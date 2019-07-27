DHA YURT BÜLTENİ-18

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı



GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan 13 yaşındaki Eren Gültekin göle düşerek kayboldu. Eren'i arama çalışmaları sürüyor.

Olay Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar zaman kaybetmeden bölgede arama çalışması yapmaya başladı. Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında henüz sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama çalışmalarından görüntü

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Çorum'da orman yangını

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Sinanözü köyünde saat 14.30 sıralarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyeden nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri, kazma kürek ve hortumlarla alevlere müdahale ederek, durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Çorum, Amasya ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerin de yardımıyla müdahale ettiği yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruştma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerin cep telefonu ile yangını görüntüleyip anlatım yapmaları

-Köylülerin kazma kürek ve hortumlarla yangına müdahale etmesi

-Orman işletme ekipleri

-Alevler

-Detaylar

(SÜRE: 2. Dk 30 sn.) (BOYUT 27.4 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Minik Melih, sünnet kıyafetinin pelerini ile son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan ancak doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren 3 yaşındaki Melih Fidan'ın cenazesi, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Fidan'ın tabutuna, giyemediği sünnetlik pelerinin serilmesi, yürekleri dağladı.

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), dün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i, 45 PA 0190 otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobil bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri farkeden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Melih'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Mehmet Fidan ise aynı günün akşamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABUTUNA SÜNNETLİĞİNİN PELERİNİ SERİLDİ

Küçük Melih'in otopsisinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikinci konut olarak kullandıkları Bergama ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi, Turgut Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde anne Fazilet Fidan ve baba Mehmet Fidan gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından, küçük Melih'in tabutuna giyemediği sünnetlik pelerin serildi. Yakınları son kez tabutuna dokunup, vedalaştı. Bu sırada baba Mehmet Fidan, cenaze aracına çıkıp, oğlunun tabutuna sarılmak istedi. Ancak, yakınları kendisini uzaklaştırdı. Ardından çocuğun cenazesi Kurtuluş Camisi'ne götürüldü. Burada ikindide kılınan cenaze namazına AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, baba Mehmet Fidan, Fidan ailesienin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından küçük Melih'in, Hamzalı Süleymaniye Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Melih Fidan'ın fotoğrafı

-Cenazenin evin önüne getirilip, helallik alınması

-Anne Fazilet Fidan ve baba Mehmet Fidan'ın ağlaması

-Tabutun üzerine Malih Fidan'ın sünnetlik pelerinin serilmesinden görüntü

-Baba Mehmet Fidan'ın sinir krizi geçirmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),

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Genç kızı yumruklayıp, tekmeledi; serbest kaldı

RİZE, - RİZE'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kız, bir anda yanına gelen B.G.'nin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı nedeniyle R.T. baygınlık geçirirken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün, Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evine giden R.T., yolda yürürken B.G. kendisine yaklaştı. Bir anda B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Saldırı karşısında yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeye devam etti. Olayı görenlerin müdahalesiyle R.T. saldırgandan kurtulabildi. B.G. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla B.G. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, sokak ortasında R.T.'nin uğradığı saldırı anları ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, saldırgan şüphelinin taburede oturan R.T.'ye tekmeyle saldırdığı ve çevredekilerin olaya müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

Kızın darp edildiği o anlar

Sokakta ki insanların olaya müdahalesi

Darp eden kişinin kaçışı

Sokaktan görüntüler

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na (2)

ANMA PROGRAMINA KATILDI

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sandıklı ilçesi Selçik köyünde düzenlenen, Sarı Selcik Dede'yi anma programına katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bu güzel başarıyı konuşuyorsak, onun hoşgörüsü ile güzel ahlakı ile derin bir siyaset mühendisliği ile bize bu başarının önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ona minnet duyuyorum. İl başkanım dedi ki, 'Köyümüzde böyle bir aktivite var. Burada yüzyıllar boyu süren bir gelenek var. Mutlaka orda olmanızı isteriz.' Heyecan duydum. Yolda gelirken de bu heyecanı göreceğimi düşünmemiştim bile. Bu güzel Anadolu'da yaşıyorsak eğer binlerce yıllık tarihine saygı duyarak yaşamalıyız. Binlerce yıllık o insanların geleneklerine sahip çıkarak yaşamalıyız. ve hizmet etmeliyiz. Geleneklerine, göreneklerine, yaşamlarına, inançlarına, her şeyine. Biz İstanbul'da bunu temsil edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, programın ardından Sandıklı'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmamoğlu köye gelişinden görüntü

-İmamoğlu'nun halka seslenişinden görüntü

-İmamoğlu köyden ayrılırken görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),

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15 Metrelik su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı

NİĞDE'de 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Alay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sami Özbek'e ait olan evcil köpek 15 metrelik su kuyusuna düştü. Özbek, köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin kuyudan çıkarılması

Köpekten detay görüntü

SÜRE: 2' 34" BOYUT: 33 MB

Haber: Ali KADI Kamera: NİĞDE,