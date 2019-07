DHA YURT BÜLTENİ - 18

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ejder Ç. (56) yönetimindeki 31 SN 756 plakalı otomobil ile Burak E. (23) yönetimindeki 19 HP 921 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile her iki araçtaki N.H.D (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İslahiye Devlet Hastanesi

Acil servis önü

Acil servis korudorunda hareketlilik

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı



SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otomobile arkadan çarpan hafif ticari araç, refüje çıkıp aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Muhsin Yazıcoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gökhan Sahbazoğlu yönetimindeki 58 ABH 798 plakalı hafif ticari araç ile Akın Güven yönetimindeki 58 BT 081 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğini çarpıp, devirdikten sonra karşı şeride geçip durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvarda önlem alırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. ÇEDAŞ ekipleri, aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle bulvarın elektriğini kesti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Sahbazoğlu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sahbazoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan hafif ticari araç ile otomobil bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Devrilen aydınlatma direği

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Eski polis kendini astı



BOLU'da, meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu (26), yalnız yaşadığı evinde kendisini doğal gaz borusuna iple asarak intihar etti. Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde boks eldiveni olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi. Fatih Karaahmetoğlu, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi. Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Apartman önünden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girmesi

-Eve giren kişi ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

Tekirdağ plajları doldu

TEKİRDAĞ'da hafta sonunda aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için plajları doldurdu.

Trakya'da hafta sonunda etkili olan aşırı sıcaklar, vatandaşların plajlara akın etmesine neden oldu. İstanbul, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden gelenlerin akınına uğrayan plajlarda adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajları ile aralarında yaklaşık 10 kilometre uzaklık bulunan Kumbağ'dan Altınova plajına kadar deniz alanı tatilci vatandaşlarla dolup taştı.

Günübirlik çevre illerden gelen tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ, Barbaros, Altınova mahallerinden başlayarak Tekirdağ İstanbul yoluna kadar araç yoğunlukları yaşandı. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü geçiş sağlanmaya çalışıldı.

Kumbağ esnaflarından Ahmet Avcı, "Kumbağ Marmara'nın incisi, denizi güzel. Ondan dolayı İstanbul'dan, Kırklareli tarafından Edirne'den vatandaşlar hafta sonları bazen hafta içi de olmak üzere buraya akın ediyor. Bu nedenle bayağı yoğunluklar oluyor. Buranın kumsalı güzel, tatilcilere en güzel tatil beldesi burası diyorum. Neden diyorum? Trakya İstanbul'a çok yakın. Günübirlik gelip gidebiliyorlar, haftalarca kalabilirler kumsalı çok güzelö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Plajlarda denize girenler

Plajlardaki yoğunluk

Vatandaşlarla röp'ler

Yaşanan trafik sıkışıklığı

Araç kuyrukları

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Eski eşini tabancayla bacağından vurdu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden boşanan eşi B.C.'nin oturduğu eve gelen M.Y., iddiaya göre yanında taşıdığı tabanca ile kadına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet ettiği B.C. yaralanırken, M.Y. ise kaçtı. Bacağından 2 kurşunla yaralanan B.C., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.'nin tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Haber: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

