DHA YURT BÜLTENİ-18

Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)

ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ni gezdi. Burada hastaları ziyaret eden Erdoğan, 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü yakından inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakanlar eşlik etti. Bursa Şehir Hastanesi önünde kurdele kesen Erdoğan, şehir hastanesinin hayırlara vesile olmasını söyledi. Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse 'yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm insanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

—————————

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının gelişi

-Erdoğan'ın protokolü selamlaması içeri girişi

-Erdoğan'ın hastaneden çıkışı kurdele kesmesi

-Halkı selamlaması

-Halka hediye paketi vermesi

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY/BURSA,

==========

Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi (2)

OĞLUNUN KATİL ZANLISINA İDAM İSTEDİ

Adıyaman'da, doğum gününde evden çıkan ve 3 gün sonra cesedi yol kenarında bulunan 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i öldüren ve Antalya'da yakalanan Murat Ç.'nin (36) adliyeye sevk edileceğini öğrenen bir grup vatandaş ve Çelik ailesi yolu kapattı. Kalabalık daha sonra emniyet müdürlüğüne kadar yürürken anne Saliha Çelik, Murat Ç.'nin idam edilmesini istediklerini söyledi.

Doğum günü olan geçtiğimiz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğleye doğru evden ayrıldı ve ailesi bir daha haber alamadı. Aile, Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Ç. ile görüldüğünü belirledi. Polis, Murat Ç.'nin Antalya'da olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Murat Ç., burada verdiği ilk ifadesinde Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğünü itiraf ederek cesedi attığı yeri söyledi. Ekipler yaptıkları araştırmada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

MURAT Ç. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 4 AY HAPİS YATMIŞ

Adıyaman polisi Çelik'in cinayet zanlısı Murat Ç.'yi Antalya'da teslim alarak sorgulamak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Yapılan araştırmada Murat Ç.'nin cinsel istismar suçundan 4 ay hapis yattığı belirlendi.

MARKET, VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE KAPATILDI

Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden Murat Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken çıkan arbede de bir polis başında aldığı darbeyle yaralandı. Yaralı polis olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Markette bulunan mallar alış-veriş yaptığı firmalar tarafından geri alınırken, Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ise içeride kalan eşyaları boşaltarak iş yeri camında bulunan reklamları çıkartarak dükkanı kapattı.

YAKINLARI VE VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Murat Ç.'nin adliyeye sevk edileceği haberi üzerine Çelik'in ailesi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup adliye binası yakınlarında beklemeye başladı. Burada bir süre bekleyen kalabalık daha sonra yolu trafiğe kapatarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Kalabalık grup bir süre 'tacizcilere idam' şeklinde slogan attı.

İDAM İSTEDİ

Anne Saliha Çelik, burada Emniyet Müdür Yardımcıları ile bir süre görüşerek, Murat Ç.'nin kendilerine verilmesini istedi. Emniyet çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Çelik, idam isteyerek, katillerin ve tacizcilerin annelerin eline verilmesini istedi. Fenalaşan anne Çelik, burada yakınları tarafından sakinleştirilerek eve götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Kapatılan market

Taziye evinde taziyelerin kabul edilmesi

Adliye Sarayı

Toplanan kabalığın yürümesi

Kalabalığın slogan atması

İl Emniyet Müdürlüğü

Burada toplananların slogan atması

Anne Saliha Çelik ile röp.

Kalabalığın dağılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

=========

Ordu'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da saat 18: 00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde dere taşkınları meydana geldi. Vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Belediye ekipleri, vidanjörle göle dönen yollardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı tedbir alıp, süpürge ile temizlik yaptı. Sağanak nedeniyle Altınordu ileçesinde yer alan karayolunda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.

Ordu Valiliği, son meteorolojik verilere göre; sağanak yağışların gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini, vatandaşların, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

-Görüntü Dökümü

-Yağmurdan görüntü

-Su baskınlarından görüntü

-Yollarda su birikintilerinden görüntü

Süre: 2: 05 DK Boyut: 310 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

=======================

Motosikletle hız ve zikzak, can aldı



KONYA'da, sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı BF 575 AY plakalı cipe çarptı. Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Bir yakının yere oturup cesede bakarak ağlaması

Çevredekilerin sakinleştirmesi

Görgü tanıklarının polise olayı anlatması

Olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Kaza yerinden detay

Kalabağılın izlemesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA

======================================

Aksaray'da otomobil devrildi : 6 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tayfur Yaşar Malı (40 ) yönetimindeki 51 KY 051 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atıp refüje devrildi. Kazada, sürücü Tayfur Yaşar Malı ve araçta bulunan Gülsüm Coşkun (38), Ahmet Can Eken (11), Aylin Eken (7), Ayşegül Eken ( 8) ve Andaç Eken (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alına nyaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Kaza yapan araçtan genel detay

-Polis ekiplerinin aracı incemesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==================================

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Uzun uğraşlar sonucu eli makineden kurtarılamayan Kudret Kınal, makineyle birlikte hastaneye götürüldü.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, kıyma çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Elini makineye kaptıran işçiden görüntü

Kurtarma çalışmaları

İşçinin ambulansa taşınması

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),