Dha yurt bülteni - 18

Asansörün içinde üzerine tepsi dolabı devrilen çocuk, öldü



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu havasız kalan 15 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın saat 17.30 sıralarında İnegöl'deki Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçenin tamamından görülen yangın, panik yarattı.

Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İnşaat işçisinden kopan elektrik teline tahtayla müdahale

ISPARTA'da kamyonun üzerinden geçmesi sonucu kopan ve kıvılcımlar çıkaran akım yüklü elektrik kablosuna inşaatta çalışan işçinin tehlikeli müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi 3309 sokakta meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatta kullanılmak üzere trafodan çekilen elektrik kablosu, inşaata malzeme taşıyan bir kamyonun üzerinden geçmesi sonucu koptu. Akım bulunan kablo yere çarparak kıvılcım çıkarırken, inşaatta çalışan bir işçi uzun bir tahta parçasıyla kabloya müdahale etti. Bir süre kablo kıvılcım çıkarmaya devam etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir işçinin tahta parçasıyla kabloya müdahale ettiği görülüyor.

Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artış

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış olduğunu söyledi. Karaloğlu, bu sayının yıl sonuna kadar 5,5 milyonu bulacağını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Rusya Başkonsolosu Oleg Vasilievich ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ı makamında kabul etti. Rusya- Türkiye ilişkisinde Antalya'nın önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, Rusların en çok ziyaret ettiği yerin Antalya olduğunu söyledi.

'YIL SONUNA KADAR 5,5 MİLYON RUS TURİST AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ'

Vali Münir Karaloğlu, Rusların kendi ülkeleri dışında seyahat ettikleri kentin Antalya olduğunu söyledi. Her sene Rus turist sayısının artmasından memnun olduklarını anlatan Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'da 4 milyon 803 bin Rus vatandaşı misafir ettik. Bu sene 16 Eylül itibarıyla Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışımız var. Bu oran devam ederse 5,5 milyon civarında Rus misafir ağırlamış olacağız. Antalya'da gayrimenkul sahibi olan ve yılın tamamında burada oturan çok sayıda Rus vatandaşı var. Türk vatandaşı olan Rus kökenli vatandaşlarımız var. Aslında bunların tamamı Rus- Türk ilişkilerinde Antalya'nın katkısını ortaya koyuyor" diye konuştu.

'ANTALYA'DA RUS FESTİVALİ'NİN YAPILMASI ARZUSUNDAYIZ'

Rusya ile ilişkileri turizmin yanı sıra, kültür ve sanat ilişkilerinde de geliştirmek istediklerini anlatan Münir Karaloğlu, 3 senedir Moskova'da Türk Festivali yaptıklarını hatırlattı. Festivallere ağırlıklı olarak Antalya'nın katıldığını anlatan Karaloğlu, bu sene Haziran ayında Moskova'da yapılan festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. Karaloğlu, "Festivale, Rusya Devleti ve Moskova Belediyesi çok ciddi katkı ve destek verdi. Antalya'da da bir Rus Festivali'nin yapılması arzusundayız" dedi.

'RUSLAR TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILAŞIYOR'

Büyükelçi Aleksey Yerkov ise milyonlarca Rus turistin Antalya'ya her sene geldiğini belirterek, "Ruslar her seferinde sizin misafirperverliğinizle karşı karşıya kalıyor. Bu şekilde iki halk arasında dostluk köprüsü kuruluyor. Bu konuda sizin katkılarınız tartışılmaz. Başkonsolosumuzdan sürekli rapor alıyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, zilaret sonunda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a, 2019'un 'Aspendos Yılı' olması dolayısıyla Aspendos tablosu hediye etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi'ni makamında kabul etmesi

Valilikteki görüşmeden detaylar

Vali Münir Karaloğlu'nun turizm hakkında konuşmaları

Büyükelçiden detay

Görüşme sonundaki Aspendos Tablosu'nun hediye edilmesi

Düden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı (2)

'GÖLÜN GERİ KAZANDIRILMASI GEREKİR'

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, başta flamingo olmak üzere 185 kuş türünün yaşadığı Düden Gölü'nün bu yıl kuruduğunu ve gölün kente yeniden kazandırılması gerektiğini belirtti. Gölün ilçeye güzellik kattığını ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Düden Gölümüzde başta flamingo olmak üzere 185 kuş türü yaşıyor. Göl ilçemize güzellik katıyor. Fakat son yıllarda bu gölümüz yağışların azlığı ve çiftçilerin aşırı sulama yapması nedeniyle su beslenmesi yönünden yetersiz kaldı. Her yıl giderek azalan gölümüzde su kalmadı ve kurudu. Bu yıl sadece Kulu'nun kanalizasyon suların arıtıldığı tesisten çıkan suyla, sözde göl dediğimiz yer beslenmektedir. Buradaki su da yetersiz kalmakta. Su yetersiz kaldığı içinde kuşlarımız göç etmeye başladı veya çok dar alanda yaşamlarını sürdürüyor. Yetkililerden, gölümüzün suyla ilgili beslenmesi için gerekli çözümü üretmelerini bekliyoruz. Flamingolar dünyada az ratslanan ve az yerlerde kuluçkalayan kuş türüdür. Kulu Belediyemizinde sembolü olarak kullanılıyor. Biz flamingo ve diğer kuş türlerinin gölde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çözüm bulunmasını ve gölümüzün Kulu'ya geri kazandırılmasını istiyoruz."

Kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Çöken köyünde yaşandı. Golden kırması yavru bir köpeğin kafası, köydeki bir evin bahçesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler, bir müddet uğraşmalarına karşın köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklığı keserek köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılan yavru köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

