DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Dicle Elektrik ekipleri, Silopi'de tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarma desteğiyle çalışma başlattı. Çiftlik köyünde belirlenen kaçak trafolara el konulması için jandarma eşliğinde köye giden ekipleri, köylüler tarafından engellemeye çalışıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı köy sakinleri, 13 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafoların işlevsiz hale getirilmesini engellemek istedi. Jandarmanın müdahalesiyle gruptakiler direkten indirilirken, bu sırada görevlilere taş atanlara ise tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağılırken, kaçak trafolara enerji sağlayan elektrik akımı kesildi. Bu arada gruptakilerin attığı taşlara görevlilerin araçları da hasar gördü.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekipleri

Kadınların bağrışmaları

TOMA'nın önüne geçen vatandaş

Direğe çıkan kadınlar

Jandarmanın direğe tırmanması

TOMA ile yapılan müdahale

Jandarmanın vatandaşlarlarla konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 577 MB

ŞIRNAK,

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Eymen'in ailesine taziye ziyareti; 'Acımız ve öfkemiz büyük'

Edirne'nin Keşan ilçe Kent Konseyi yöneticileri, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada greyderin çarpması sonucu yaşamını yitiren Eymen Kayra Taş'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan greyder sürücüsünün adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve yönetim kurulu üyeleri, perşembe günü, Şükrüköy'de meydana gelen olayda Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (23) yönetimindeki greyderin çarpması sonucu hayatını kaydeden Eymen Kayra Taş'ın annesi Zarife, babası İlkay ve ablası Elif Taş'ı evlerince ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlkay Taş, yetkililerin gerekli önemli almalarını isteyerek, böyle bir kazanın bir daha yaşanmamasını temenni etti.

'ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan, köy meydanında yaptığı basın açıklamasında, iş makineleri ve taş yüklü kamyonların trafikte tehlike yarattığını belirterek, "Geçen hafta bir çocuk öldü. Köyünde koşar, oynarken yaşamdan kopartıldı. Bir insan için en önemli hak yaşam hakkıdır. Bu çocuğun bu hakkı elinden alındı. Üzgünüz ve yastayız. Yıllardır sivil toplum örgütleri, çevre ve yaşam savunucuları olarak köylerde, taş ocaklarında, madenlerde bu tür iş makinelerinin faaliyet gösterdiği her yerde olası kazalar için dikkat çekmeye kamuoyunu uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mecidiye'de, Sazlıdere'de, Gökçetepe'de ve daha birçok köyde iş makineleri ve taş yüklü kamyonlar yollarda insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Defalarca uyardık, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor dedik, korktuğumuz acı bir şekilde gerçekleşti. 6 yaşındaki Eymen Kayra, greyder altında kalarak can verdi. Acımız ve öfkemiz büyük. Bu kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Dileriz adalet yerini bulur. Fakat köy içlerinden bu tür iş makineleri, greyderler, taş yüklü kamyonlar vızır vızır geçmeye devam ettikçe benzer bir acıyı tekrar yaşamayacağımızın garantisi yoktur" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI VAKİTSİZ TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUZ'

Köy içi yollarda ağır vasıtaların belirli saatler içerisinde, hız limitlerine uyarak seyretmesini gerektiğini ifade eden Gündoğan, "Köy yerleşim alanlarından geçen arazi taşıtları, iş makineleri mutlak eskort araçlarla, güvenlik önlemleri alınarak geçiş yapmalıdır. Köy içlerinden geçen bütün yük kamyonları, belli bir saat düzeninde ve güvenlik araçları eşliğinde geçmelidir. Arazi taşıtları, iş makineleri, kamyon ve diğer ağır taşıtlar köy içlerinde belirtilen hız limitlerine mutlak suretle uymalıdır. Bizler çocuklarımızı, geleceğimizi bu tür kazalarla vakitsiz toprağa vermek istemiyoruz" diye konuştu.

İTİRAZ İNCELENİYOR

Öte yandan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın çıkarıldığı mahkemece adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Keşan Kent konseyinin aileyi ziyareti

-Aileden görüntüler

-Baba İlkay Taş'ın kent konseyiyle görüşmesi

-Anne Zarife ve abla Elif Taş'ın görüntüleri

-Bananın yolda kazayı anlatması

-Kazanın olduğu yolda basın açıklaması

-Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan'ın basın açıklamasını okuması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın

Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanlıkta yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 7 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana, saat 10.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bölgede kısa sürede yangın başlarken, alevleri görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbarla gelen 250 orman işçisi; 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 6 pikap, 4 treyler, 8 iş makinesi ve 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin gelişi

-Suyu alevlere bırakması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Alman plakalı araca eroin operasyonu

ERZİNCAN polisinin Almanya plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Alman ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Erzincan-Erzurum karayolunda uygulama yaptı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği 'Odin'in de katıldığı aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narkotik köpeğin araçta arama yapması

-Eroinin bulunması

-Eroinin zuladan çıkarılması

-Eroin paketlerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Sivas'ta köfte yeme yarışması düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, köfte yeme yarışması düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' devam ediyor. Etkinliklere katılanlar, ikinci günde düzenlenen çeşitli programlarla eğlendi. Bu çerçevede tarihi Buruciye Medresesi önünde köfte yeme yarışması düzenlendi. Etkinlikte Sivaslılar 58 saniyede 8 köfte yiyebilmek için kıyasıya yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada Tahir Sığırcı, 55 saniyede tabağında bulunan 8 köfteyi yiyerek 1'inci oldu. Tahir Sığırcı'ya protokol üyeleri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Pulu hediye edildi. Etkinlikler daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde Selçuklu Okçuluk Kulübünün ok atışı gösterisi ile devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmadan görüntüler

-Yarışmacıların köfteleri bitirme çabası

-Yarışmayı kazanın ödüllendirilmesi

-Okçuluk kulübnüün gösterileri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS