

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