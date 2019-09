Dha yurt bülteni-18

Ayı dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

ERZURUM'un Uzundere İlçesinde ayı saldırısı sonucu 83 yaşındaki Mustafa Öneş öldü, Ayşe-Murat Yıldız çifti ise yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Uzundere ilçesinin Ulubay Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş'in çığlıkları izerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırarak komşularından yardım istedi. Yaşlı adamı bırakıp kaçan ayı bölgede ceviz toplamaya giden Ayşe- Murat Yıldız çifti ile karşılaştı. Genç çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız'ı tek pençe darbesi ile altına aldı. Bu sırada Ayşe Yıldız ayıya taşla vurmaya başladı. Ayı genç kadının sağ kolundan ısırıp kaçtı.

Yaralılardan Mustafa Öneş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acil Servis önünde eşini bekleyen Gülsün Öneş, "Kahvaltı yapacaktım. Eşim bahçeye çıktı. Bende mutfaktan birşeyler getirecektim. Bağırtılar üzerine dışarı çıktım. Ayının eşime saldırdığını görünce bağırıp komşulardan yardım istedim. Ayı eşimi bırakıp kaçmaya başladı" diye konuştu.

EŞİNİ AYININ PENÇELERİNDEN TAŞLA KURTARDI

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ayşe (45)- Murat Yıdız (47) çifti ise burada yapılan ilk müdalenin ardından Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Ayının sağ kolundan ısırdığı 45 yaşındaki Ayşe Yıldız, "Eşimle ceviz toplamaya gidiyorduk. Ben önde eşim arkadan geliyordu. Ayı ona saldırdı, altına aldı parçalıyordu. Ben de ayıyı tutup çektim. Baktım olmuyor taşla vurmaya başladım. Eşimi bırakıp kolumdan ısırarak gitti" dedi

AK Parti'li Özhaseki: İstifa edenler, kendilerine yer bulamamış insanlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partiden istifa edenlerle ilgili, "İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar Belediyesi'nce Türbe Camii bahçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtım törenine katıldı. Cuma namazı sonrası yapılan törene; Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti'li milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Duaların ardından protokol üyeleri, aşure dağıttı. Cami önü ile bahçesini dolduran binlerce kişi, aşureye yoğun ilgi gösterdi. Aşure dağıtımı sırasında Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi.

'YAPTIRDIĞIMIZ ANKETLERDE SIKINTI GÖZÜKMÜYOR'

AK Parti'li Özhaseki, aşure dağıtımı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklanan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,1 ile ilk sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 28,6 ile ikinci sırada yer aldı. Anket sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Onu kim yaptı, ne zaman yayınlandı; hiç bildiğimiz yok. Şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içinde anketleri çok yapan ve vatandaşın nabzını tutan ve 'Vatandaş ne diyor?' onun nabzını tutan ve bu hususta çok dikkatli davranan bir parti. Allah'a şükür, yaptırdığımız anketlerde öyle bir sıkıntı gözükmüyor."

'BİZİM NEZDİMİZDE ANLAMI YOK'

Bir gazetecinin, partiden istifa edenlerle ilgili sorduğu soruya Özhaseki, şu yanıtı verdi:

"İstifa edenlere dikkat edin ya aday olmak istemiş ve partimize dilekçesini vermiş, kapılarda yatmış kişiler ya da millet ile gönül bağını kestiği için milletin dışladığı, kendilerine yer bulamamış insanlar. Onlar çıkıp bu tür sözleri söylediklerinde, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir anlamı olmaz. Biz milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük ve milletin derdine derman olduk, öyle çıktık. Yıllardır yaptığımız mücadeleyi bütün millet biliyor. Belediyelerde başarımız da ortada Allah'a çok şükür. Bu anlamda her seçimden ders almak lazım. Her seçimde seçmenin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz."

'YENİ PARTİ' VE 'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİASI

Yeni parti iddialarıyla ilgili Özhaseki, "Kendileri bilirler. Yüzlerce açık parti var. Bir de onlar kursunlar çok lazımsa" dedi.

AK Parti'li Özhaseki, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna ise "Onları bilemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirinde olan işler. Dışarıdan isteniyor, diye de bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa onu Cumhurbaşkanı'mız görür, ekip görür, istişare heyetindeki arkadaşlarımız görür ve ona göre tavır alınır" diye yanıt verdi.

Evde tartıştığı annesini karnından bıçaklayarak öldürdü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışma sonucu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, saat 01.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Erdem Özkaya, aynı evde yaşadığı annesi Esin Özkaya ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Erdem Özkaya, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesinin karnına sapladı. Kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, pişman olan Mustafa Erdem Özkaya, 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Erdem Özkaya ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Hastane morguna konulan Esin Özkaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Erdem Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen ölümden döndü



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında kaçakları taşıyan lastik bot battı. Ölümle burun buruna gelen kaçaklar, birlikte hareket ettikleri diğer bota doluşarak geri dönüp, karaya ulaşmayı başardı.

Küçükkuyu beldesi sahilinden Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan uyruklu 39 kaçak, ölümle burun buruna geldi. Kaçaklar 2 ayrı lastik bota binerek denize açıldı. Kısa süre sonra botlardan biri patlayıp su almaya başladı. Bunun üzerine batan bottaki kaçaklar, birlikte hareket ettikleri sağlam olan bota alındı. Ancak fazla kişi bindiği için bu botta su almaya başlayınca 39 kaçak geri dönerek, zorda olsa kıyıya ulaşmayı başardı. Kaçaklar bu anlarda büyük panik yaşadı. Sahildeki vatandaşlar, 39 kaçağın tek bota doluşup yaşadıkları korku nedeniyle bağrış sesini duydu ve jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine giden Jandarma ekipleri, kıyıya çıkarak zeytinlikler arasında olayın şokunu atlatmaya çalışan 39 kaçağı buldu. Botun batması nedeniyle herhangi bir kayıp olmadığı belirlendikten sonra kaçaklar Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Jandarma Karakoluna götürüldü. Burada kendilerine giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, ardından da Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' teslim edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DE 80 KAÇAK YAKALADI

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Kayalar altı mevkii açıklarında yaptıkları iki ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla gitmek isteyen 80 kaçağı yakaladı. Bu kaçaklar da Yabancıları Geri Gönderme Merkezİ'ne sevk edildi.

'İllüzyonun eski cazibesi yok'



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, illüzyon ustası Niko Ferdinand Haralanbidu (73), illüzyon sanatının eski gizeminin kalmadığını söyledi. Evinde eski oyun aletlerini sakladığını belirten Haralanbidu, "Evde bir oda dolusu oyunum var. Bugüne kadar kazandığım parayla onların parasını çıkaramam. Belki bir daire alırdım harcadığım parayla. Artık eski cazibesi yok, internet üzerinden hepsi öğrenilebiliyor" dedi.

Türkiye'de 'Sihirbaz Ferdinand' sahne adıyla tanınan Niko Ferdinand Haralanbidu, illüzyon ile ilk olarak 16 yaşında gazete ilanlarında gördüğü Zati Sungur'un oyun setini alarak tanıştı. Haralanbidu illüzyon sanatına merakı artınca, sihirbazların programlarını takip edip, oyun setlerinden satın almaya devam etti ve yeni numaralar öğrendi. 20 yaşına geldiğinde ilaç firmasında çalışmaya başlayan Haralanbidu, boş zamanlarında kendini illüzyon konusunda geliştirirken, hafta sonlarını ise ilk olarak çevresinde başladığı gösterilerine ayırdı. Haralanbidu, 'Ne sihirdir, ne keramet, el çabukluğudur marifet' cümlesiyle özetlenen, izleyenlerin şaşkınlıkla takip ettiği illüzyon gösterilerini 57 yıldır yapıyor. İllüzyon oyunları için temin ettiği malzemelere bugüne kadar bir ev parası harcadığını belirten Haralanbidu, "Yaptığımız çok masraflı bir iş. Aldığınız oyunların kimi binlerce dolar. Evde bir oda dolusu oyunum var. Bugüne kadar kazandığım parayla onların parasını çıkaramam. Belki bir daire alırdım harcadığım parayla. Çoğumuzun asistanlığını bile eşleri yapıyor. Hatta zorla yapıyorlar. Bir oyun almaya kalksak oyuncak gibi görüyorlar, oysa değil. Eşim bana 'İllüzyon oyunu alacağımıza buzdolabımız eskidi' diyor" dedi.

Yıllarca gezdiği bölgelerden, Uzakdoğu'dan ve ustam dediği 'Mandrake'den oyunlar aldığını söyleyen Haralanbidu, 50 yaşında emekli olduktan sonra ise bütün vaktini illüzyon gösterilerine ayırdığını belirtti. Haralanbidu, "Uzun yıllar esas işim ilaç firmasında çalışmak olduğu için daha çok hayır işlerine gittim. Çeşitli etkinliklerde para almadan gösteriler yaptım. Sokak çocuklarına mesleği öğretmek için aylarca kurs verdim" dedi.

İLLÜZYONUN GİZEMİ KALMADI

İllüzyonun gizemli bir durumunun kalmadığını söyleyen Haralanbidu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gülhane'de 1980-1990'lı yıllarda rahmetli hocam Mandrake, Ertuğrul Işınbak'tan birçok oyun aldım. Onunla arkadaş ve aile dostu olduk. Hocam Mandrake, 1985'te İllüzyonistler Derneği'ni kurmuştu. Ben de o derneğin üyesiyim. Eskiden illüzyon daha güzeldi. Bundan 50 sene önce daha gizemliydi. Yapılan şeylerin sırrı vardı. Şimdi internete girdiğinizde bütün oyunları orada öğrenebiliyorsunuz En kötüsü de ne biliyor musunuz? Mahallede geziyorum, bakkala gidiyorum, 'Ağabey bir şey yap da görelim' diyorlar. 'Daha dün yaptık' diyorum. 'Olsun arkadaşım da görsün. Uçur beni, yok et beni' diyorlar. Copperfield geldiğinde 4 gün peşinden gittim bir şeyler öğrenirim diye. Yanına gittik, bir şeyler istedik. 'Benim yerim sahne' dedi. İllüzyon sanatını öğrenmek zorlu bir süreçten geçiyor."

