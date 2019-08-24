Dha yurt bülteni-18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin haklarını savunacağız (2)

GÜNEYSU'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki programının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, ilçede yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları'nın açılışını yaptı, diğer yatırımların da toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen teşekkür mitinginde de hemşerilerine hitap etti. Erdoğan, sahil dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'yla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptıklarını belirerek, yatırımın 1,5 yıl içinde bitirilip hizmete açılacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili konuşan ve ana muhalefet partisine tepki gösteren Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmedin mücadelesini veriyor. Soruyorum size Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? İçerdeki tüm tartışmaların merkezinde, etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi? Ama maalesef ülkemizde biz bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var. Onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor. Bu ekip terör örgütleriyle mücadelemizden, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar her konuda, ülkemizin ve milletimizin değil, karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Son olarak bu meselede niyetleri belli ettiler. Biliyorsunuz daha önce de aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden Rum ağzıyla mecliste gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Tabii biz bunlara aldırmadık" dedi.

'KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMADIK'

Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerinin başlamasıyla Türkiye'nin karşısına bölgede hesabı olan güçler çıktığını ve bunlara papuç bırakmayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizi daha önce hiç sahip olmadığımız, 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 model sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Daha önce bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Sağ olsun, hazine ve maliye bakanımızın enerji tabii kaynaklar bakanı olduğu dönemde bu alışları yaptık. Bu gemilerle Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği'ne Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Bu husumet çemberinde ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik" diye konuştu.

'BAY KEMAL SANA TÜRK BAYRAĞINI DA ÖĞRETECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hadi bu mücadeleyi yok saydın, gemilerimizin üzerindeki devasa Türk bayraklarını damı görmedin. Yoksa o bayrakları başka ülkelerin bayrağımı zannettin. Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz. Bunu da öğreneceksin. Hadi senin gündemin başka olduğu için olup bitenden haberin yok. Bir telefon açıp konuyu bilen birine 'Doğu Akdeniz'de neler oluyor? diye sormakta mı aklına gelmedi. Anlaşılan o ki, terör örgütlerinin destekçileriyle düşüp kalkmaktan, bunların sadece gönülleri kirlenmekten kalmamış. Gözleri de kör olmuş. CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun. Biz bu işi sonuna kadar götürmekte kararlıyız."

'GÜÇLÜ TÜRKİYEMİZİN SİLUETİ UFUKTA BELİRMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik, siyasi ve askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiklerinde, Türkiye'nin önünde duracak kimsenin kalmayacağını da vurguladı. Erdoğan, "Allah'ın izni ve yardımıyla Doğu Akdeniz'de petrol ya da doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepside kapımızda sıraya girecekler. Çünkü enerji demek güç demektir. Türkiye jeopolitik, siyasi, askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde duracak kimse kalmaz. Bunu engellemeye CHP'nin de, al takke ver külah işbirliği içinde olduğu bölücü destekçilerinin de güçleri yetmeyecektir. Ankara'dan İstanbul'da bunlarla kol kola yürümek seni kurtarmaz. Büyük ve güçlü Türkiyemizin silueti ufukta belirmiştir. İnşallah çok yakın bir zamanda hep birlikte bunun tamamen gerçekleştiğini de göreceğiz" dedi.

'İSTANBUL'U SEL BASTI BEYFENDİ TATİLDE'

Ülke ve şehir yönetmenin başka bir işe benzemeyeceğini anlatarak, CHP ve HDP'li belediye başkanlarını eleştiren Erdoğan, "Şayet milletinizle, insanlarınızla derin bir gönül bağınız yoksa yönetmeniz için emanetinize verilen güç sizi zehirler. Şu anda CHP'nin yönetimine geçen pek çok belediyede işte bu zehirlenme yaşanıyor. Milletimizin hizmet beklentisiyle yöneldiği CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı bir kaç ay içinde gerçek yüzlerini gösterdiler. İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. İşte bakıyorsunuz Kandil'de öldürülen bir yavru, öbür yavruyu da belediyenin içinde hapsediyorlar. Anne kapıda ne yapıyor 'Evladım gelene kadar buradan ayrılmayacağım'. Kimi belediyeyi ailesinin mülkü sanarak kaynakları peşkeş çekmeye çalıştı. Kimi millete kabadayılığa yeltendi. Kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek dönem bitene kadar hiç bir iş yapmayacağını ilan etti. Böyle bir siyaset anlayışını biz kabul etmiyoruz. Milletimiz bunların gerçek yüzünü gördükçe taşlar yerine oturmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

'TERÖRE KİM PRİM VERİRSE KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR'

Milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yummayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil, inşa belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tabi birde terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan belediye başkanlarının durumu var. Milleti değilde teröristleri kucaklayan belediye başkanlarından söz ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın; biz bu ülkenin ve bu milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yumamayız. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine İl valilerimizin başkan vekili olarak atanması milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Ne Avrupa'da, ne Amerika'da, ne de başka bir yerde böyle bir örnek yoktur. Türkiye bu operasyonları evrensel hukuk kurallarına, uluslararası kabullere ve uygulamalara göre yapmıştır. Nitekim tamamen içi boş ülkemize karşı husumet kokan bir takım açıklamaları bir kenara bırakacak olursanız atılan adıma, ciddiye alınacak hiçbir tepkide gelmedi. Çünkü herkes bu konuda Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle takibimizi ve gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Teröre kim prim verirse, karşısında bizi bulacaktır."

HER ZAMANKİNDEN DAHA UYANIK OLMALIYIZ

Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini de vurgulayan Erdoğan, "Rabbim ömür, milletim destek verdiği müddetçe bu kutlu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Şayet bizler bu birliğimizi, beraberliğimizi korursak kimse bizi yıkamaz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik tehditler, saldırılar, tuzaklar bütün bunların karşısında her zamankinden daha uyanık olmalıyız" diyerek konuşmasını tamamladı.

DEDE YADİGARİ SAATİ HEDİYE ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakır işlemeli tablo hediye etti. Kalabalığın içerisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen bir vatandaş, geldiği kürsü önünde cebinden çıkardığı dede yadigarı saati Erdoğan'a armağan etti. Saati inceleyen Erdoğan, hediye için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında Rize'de dereceye giren girişimcilerle bir araya geldi. Rize Valiliği Ayder Salonu'nda düzenlenen programda dereceye giren 10 projenin sunumu yapıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut ile Rize İl Tarım ve Orman müdürlüklerinde girişimcilik eğitimi alan kadın çiftçiler katıldı. Emine Erdoğan, program sırasında kadın çiftçilerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miting alanı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Dikili'de otluk ve makilik alanda yangın



İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının içindeki yayları almak için çekyatın ateşe verilmesi üzerine başladığı öne sürüldü.

Çandarlı Mahallesi Dolaplı Mezarlığı Çörlü mevkisindeki otluk ve makilik alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri görenler durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, itfaiye araçları ve arazözler ile karadan, helikopter ile havadan söndürme çalışması başlattı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangında, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü, bazı zeytin ağaçlarının da kül olduğu belirlendi.

Öte yandan, yangının içindeki yayları almak için yakılan çekyat nedeniyle başladığı öne sürüldü.

'KAVRULAN BİR KARINCANIN BİLE HESABINI VEREMEZLER'

Çandarlı Çevre Platformu Üyesi Erdem Üzmez, "Yangının yayları için tutuşturulan bir çekyat yüzünden çıktığı tespit ettik. Henüz kimliği tespit edilemeyen biri, rüzgarın şiddetli olduğu bir tepede, üç kuruşluk yayları almak için bir çekyatı yakıyor. Daha da büyük tehlikelere sebep olabilirdi. Üstelik o yaylardan kazanacağı üç kuruş yüzünden, itfaiye erlerinin ve vatandaşların yoğun mücadelesine sebep olmasının yanında bir itfaiye çavuşunun yaralanmasına yol açtı. Birinin yaptığı bu eylem yüzünden, birçok canlı telef oldu. Kavrulan bir karıncanın dahi hesabını veremezler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangından görüntü.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir),

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Tunceli'de 4 kadın, Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre yürüdü



Tunceli'de, bir araya gelen 4 kadın, Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, cinayetine tepki için 5 kilometre sessizce yürüdü.

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Tunceli'de 4 kadın yürüyüş düzenlendi. 3'ü üniversite öğrencisi olan 4 kadın, kadına yönelik şiddete ve Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde ellerinde 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan üniversite öğrencisi Neriman Aydın, kadına yönelik şiddete tepki göstererek, "Kadını dışlayarak bugünleri yaşatanları asla affetmeyeceğiz. Emine Bulut, bozuk zihniyetli bir düşüncenin vahşeti ile katledildi. Artık kadın cinayeti haberlerini duymak istemiyoruz. Yeter artık durdurun bu ölümleri ve hiçbir kadın artık ölmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşe katılanlar

Yürüyüşten görüntü

Kadınların açtığı pankart

Aydın'ın açıklaması

Genel ve detay görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Keşan'da orman yangını (3)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yeşilköy ve Beyköy arasındaki mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgede inceleme de bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangının 2 bölgede başladığını belirterek, "Şiddetli rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor. Aynı zamanda yangında yeni yeni ilerlemelere sebebiyet veriyor. Kozalakların da patlayarak, sıçramasıyla yeni odaklarda yangınlar çıkıyor. Genel bir kontrol sağlanmaya çalışılıyor" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, "Bölgeye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an ne kadar bir alanın yandığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Rüzgar işi zorlaştırıyor. Müdahale devam ediyor. Bizde yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle yangın olan alanda incelemelerde bulundu.

Yangına, 4 helikopterle havadan müdahale edilirken, Keşan, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'daki orman bölge müdürlüklerine bağlı 200 personel ve 20 iş makinesi de söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alan

-Göğü kaplayan duman

-Yangın söndürme araçları

-Helikopterle su atılması

-Edirne Valisi Ekrem Canalp röp.

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi

MERSİN'de Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Emine Bulut başta olmak üzere yaşanan tüm kadın cinayetlerini düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti.

Kent merkezinde Kültür Park içindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerindeki, 'Anne lütfen ölme!', 'Biz ölmek istemiyoruz', 'Şiddete ortak olma', 'Yasta değil isyandayız', 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankartlar ile 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan kadınlar, cinayetlerin önlenmesini istedi.

Kadınlar adına bir açıklama yapan Yasemin Avcı, "Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyorlar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdiği grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kadınların genel görüntüsü

Pankartların genel ve detay görüntüleri

Yasemin Avcı'nın açıklaması

Slogan atılmasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı



Kilis'te, Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen etkinlikler, şehitler anısına yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vatandaşları ve törene katılan askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin 503. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışının başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer'i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 3. Yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 503 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur.Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi'nin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorumö dedi

Kilis Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterinden sonra Halk Oyunlarında Türkiye birincisi olan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösteri sundu. Türk Hava Kurumu motorlu Yamaç Paraşütçülerinin gösterisinden sonra öğrenciler şiirler okudu. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi. Resmi geçit töreni ile program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tören alanından görnütüler

- Saygı atışından görüntüler

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Vali Recep Soytürk'ün konuşması

- Mehter takımının görüntüsü

- Türk Hava Kurumu motorlu Yamaç Paraşütçülerinin gösterisi

- Halk oyunları gösterisi

- Resmi geçit töreninden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

