DHA YURT BÜLTENİ - 18

Balıkesir'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı



BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Vedat. A. yönetimindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi. Sürücülerin de aralarında bulunduğu 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ve Kepsut Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazadan cep telefonu görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

KAYSERİ'de, Özkan Onay (36) iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen 4 aylık sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak, öldürdü.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, 4 aydır sevgilisi olan işsiz Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Onay ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Onay, işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Onay, belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan cinayet zanlısı Onay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel detay

Süre: 2.03-286 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSER,DHA

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Eski damadını cadde ortasında vurdu

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, N.G.(65) eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında bacağından vurdu. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde, Hendek Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. N.G. bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kemal Karadeniz, kanlar içerisinde yere düştü. Kemal Karadeniz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, N.G.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, N.G.'nin eski damadını vurma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Silahlı saldırı anı

Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya),

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Alevler 500 balya samanı küle çevirdi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, 500 balya saman küle döndü.

Bozburun Mahallesi'nde Mehmet Karlıoğlu'na ait samanlıkta saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. 10 itfaiye eri alevleri su sıkarak 1 içerisinde söndürürken, 500 saman balyası küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi (2)

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HASTA ALIMINA BAŞLADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde atık gübre havuzuna düşen işçiler Ali Türkan, Bahtihar Arı ve Osman Öz'ün tedavilerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor. Bu arada yaralıların getirilişinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı. Acil Servis'teki kimyasalların temizlenmesinin ardından AFAD ekipleri, ölçüm yaptı. Ekiplerin kontrollerinde kimyasal maddenin tamamen temizlenmesinin ardından hastane yaklaşık 4 saatin ardından hasta kabulüne başladı.

BURSA

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Sokakta dehşet; Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk öldü (2)

SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİR ÇOCUĞUN İFADESİ ALINACAK

Diyarbakır'da, Cihan Gider'i sokakta boğazından bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında D.B. (17) ile B.B. (8), polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. B.B., ailesine teslim edilirken, D.B. ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. D.B.'nin, yarın adliyede pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR

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Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı

Bursa'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü'nde meydana geldi. Yüzmek için İznik Gölü'ne gelen 5 arkadaş, iddiaya göre deniz bisikleti kiralayarak göle açıldı. Bir süre sonra deniz bisikletinin su aldığını fark eden gençlerin yardım istemesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gençleri kurtarırken, halat yardımıyla deniz bisikletini kıyıya çekti.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların yanına botla gitmesi

Süre: 00.31 Boyut: 59 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

