DHA YURT BÜLTENİ - 18

MİLAS'TA ORMAN YANGINI (1)

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tuzabat Mahallesi Boğaçukur Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MUĞLA/DHA

================

REZİDANSTA 400 BİN LİRALIK UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Bursa'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 2 şüphelinin kaldığı rezidansta yaptığı aramada piyasa değeri 400 bin lira olan metamfetamin ele geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürmek için İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Ekipler, uyuşturucu maddeleri bir rezidansa getiren M.S. ve K.E.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde rezidansa operasyon düzenleyen polis, M.S. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Ev ve şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan, 2 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 22 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği paralarla, rezidansta lüks hayat sürdükleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Operasyon yapan polis ekiplerinin rezidansta arama yapması

-Şüphelilerin emniyet binasında adliyeye sevk edilmesi

Süre: 01.55 Boyut: 215

Haber: Berktuğ ÖNCÜ

Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

======================

10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı

KAYSERİ'de, esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf H.U. 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile karşılaştı. H.U. ile Kemal Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. H.U., Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı çöp konteynerine atıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Kemal Aslan Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ahmet Emin Aslan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Kemal Aslan ise tedavi altına alındı.Olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olan H.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de sabah saatlerinde 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası Kemal Aslan'ı bıçaklayarak ağır yaralayan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı ise bıçaklayarak öldüren Hüseyin U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Çıkışta "Namus için yaptım. Pişmanım" diyen Hüseyin U. ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye çıkarılan cinayet zanlısından görüntü

Cinayet zanlısının pişmanım demesi

Diğer görüntüler

SÜRE: 1. 06 BOYUT: 126 MB

HABER: Yasin DALKILIÇ- KAMERA: Muhammed KISIR-KAYSERİ,

===============

Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

KIRIKKALE'de emekli Hacı Ceylan (76) tartıştığı 50 yıllık eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Olay sırasında evde bulunan çiftin torunu A.C. evden çığlık atarak dışarıya kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde kent merkezi Sanayi Mahallesi 1269 nolu sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan 4 çocuğu bulunan Hacı Ceylan ile eşi Nesibe Ceylan arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ceylan, evdeki ruhsatlı pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldüren Hacı Ceylan, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay sırasında evde bulunan çiftin torunları A.C. evden çığlık atarak dışarı kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazeleri daha sonra otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada olayı duyarak eve gelen çiftin yakınları gözyaşına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

===============================

Gazipaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Erkin Sonek'in (38) kullandığı 34 PU 2233 plakalı otomobil aynı istikamete giden Eren Üstün'ün (41) kullandığı 34 ZPF 98 plakalı otomobille çarpıştı. Eren Üstün'ün kullandığı araç kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğinden tali yola düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen araç güçlükle durdu. Erkin Sonek'in kullandığı araç ise karayolu üzerinde yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücülerden Eren Üstün ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ela Sonek (33) ve çocukları Eliza, Ege ve Elvin Sonek yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hafif yaralı Ela Sonek ve çocuklarını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alman vatandaşı oldukları öğrenilen yaralılar ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Eren Üstün ise boynu ağrıdığını söyleyerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalelerinde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kaza yeri

Ambulanstan görüntü

Ambulansın kaza yerinden ayrılışı

Kazaya karışan otomobillerden görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

=====================================

Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., tutuklandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., telefonla arayan bir kişinin kendisini, savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı, evinde bulunan bazı eşyalara da incelenmek üzere el koydu.

Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Tekirdağ adliyesi

Şüphelinin getirilmesi

Ellere kelepçeli şüpheliden detaylar

Adliyeye girişleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

=====================

Canını kurtaran esnafla kucaklaştı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan yangında komşu esnafın camı ve demirleri kırmasıyla kurtulan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24) taburcu oldu. Can, canını kurtaran esnafı ziyaret ederek kucaklaştı ve teşekkür etti.

Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'taki 3 katlı bir apartman dairesinin 1'inci katında, dün (salı) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 3 gencin yaşadığı dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp eve yardıma koştu. Yangın esnasında odasında uyuyan ve evde yalnız olan Hemşirelik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mert Pervil Can, komşuların camı ve demirleri kırmasıyla kurtarılabildi. Yangında, Can ile üst kattaki bir ailenin bebeği dumandan etkilendi. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sonrası taburcu edildi. Can, evde birlikte yaşadığı arkadaşları Emre Yılmaz (24) ve Kadir Şentürk (24) ile birlikte kendisini yangından kurtaran esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

'BİR AN HER ŞEY BİTTİ SANDIM'

O anları anlatan Can, şöyle dedi:

"Evi 2 arkadaşımla birlikte 4 ay önce kiralamıştık. Okul tatile girdi. Çalıştığım için memleketime dönmedim. Yangının çıktığı gün, gece vardiyasındaydım. Eve geldim. Uyuduğumda saat 06.00 civarlarıydı. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Diğer 2 arkadaşım da sabah erkenden işe gitmiş. Bir süre sonra duman kokusunun burnuma geldiğini hissettim. Uyandığımda boğazım yanıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kapıya doğru yöneldim ama her şey yanıyordu. Sonra pencereye yöneldim ama demir parmaklıklar vardı. O sırada dışarıdan beri kurtarmak için çabalayan birilerinin olduğunu fark ettim. Cam kırıldı ve biraz nefes aldım. Bana dışarıdaki insanlar ıslak bez verdiler. 'Aşağıya doğru nefes al' diye bağırıyorlardı. Bir an her şey bitti sandım. Her şeye rağmen Kelime-i Şahadet getirdim. Beni kurtaranlara ne kadar teşekkür etsem azdır ama evde tüm eşyalar yandı. Arkadaşlarımın giyecek elbiseleri bile kalmadı."

YARDIM BEKLİYORLAR

Ev sakini gençlerden Emre Yılmaz, "Biz sabah işe gittik. Bir süre sonra evi kiraladığımız emlakçı aradı, yangın çıktığını söyledi. Çok korktuk hemen eve geldik. Evin içi tamamen yanmıştı, arkadaşımızı hastaneye kaldırmışlardı. Tüm eşyalar yandı ama arkadaşımızın kurtulmasına sevindik. Bayram dolayısıyla ailemizin yanına gideceğiz. Ama döndüğümüzde evi eski haline getirmemiz gerekiyor. Ev sahibi öyle istiyor. Nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz. İnşallah bize maddi ve manevi yardım olur" diye konuştu.

Can'ın kurtarıcılarından biri olan esnaf Sezer Sezgin Tutak ise, "Arkadaş zor durumdaydı biz de ona yardım ettik. Camları kırdık, korkuluk demirlerini çıkardık. İnsanlık görevimizi yaptık. Kim olsaydı aynısını yapardı. O anda mahallede herkes telaş içindeydi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan evden görüntü

Yangından kurtulan Mert Pervil Can'ın evde yanan eşyaları incelemesi

Kendisini kurtaran esnaflara teşekkür ziyareti

Mert Pervil Can ve Emre Yılmaz ve esnaf Sezer Sezgin Tutak'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

==========================