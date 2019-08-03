DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobil şarampole devrildi, anne ve 2 yaşında oğlu öldü



ANTALYA'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Merve Çolak (28) ile oğlu Yiğit Eymen (2) öldü, eşi Hakan ile diğer oğlu Yavuz Selim Çolak (1) ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Hakan Çolak yönetimindeki 34 J 6130 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Hakan Çolak ile yanındaki eşi Merve, çocukları Yiğit Eymen ve Yavuz Selim ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Yiğit Eymen kaza yerinde, anne Merve Çolak ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ailenin diğer oğlu Yavuz Selim Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Hakan Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Merve Çolak ve oğlunun cenazesi, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastanelerden detaylar

Ailenin fotoğrafı

Kaza yapan aracın fotoğrafları

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman'ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Salman, bugün Doğubayazıt'ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kavga anı

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

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Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

ŞANLIURFA'da serinlemek için girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılan İsmail Demir (16), kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren İsmail Demir, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, Demir'i bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DSİ'ye ait sulama kanalı

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yakınlarının beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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Cami inşaatından demir çaldı, kendisini uyaran vatandaşın üzerine motosikletini sürdü

Konya'da inşaat halindeki bir camiden demir hırsızlığı yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kendisini uyaran bir vatandaşın üzerine motosikletini sürmesi ise dikkat çekti.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üç tekerlekli motosikleti ile yapımı devam eden cami inşaatına gelen şüpheli, inşaat alanından aldığı demirleri motosikletine yükledi. Birkaç kez gelerek aynı yöntemle demirleri alıp, motosikletine yükleyen şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık sırasında bisikleti ile yoldan geçen bir vatandaş ise şüpheliye ne yaptığını sordu. Şüphelide vatandaşın üzerine motosikletini sürüp, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Cami inşaatından yaklaşık 2 bin lira değerinde demir çalındığı belirtildi. Cami derneği, hırsızın yakalanması için polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinin inşaattaki demirleri motosikletine yüklemesi

Şüphelinin motosikletini vatandaşın üzerine sürmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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