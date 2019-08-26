Dha yurt bülteni-18

Akreplerin islahı için yakılan anız yangını ormanı yakıyordu



Kayseri'nin Melikgazi İlçe sınırları içinde bulunan Hasan Dağı eteğinde iddiaya göre yerleşim yeri yakınında akreplerin islah edilmesi amacıyla yakılan anız, paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine de yakın olan bölgedeki yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.50 sıralarında Melikgazi ilçesi, Eğribucak Mahallesi'ndeki Hasan Dağı eğetinde meydana geldi. İddiaya kimliği belirsiz bir kişi, dağ kenarında bulanan evlere inen akreplerin ıslah edilmesi için dağ yüzeyindeki alanı yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 50 hektarlık alan kısa süre yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dağın yüzünü tamamen kül eden yangını 1 saat süre süren çalışma ile söndürdü. Polis ekipleri yangına çıkmasına neden olan kişi hakkında işlem yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

=================

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yanan dağ yüzeyinden görüntü

- Yanan dağ yüzeyindeki alevlerden görüntü

- Diğer görüntüler

Haber: -Kamera: Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ- DHA

==========================

'Düğüne gidiyorum' diye kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Düğüne gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Bayram Pişkin'in (15) cansız bedeni bulundu.

Sandıklı'da ailesiyle oturan Bayram Pişkin, dün saat 18.00 sularında İstasyon Mahallesi'ndeki evden çıktı. Pişkin daha sonra amcası Süleyman Pişkin ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Düğüne gidiyorum' dedi. Bayram Pişkin'den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

BABA 'KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, şöyle dedi:

"Dün akşam dışarıdaydım. Annesi ve kardeşlerinin yanından dün akşam 6 sularında ayrılmış. Akabinde akşam amcası ile görüşmüş. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. 'Dön gel' çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum."

Amca Süleyman Pişkin de "En son benle telefonla görüştükten sonra düğüne gideceğini söyledi. Ayrıldık. Başka da haber alamadıkö dedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp Bayram Pişkin'in bulunması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri bugün saat 19.00 sıralarında İstasyon Kavşağı yakınlarında, çevreyoluyla demiryolu arasındaki boş arazide ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Bayram Pişkin'e ait olduğu anlaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Bayram Pişkin'in cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Bayram Pişkin'in bulunduğu bölgede kalabalık ve polis incelemesi

- Polisin ve savcının olay yerinde incelemesi

- RÖP 1: Mehmet Pişkin(baba)

- RÖP 2: Süleyman Pişkin (amca)

- Olay yerinden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

==========================

Engelli kadınlar Emine Bulut'u andı



Kırıkkale'de Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyesi 50 kadın, ayrıldığı eski eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında ölen Emine Bulut'un hayatını kaybettiği yerde anma eylemi yaptı.

Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyeleri, 18 Ağustos Pazar günü, eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut'u anmak için Ankara'dan Kırıkkale'ye geldi. Federasyon üyeleri ile engelli kadınlar, Bulut'un hayatını kaybettiği noktaya karanfil bıraktı, ardından da kadın cinayetlerini protesto etti. Lokanta önünde pankart açan 50 kadın, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Ölmek istemiyoruz" diye slogan attı.

'YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN SUSMAYACAĞIZ'

Federasyon yöneticisi Şule Sebil İçli, grup adına basın açıklamasında bulundu. İçli, kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını belirterek, yaşamı paylaştıkları kocaların, babaların, ağabeylerin şiddetinin kendilerini yaşamdan kopardığını söyledi. Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'de olduklarını kaydeden İçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Aileyi bireylerden üstün gören anlayış, kadınları ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getiriyor. Kadınlara yönelik suçlar, yasaların uygulanmaması ve uluslararası sözleşmelerin ciddiye alınmaması nedeniyle cezasız kalıyor. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup unutuluyor. Engelliler Federasyonu kadınları olarak bugün Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'deyiz. Kadınlar olarak yaşam hakkımız için susmayacağız, durmayacağız, yılmayacağız."

Görüntü dökümü:

Karanfil bırakılması

Grubun protestosu

Basın açıklaması

Genel ve detay

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

==========================

Konyalı kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti



Konya'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti. Protestoya, geçtiğimiz hafta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Bekir Erkol tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un ailesi de katıldı. Aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Konya Kadın Meclisleri üyeleri, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetlerini protesto etmek üzere bir araya geldi. Zafer Meydanı'nda toplanan kadınlar ellerinde, 'ölmek değil yaşamak istiyoruz, öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz, kadınlar yaşasın çocuklar gülsün' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Kadın Meclisleri adına konuşan avukat Akerke Abdykalykova Onat, 'Yetkisi olup, kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine'nin 'ölmek istemiyorum' sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut ve Tuba Erkol'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır şekilde, en vahşi biçimiyle malesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyor. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyor. Kadın cinayetleri önlenebilir. Kadın cinayetleri bir afet değildir. Önlenebilmesi mümkündür" dedi.

Protestoya geçtiğimiz hafta 3 çocuğunun gözü önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un ağabeyi, 9 yaşındaki kızı Müşerref ve yakınları katıldı. Aile üyeleri açıklamalar sırasında gözyaşlarını tutamadı. Küçük Müşerref'i ise kadınlar teselli etti. Ağabey Derviş Ceran, 'Artık kadın cinayetleri istemiyoruz. Biz kardeşimizi koruyamadık. Başka Tuba'lar başka kadınlar ölmesin' dedi.

Yaklaşık 200 kişilik grup, sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Kadınların slogan atması

Derviş Ceran'ın açıklaması

- Akerke Abdykalykova Onat'ın açıklaması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

==========================

Bursa'da kesim makinası işçiyi yaraladı



Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri firmasında CNC makinesinin bıçağının sırtını kestiği işçi Zafer Özdemir ağır yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri firmasında meydana geldi. CNC tezgahında çalışan Zafer Özdemir (27) kesim yaptığı sırada makinedeki bıçak sırtına temas ederek kesti. Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sırtı kesilen işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------

-Yaralı işçinin hastaneye getirilmesi

-Acil servis detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

==========================

Türk Yıldızları zafer için havalandı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un ve Zafer Haftası'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'na akın etti. Yüzlerce kişinin katıldığı akrobasi gösterisi dolayısıyla AKÜ giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi. Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.

'GÖSTERİYİ ÇOK BEĞENDİK'

Gösteriye aileleriyle birlikte katılan vatandaşlar Zafer Haftası coşkusunun önemine değindi. 3 yaşındaki oğlu ve eşiyle Türk Yıldızları gösterisini izleyen Muharrem Kankal, gösterinin çok heyecan verici olduğunu söyledi. Kankal, "Özellikle uçakların karşılık birbirlerinin yanından geçmeleri bizde heyecan uyandırdı. Buraya ailemle geldim. Özellikle de küçük çocuğum için geldim" dedi.

'AİLEMLE GELDİM'

Katılımın yoğun olması ve Türk Yıldızları'nın da muhteşem bir gösteri yapmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran izleyicilerden Mehmet Duran, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ailesiyle geldiğini anlatan Duran, "Eşim ve çocuklarımla geldim. Özellikle oğlumla geldim. Oğlum da gösteriyi çok iyi buldu. İlk defa geliyordu ve çok memnun oldu" diye konuştu.

'GÖSTERİ SONRASI PİLOT OLMAYA KARAR VERDİM'

Anne ve babasıyla gösteriyi izleyen Yağmur Bilgici (12) muhteşem bir gösteri olduğunu ve Türk Yıldızları ile gurur duyduğunu söyledi. Bilgici, Türk Yıldızları'na teşekkür ederek, gösteri sonrası pilot olmaya karar verdiğini ifade etti.

'KAHRAMANLARIMIZLA ÖVÜNÜYORUZ'

Gösteriyi izlemek için Adana'dan gelen Ayhan Turgutalp da Türk Yıldızları'nın dünyada bir numara olduğunu ifade etti. Turgutalp, "Kahramanlarımızı izlemek çok keyif verdi. Çok mutlu olduk. Özellikle Afyonkarahisar'da büyük kahramanlıklar yaşandı. Bu kahramanlıkların yaşandığı Afyon'da olmak mutluluk verdi. Kahramanlarımızla övünüyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Araçların üniversiteye girişinden detay

- Türk Yıldızları'nın gösterisinden detay

- Gösteriyi izlemeye gelenlerden detay

- Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisinden detaylar

- Vatandaşlarla röportajlar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,