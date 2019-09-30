Dha yurt bülteni - 18

Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Mert ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Evliyalar tepesinde meydana geldi. Yunus Ergin ve arkadaşı Süha Enes Mert (22) daha önce belirledikleri yerde define aramak için kayalıkların bulunduğu yere gelerek kazı çalışmasına başladı. Kazı yaptıkları yerin bir anda çökmesi sonucu Yunus Ergin göçük altında kaldı. Arkadaşı Süha Enes Mert ise yara almadan kurtuldu. Süha Enes Mert durumu polise bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan gencin kurtarılması için AFAD ekibi çalışma başlattı. Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucunda göçük altından çıkarılan Yunus Ergin'in cansız bedenine ulaştı. Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha Enes Mert, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin göçük yerine gitmesi

Göçük alanından genel ve detay görüntü

Yapılan çalışmalardan görüntü

Diğer görüntüler

Haber: -Kamera: Olcay DÜZGÜN-KAYSERİ-DHA)

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Annesinin mezarı başında ölü bulundu



ERZURUM'da, Fikret Eldutar (75), dua etmek için gittiği annesinin mezarının başında ölü bulundu. Mezarın çevresindeki otları temizlediği de anlaşılan Eldutar'ın geçirdiği kalp krizi sonuçu yaşamını yitirdiği öne belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fikret Eldutar, dua etmek için annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarına gitti. Eldutar akşam eve dönmeyince yakınları meraklanıp Dutçu Mahallesi mezarlığına gitti. Mezarlıkta el fenerleriyle arama yapan kardeşleri, Fikret Eldutar'ı annesinin mezarının başında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eldutar'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre Eldutar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eltutar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mezarlık

-Polisin mezar başında inceleme yapması

-Yakınların mezarlığa gelişi

-Olayı anlatanlar

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Ambulans

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke Orman İşletme Şefliği'nin izniyle kesim yapan Baykal'ın üzerine çam ağacı devrildi. Ağacın altında kalan Baykal'ı gören yanındakiler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda ağacın altından çıkartılan Baykal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Baykal, buradan da Kozan İsmet Atlı Stadı'na gelen helikopter ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Yaralının hastaneden çıkartılışı

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansın gidişi

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 439 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği konutlardan yapımı tamamlanan 439 konutun hak sahibini belirlemek için kura töreni düzenlendi. Nusaybin Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda yapılan kurada 439 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri açıklanan aileler büyük mutluluk yaşadı.

Görüntü Dökümü

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Kura çekimi

TOKİ konutlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),

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Hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı (2)

ALZHEIMER BELİRTİLERİ ARASINDA HIRSIZLIK YOKTUR

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli nörolog Uzm. Dr. Ekim Arslan, alzheimer hastalığının bellek bozukluğuyla başladığını belirterek, "Alzheimer unutkanlık sebeplerinin yani bunama, demans sebeplerini en sık gördüğümüz şeklidir. Genelde yaşa bağlıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar ama her yaşta görülme ihtimali var. Bellekle ilgili fonksiyonlar ilk kaybolan fonksiyonlardır. Yani unutkanlık, kaybolma, yaptığı şeyi hatırlamama gibi. En belirgin belirtileri bunlardır" dedi.

'YAPTIKLARI İŞLERİ HATIRLAYAMAYABİLİRLER'

Uzm. Dr. Ekim Arslan, alzheimer hastalarının 30-40 yıl öncesine dair olayları net bir şekilde hatırladığını ancak yakın tarihte olan olayları hatırlayamadıklarını belirtti. Hırsızlık vakalarıyla alzheimer hastaları arasında bir bağlantı kurulamayacağını söyleyen Uzm. Dr. Arslan, "Alzheimer'in hırsızlıkla bir bağlantısı yoktur. Dürtü kontrol bozukluğu çok ileri aşamalarında görülür ama alzheimer hastalığının belirtileri arasında hırsızlık yoktur. Ancak yaptıkları işleri hatırlayamayabilirler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANTALYA

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Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)

ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDI

Marmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hilal K'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görülmüştü.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

