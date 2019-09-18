Dha yurt bülteni - 18

Ukraynalı anneden boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını kaçırdığı iddiası



ANKARA'da yaşayan Ukraynalı Svitlana Krychun (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Şevki Melih Eker'in (37), velayeti kendisinde olan 2 kızını Marmaris'e kaçırdığı iddiasıyla ilçeye geldi. Svitlana, yaklaşık 1 aydır kızları ile eşine ulaşamadığını belirtirken, polisin arama yaptığı villada baba ile çocuklar bulunamadı. Svitlana, "Yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini, anne olarak rica ediyorum. Çocuklarımı almadan Marmaris'ten ayrılmayacağım" dedi.

İş insanı Şevki Melih Eker ile Ukrayna uyruklu muhasebeci Svitlana Krychun, 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, şu an 1,5 ve 3 yaşlarında olan Selena ve Melisa ismini verdikleri kız çocukları oldu. Eker ve Krychun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle haziran ayında boşanmaya karar verdi. Ankara'da boşanma davası açılırken, temmuzda, eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Mahkeme heyeti, Eker'in, kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Şevki Melih Eker, son olarak 17 Ağustos'ta, 2 kızını Svitlana Krychun'un Ankara'daki evinden alıp, kayıplara karıştı. Çocuklarını kendisine getirmeyen Eker'e ulaşamayınca Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şevki Melih Eker, bir süre sonra Bodrum'da polis merkezinde ifade verdi ve serbest bırakıldı. Eker, ardından Ukraynalı eşine kızlarının fotoğraflarını cep telefonundan gönderdi. Bu sırada Svitlana Krychun ise Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırma sonucu Eker ve 2 kızının Marmaris'te olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Marmaris'e gelen Krychun, avukat tuttu. Savcılıktan alınan arama kararıyla polis, çocukların olduğu iddia edilen villaya çilingirle girdi. Yapılan inceleme sonucu çocuklar ile baba Eker'in evde olmadığı belirlendi. Avukat ve Ukraynalı kadın, evde yapılan aramadan 1 saat sonra villanın balkonunda kızı Selena ile Eker'i gördü. Dışarıdaki Krychun ile balkondan tartışan Eker, içeri girdi. Ukraynalı kadının haber vermesiyle villaya tekrar gelen polis ekipleri, içeri girip, yaptığı incelemede çocuklar ile babalarını yine bulamadı.

'ÇOCUKLARIMI ALMADAN MARMARİS'TEN AYRILMAYACAĞIM'

Marmaris'te kaldığı evin gizliliği ile ilgili mahkemeden karar aldıran Svitlana Krychun, çocuklarına kavuşmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşim, televizyonlara çıktı ve basın açıklaması yaptı. Bana karşı söylediği tüm cümleler yalandır. Benim ruh ve beden sağlığım çok iyi. Eşim, bana, 'Gel, doktora gidelim' demedi. Deseydi, 'sağlam' raporu almak için giderdim. Çıktığı televizyon kanalındaki programda ve bir medya kuruluşuna verdiği açıklamada 2,5 yıl önce beni tekme ve yumrukla dövdükten sonra çektiği video görüntüleri gösterip, 'Üzerime bıçakla yürüdü' dedi. Bunların hepsi yalan ve kumpastır. O videoların aslı bende var. Eşim darbettikten sonra her yerim morardı ve ezildi. Yere bıçak düştüğünde, aldığımda çekti ve bunu bana karşı çocuklarımın velayetini almak için kullandı. Çocuklarımı görmesi için teslim ettiğimde, vücutlarında hiçbir iz ve yara yoktu. Bunun da videoları bende var. Belki düşmüşlerdir, 'Babası darbetti' diye kötü bir düşüncem yok. Üzüldüğüm, bana iftira atılması. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri 2 kızımın velayetini bana verdi. Çocuklarım kaçırıldı ve hasret kaldım. Tüm yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen çocuklarımı gören var ise güvenlik kuvvetlerine bildirsinler. Çocuklarımı almadan Marmaris'ten ayrılmayacağım, ölünceye kadar mücadeleme devam edeceğim."

AVUKAT ALPER: ÇOCUK KAÇIRANA VELAYET VERİLMEZ

Ukraynalı Svitlana Krychun'un avukatı Arzu Alper ise baba Şevki Melih Eker'in çocukları kaçırdığını savunarak, şöyle konuştu:

"Bu kişi anne ve kız kardeşi ile birlikte Marmaris'te oturuyor. Çocukların bulunması için araştırmalarımız devam ediyor. Çocukların velayeti mahkeme tarafından geçici olarak anneye verilmiştir. Şu anda çocuklar kaçırılmaktadır. Her şey bir ihbara bakıyor. Lütfen görüldüklerinde ihbar edilmelerini istiyoruz. Baba tarafından yayınlanan görüntülerin hepsi bir tuzak ve kumpastır. Bu video öncesinde müvekkilim dövülmüştür. Türkiye'de ne yazık ki boşanma davaları sürecinde kadın, ya ahlaksız ya çocuklarına şiddet uygulayan ya da akıl hastası olarak lanse ediliyor. Çocukların velayetini almak için bu üç söylemle kumpaslar kuruluyor. Bunlar asılsızdır ve hepsinin ispatları bizde mevcuttur. Baba kaçırdığını kendisi söyledi. Baba Türkiye Cumhuriyeti yargısına meydan okumakta. Çocuk kaçırana velayet verilmez. Babalık hakkı suistimal edilmekte. 'Çocuk kaçırana velayet verilemez' diye yargı kararı var. Müvekkilim eşi, annesi ve kız kardeşi tarafından tehdit ediliyor. Müvekkillim ve geçici kaldığı ev için koruma kararı verildi. Annenin arkasında kimse yok zannetmesinler, koskoca Türkiye Cumhuriyet Devleti var. Marmaris halkına çağrımız şudur; lütfen çocukları gördüğünüzde vatandaşlık görevi, ihbar edin. Anne, çocuklarını almadan gitmeyecek. Babaya şu çağrıda bulunuyoruz; 0 ile 3 yaş arası çocuklar anneye verilir. Bu kaçırmanın sonu yok, gel anneye teslim et."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ukraynalı anne Svitlana Krychun ile bir parkta röp.

-Ukraynalı annenin avukatı Arzu Alper ile röp.

-Ukraynalı annenin çocuklarını babalarına görmesi için teslim ederken çekilmiş önceki cep telefonu görüntüleri

-Çocukların babaya teslim edilirken cep telefonuyla çekilen ağlarkeng örüntüleri

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============

Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı (2)

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan erkek şüphelinin, başına çekiçle vurup, kolundaki altın bileziği alarak kaçtığı Zeynep Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Kafatasında, omurları ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen Zeynep Çıldır, buradaki müdahale sonrası tedavisinin devamı için ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

'BİR BİLEZİK İÇİN HAYATINA KAST ETTİLER'

Aydın'da dahiliye uzmanı olarak görev yapan ve olayı duyup Kumluca'ya gelen Zeynep Çıldır'ın torunu Dr. Erhan Ertürk, "Kurban benim anneannem. Bir bilezik için hayatına kast ettiler. Kafasına üç kere satırla darbe var. Omurlarında ve kaburgasında kırıklar var, akciğerinde ezilmeler var. Beyin kanaması mevcuttu. Takip ediliyor. Ancak akciğerindeki kanama arttı. Bu yüzden il merkezine sevk ediyoruz. Hayati tehlikesi yüksek seyrediyor. Suçlunun eşkali belli. Emniyet güçleri peşinde. Temennimiz bir an önce suçlunun bulunması. Bundan daha önemlisi de anneannemin sağlığına kavuşması" dedi.

Öte yandan güvenlik kuvvetleri Zeynep Çıldır'a saldıran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Hastane dış plan

Ambulans detay

RÖP: Dr. Erhan Ertürk (Torunu)

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

====================================

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze töreninde Çelik'in tabutuna kapanan anne Sabiha ve baba Sadık Çelik, uzun süre gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİ 47 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Çelik'in küçük kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik de 2 Ağustos günü, market işleten Murat Çekiç tarafından öldürülmüştü. 47 gün arayla 2 çocuğunu kaybeden aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Camiden görüntü

-Cenazenin morga götürülmesi

-Cenazenin morgtan çıkartılması

-Anne Babanın tabuta sarılması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin cenaze aracına bindirilmesi

-Cenaze aracının cami içerisinden çıkması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

===================

Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulundu

MARDİN'in Derik ilçesinde definecilerin yaptığı kaçak kazı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500 yıllık mozaik ortaya çıktı.

Kırsal Göktaş Mahallesi'nde 4 ay önce kaçak kazı yapıldığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, ortaya çıkarılan mozaiği fark edip, Mardin Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen müze çalışanları, yaptıkları ilk incelemede mozaiğin Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğunu değerlendirdi. Mozaiğin bulunduğu bölge Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Göktaş Muhtarı Barış Yaşar, bu bölgenin eski bir yerleşim alanı olduğunu ifade ederek, mozaik bulunmasının ardından bu alanda uzmanlarca kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------

Bulunan mozaik

Genel ve detay görüntüler

Haber: Emrullah KARAKAŞ-Kamera: MARDİN,

==========================

Tokat'ta, Tarım Fuarında hayvan yarışmaları düzenlendi

TOKAT'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda koyun, keçi, buzağı ve mandalar görücüye çıktı.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin destekleriyle Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat Tarım Fuarı ziyarete açıldı. Kent merkezinde kapalı pazar yeri olarak kullanılan alanda düzenlenen törenle açılan Tarım Fuarı'na farklı illerden yaklaşık 200 firma katıldı. Açılış öncesinde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından buzağı yarışması düzenlendi. Buzağılar jüri ve protokol önünde yürütülerek aralarından en güzeli seçildi. Fuarda ayrıca koyun, keçi ve mandalar arasında da yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler ve başarı belgeleri verildi.

Açılışta konuşan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı İlhan Köten, "İlimiz hayvancılık potansiyeli açısından ülke genelinde söz sahibi illerden bir tanesidir. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'luk kesimi geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. İlimizdeki hayvan sayısında ciddi artış gözleniyor" dedi.

Tokat Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik fuarın tarihini bu yıl daha erkene çekerek soğuk hava nedeni ile yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Fuar kapsamına gıda, hayvancılık, yöresel ürünleri ekledik. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Tokat için olmazsa olmazlarımız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Hayvan yarışmalarından görüntüler

-Dereceye girenlerin ödüllendirilmesi

-Fuar açılışı ve konuşmalar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

=======================

Bolu'da huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi

BOLU'da, huzurevi sakinleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu ekibinin verdiği konserde doyasıya eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'nde kalan yaşlıların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Sümer Mahallesi'ndeki kurumunun bahçesinde konser düzenlendi. Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları Ali Demirhan ve Elif Doğan halk türkülerini seslendirildi. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, koro eşliğinde halk müziği sanatçısı Elif Doğan'ın konseriyle devam etti. Huzurevi sakinleri sanatçıların konserinde doyasıya eğlendi. Yaşlılar, oyun havaları ve hareketli türküler eşliğinde çiftetelli oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konserden görüntüler

-Oynayan yaşlılar

Süre: 02.37-Boyut: 176 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,