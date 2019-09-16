Dha yurt bülteni - 18

Kampüste traktörün çarptığı Sezen, öldü



İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.

Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine gelerek, bilgi aldı. Sezen Zambak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.

PROBİYOTİK YOĞURT PROJESİNİ HAZIRLIYORDU

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, sulama traktörünün altına kalarak hayatını kaybeden, Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda, bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın, insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Davut CAN/İZMİR, -

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Maskeli ve silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzlerini maskeyle kapatıp, çalışanı silahla tehdit ederek pastane kasasından aldıkları 4 bin lirayla kaçan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir pastaneye dün saat 05.30 sıralarında gelen yüzleri maskeli ve eli silahlı 2 kişi, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 4 bin TL'yi çantaya doldurdu. Parayı alan 2 şüpheli dışarıda gözcülük yapan 2 şüpheliyle birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Soyguncuların uzaklaşmasının ardından pastane çalışanları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda soygun sırasında dışarıda gözcülük yaptığı belirlenen Yunus E. (19) ve Ertuğrul K.'yi (24) kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

2'Sİ ANAMUR'DA YAKALANDI

Jandarma ekipleri diğer şüpheliler Abdulkadir B. (19) ile Fehmi E.T.'yi (18) ise Mersin'in Anamur ilçesinde gizlendikleri adreste yakaladı. 2 şüphelinin üzerinde 1750 lira ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabanca ve bıçakla iş yerine girdiği, çalışanı tehdit ettikten sonra kasada bulunan paraları alıp kaçtığı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlçe Jandarma Komutanlığı dış plan

Olay anı güvenlik kamerası

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya),

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Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 118 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bademli köyü sahilinde zeytinlikler arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri de, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 107 ve TCSG 81 Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 73 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Operayonlarda yakalanan 118 kaçak, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ÇANAKKALE

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Gaziantep'te uyuşturucuya 13 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 826 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1770 TL para ele geçirdi.

Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan polis, 13 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakalanan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB

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Başkan Soner Çetin: Aleviler toplumun çimentosu

ADANA'da Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Adana Şubesi'nce düzenlenen Aşure Günü'ne katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Alevilerin bu toplumun çimentosu olduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Soner Çetin, "Ben bu topluma ne yapsam azdır. Elimizden gelenin daha da iyisini yapmak zorundayız. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı ile birlikte bu kültür merkezini açtık. İlçemiz dışında olmasına karşın 2 cem evini hizmete açtık. Sizlere söz verdiğimiz gibi burada 14 dönüm yeri Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'na bağışladık. Şimdi seçim öncesinde bir söz daha verdik. Biliyorsunuz kardeşiniz sözünün eridir. İnşallah eski Şehitler Bulvarı'nda güzel bir cem evini hizmete sokacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

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Etkinliğe katılanlardan genel ve detay

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in konuşması

Semah gösterileri

SÜRE: 01'45" BOYUT: 195 mb

Haber-Kamera: ADANA,

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