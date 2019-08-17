DHA YURT BÜLTENİ - 18

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı: 23 yaralı



MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Manisa-İzmir yolu Süreyya Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikanın personelini İzmir'e götüren Mehmet Can Pınarlık yönetimindeki 35 KY 186 plakalı servis otobüsü, iddiaya göre Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde ani fren yapınca zincirleme kazaya nedenin oldu. Arkasından gelen Ahmet Akhan yönetimindeki 45 KY 052 plakalı işçi taşıyan minibüs ile onun arkasından gelen Mehmet Özer yönetimindeki 45 J 4624 plakalı servis minibüsü kaza yapan araçlara çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların ambulansla taşınması

Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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17 Ağustos Depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı



17 AĞUSTOS Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninde depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

17 Ağustos 1999 Depreminin 20'nci yıldönümünde, depremin merkez üssü Gölcük'te anma töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydana gelen deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili'nde düzenlenen törende hayatını kaybedenler için dualar okunup lokma dağıtıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan büyük felaketin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, "Yüreğimiz buruk, gönül isterdi ki bu şehirde böyle bir şey yaşanmasın, onca can kaybolmasın, onca insan depremden etkilenmesin. Biz bu gerçeği maalesef acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Tekrar olması muhtemel depremlere hazırlanarak gerekli her şeyi yaptık. Çocuklarımıza, deprem eğitimi vererek hazırlıklarımızı yapıyoruz bundan sonra da yapacağız." dedi.

"TÜRK HALKIYLA DOSTLUĞUMUZ HEP DEVAM EDECEKTİRö

Törende konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade ederek, "2010 yılında Japonya'da yaşanan depremden sonra 21 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerinden 20 ülke personeli geri dönmesine rağmen yalnızca Türk ekipleri Japonya'da kaldı. Türk ekiplerine 'Siz neden dönmediniz ?' diye sorduğumuzda onlar da bize dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı kendilerine 'Japonların ihtiyacı olduğu kadar orada kalın Türkiye'ye dönmeyin' dediğini öğrendik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk halkı ile dostluğumuz hep devam edecektir.ö diye konuştu.

DOĞAL AFET EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından doğal afet eğitimi alarak başarılı olan 12 kursiyer sahnede yemin ettikten sonra sertifikalarını aldı. Sertifikaların dağıtımının ardından konuşan GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yetişen kursiyerlerin gönüllü olarak doğal afetlerde tam verimle çalışabileceklerini ifade ederek, "Büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketten önemli dersler çıkardık. Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek afetlere artık daha da hazırlıklıyızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören alanında toplanan vatandaşlar

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'nin konuşması

-GESOTİM kursiyerlerinin sertifikalarını alıp yemin etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - Dinçer AKBİR - Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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Soylu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik



YALOVA'da 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik. Yapmamız gereken çok işimiz var" dedi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük merkezli depremde hayatını kaybedenler için, yaşanan felaketin 20'nci yıldönümünde Yalova'da anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, meydanda kurulan çadırlarda 17 Ağustos depremini anlatan simülatörler yer aldı.

'BU TECRÜBE BU KADAR ACI OLMAMALIYDI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan deprem çadırlarını gezdikten sonra burada bir konuşma yaptı. Soylu, 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirtti. Deprem haberini aldıkan sonra deprem bölgesine gittiğini belirten ve orada karşılaşmış olduğu tabloyu anlatan Bakan Soylu, "Cesetler yerdeydi. Kimin nereye koşuşturduğu belli olmayan kıyamet günü gibiydi. Sayın Çiller ile ilk önce arabada dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'i aradık. Buradaki tablodan bilgisi yoktu. Yine dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ardadık. Onun da tablonun büyüklüğünden haberi yoktu. İlk fotoğraf nakledildikten sonra sıra sıra gitmeye başladık. Arabanın arkasına bir şey almış, gördüğümüz, bulduğumuz herkese ulaştırmaya çalıştık. Bir kıyamet ve mahşer anı gibiydi. Bir hiçlik duygusunu insana olabildiğince yaşatan anı o gün burada hatırladıkça tekrar hissedebiliyoruz. Buradan Gölcük'e gece yarısı ulaştığımızı hatırlıyorum. Işık yok, karanlık. Gölcük'e giderken gündüz vaktiydi. Aklımdan çıkmayan manzara, ev çökmüş, annesini evin içerisinde olduğunu düşünüp, 'Anne neredesin' diye seslenen insanlar. Bir çok binanın üzerinde sahil boyunca olan sitelerin bir çoğunda sele serpe yatan cesetler. Ceset torbasının olmadığı bir Türkiye'ydi o dönem. Sonraki tartışmaları hep beraber hatırlıyoruz. Onlarla büyüdük, bu zamana kadar geldik. Kendi kendime 'Bu tecdübe bu kadar acı mı olmalıydı' diye sordum" dedi.

'İLK İMDAT ZİLİ ÇEKİLEN ÜLKE BİZİZ'

Türkiye'nin böyle bir bedel ödememesi gerektiğini dile getiren Bakan Soylu, "Biz 2 bin yıllık bir devlet sahibiyiz. Devlet tecrübemiz var. Devletin tecrübesi böyle olmamalıydı. Böyle bedel ödememeliydik. Kimseyi suçlamıyorum. Biz büyük bir ve asil bir milletiz. Bugün dünyada insanlara elini uzaktan, Kabe'yi muazzafada tavaf edenlerin ismimizi bildiği, dua ettiği bir milletiz. Biz herşeyin mükellefini yapmakla mükellefiz. O günkü karmaşıklık bize büyük tecrübeler yaşattı. Yeniden başladık. Sıfır diyemeyeceğim ama neredeyse sıfırdan başladık. Binaların, yapıların nasıl olacağı, çocuklarımızın nasıl eğitileceği, yeni afetle karşılaştığımızda ne yapacağımızı o tarihten sonra yapmaya başladık. Bu depremin, afeti yaşayan cumhurbaşkanımızın, bu depremden 3 yıl sonra başbakan olması, bu depremi yaşayanlardan birisi olarak Türkiye için fırsattı. Bugün dünyanın pek çok yerinde böyle bir şey olduğunda ilk çağrılan, ilk imdat zili çekilen ve 'Gelir misiniz?' denilen ülke biziz. Bugün çok güçlü kurumlar var. Ama bu kurumlarda Allah'a yemin olsun ki yeterli değil. Hep birlikte yapmamız gereken çok iş var. Bu meselinin sorunlarından biri olarak, kendi sorumluluğumu alarak, biz yolunda yürüyen meseleleri çözmekte yetenekli bir milletiz. Yeterki konsantre olalım. Bunun en önemli örneklerinden biri Yalova'dır" ifadelerini kullandı.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞİMİZ VAR'

Doğal afetlere karşı STK'ların da desteğini alarak önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, "20 bin civarında deprem olmaktadır. Kimisini hissediriz, kimisini hissetmeyiz. Geçen Denizli'ye koştuk gittik. Oradaki binaların çok güçlü olduğunu iddia ediyor değilim. Türkiye'nin Yalova'dan hangi tecrübeyi elde ettiğini orada gördük. Akşam kararmadan Kızılay'ından AFAD'ına, kurtarmaya yönelik STK'lardan, belediyelere kadar, herkes ne yapacağını biliyordu. Topyekün nerede çadır kurulacağından, insanlarımızın davetine kadar. Böyle bir kültür Allah göstermesin önemli. Bugün, yapmamız gereken çok iş olduğunu söylemek istiyorum. AFAD başkanımız burada. Birlikte çok önemli çalışmaların altına imza atıyoruz. Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik. Aynı zamanda bu tip meselerle karşılaştığımızda 28 hizmet grubumuz var. Her biriyle bir mühendislik olarak hazır olmaları konusunda bir irade sergiliyoruz. Bu konuda bugüne kadar 12 milyon AFAD ve afet eğitimi gerçekleştirdik. Yapmamız gereken çok işimiz var" diye konuştu.

' AFET KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERECEK NESİLLER YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Doğal afetler konusunda Türkiye'nin dünyaya örnek olacak nesiller yetiştirmek zorunda olduğunu dile getiren Soylu, "Sel karşısında ne yapacağız. Diğer afetler karşısında neler yapacağız. Bütün bunların tamamını çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Ama illaki çocuklar. Trafik kurallarını dünyada en iyi bilen nesiller yetiştirmek zorundayız. Afet konusunda dünyaya örnek gösterecek nesiller yetiştirmek zorundayız. Buna imkanımız var. Biz eski Türkiye değiliz, iyi bir noktadayız. Van depreminde bunun örneğini, bir şehrin ne kadar kısa sürede olabileceğini cumhurbaşkanımız gösterdi. Gelecekte bundan daha iyisini yapabilmek kabiliyetine ulaşmalıyız. Bu konuda 24 saat emek sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan AFAD üyelerine sertifikalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolden görüntüler

-İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan detaylar

-Süleyman Soylu Sertifika verirken

-Stantları gezerken

-Detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - İsmail ÖZTÜRK - Mehmet İNAN/ YALOVA,

(BAKAN SOYLU'NIN KONUŞMASI CANLI OLARAK VERİLDİ, GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI DHA FTP'DE)

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Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kavga gece saatlerinde ileçeye bağlı Beybostan Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha öncesen husumet olan iki aile bireyleri sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kerem Ergül ve İsmail Özçelik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Özçelik doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özçelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konulurken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralı şahıstan görüntü

-Yaralının acil servise götürülmesi

-Yakınların hastaneye gelişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN - Haci BOZKURT- Sercan SAKAR/ GERGER (Adıyaman),

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Tokat'ta motosiklet otomobille çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan Karayaka beldesi istikametine seyir halinde olan Yunus Ön yönetimindeki 60 KA 794 plakalı otomobil Kantar Caddesi kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu sırada sırada aynı yönde seyreden Hacı Kamış (21) yönetimindeki plakasız motosiklet otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Metehan Başara (22) ve otomobildeki Fadime Nur Temir (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobile yandan çarpan motosikletin hız göstergesinin 90 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

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Silahla şaka yapan asker arkadaşını yaraladı

KARAMAN'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20), silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu. Ağır yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı askerin hastaneye getirilişi

-Arkadaşını vuran askerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü



EDİRNE'de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle bir düğün yapılan bir salon ile bazı ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle biri polis olmak üzere çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis, suyla dolu caddeleri trafiğe kapatırken, belediye tahliye çalışması başlattı.

Edirne'de gece yarısı etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte rögarların taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kente devriye gezen bir polis aracı ile çok sayıda araç, yağmur suları nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Motor kısmı su aldığı için yolda kalan polis aracındakiler, telsiz anonsu ile yardım istedi. Cadde ve sokaklardaki araçlar, belediye ekipleri ile vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Polis, suyla dolan cadde ve sokaklara şerit çekerek, trafiğe kapattı.

KIR DÜĞÜNÜNDE DAVETLİLER ISLANDI

Bu arada Edirne'de açık havada organize edilen düğüne katılanlar ise sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle düğün erken sona ererken davetliler, ıslandı. Masa ve sandalyelerin bir bölümü sular altında kalınca davetliler, ayaklabılarını ellerine alarak düğün yerinden uzaklaştı. Davetliler ve düğün sahipleri, salon sahibi ile belediyeyi suçladı.

KÖPÜK MAKİNASIYLA YAĞMUR SUYUNU BOŞALTTILAR

Edirne'de bir organizasyon firmasının bodrum katını da su bastı. İş yeri sahibi ve çalışanları köpük makinesi ile suyu boşalttı. Köpük makinesinden çıkan köpükler ise ilginç görüntü oluşturdu. Firması sahibi ve çalışanları görüntü çekip internette paylaştıkları videoda, 'yaşadığımız taşkını eğlenceye çevirelim dedik' diyerek iş yerlerindeki yağmur boşaltma çalışmalarına yer verdi. Ayrıca kentte birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyu boşaltmak için büyük çaba sarfetti.

Meteoroloji yetkilileri kentte yağışlı havanın cumartesi günü de etkili olacağı uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yağmurdan görüntü

Araçların suda ilerlemesi

Yağmurda vatandaş detayı

Vatandaş ile röp.

Arıza yapan polis aracı

Suda kalan aracın kurtarılması

Su basan düğün salonu

Düğünden ayrılanlar

Suyla dolu caddeler

Arıza yapan araçlar

Suda yüzen çöp konteynırı

Farklı açılardan yağmur detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

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