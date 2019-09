Dha yurt bülteni -18

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3)



SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Serinhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve ilçe sakinleri karşıladı. Belediyede Kılıçdaroğlu'na, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Gemi, ilçelerinin leblebi ve bıçak üretimi konusunda ön planda olduğunu, Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise kendisine ikram edilen leblebilerden tattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Serinhisar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Borucu tarafından yapılan pala ve ilçede üretilen leblebilerden hediye edildi.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRALIM'

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Serinhisar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin kritik süreçte olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP'ye oy versinler. Biz Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe başkanlığının yeni binasının açılış kurdelesini kesti.

Bursa'da orman yangını (1)



Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Orhaneli'nin Akçabük mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter desteği de sağlanırken, alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördü

Bolu'ya bağlı Tetemeçele köyündeki orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkiinde tarlalar arasında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar ormanlık alandan yükselen dumanları görünce, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Bolu ve Mengen Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Örtü yangını olarak görülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangında bazı ağaçlar da tamamen yandı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen Bağışlar köyü muhtarı Murat Yavuz, "Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı" ifadelerini kullandı.

Adana'da pamuk yüklü TIR yandı



Adana'nın Kozan ilçesi Hacılar Mahallesi'nde pamuk yüklü TIR alev alarak yandı.

Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı pamuk yüklü TIR, henüz bilinmeyen birnedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfayi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. TIR ve pamuk tamamen yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

