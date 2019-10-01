Dha yurt bülteni-18

ÇANAKKALE'DE 206 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 206 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler; Ayvacık'ın Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkisi açıklarında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye, Afganistan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu toplam 206 kaçak göçmen yakalandı. Botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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HDP'Lİ KOÇYİĞİT'İN TEHDİT İÇEREN O KONUŞMASI SAVCILIKTA (GÖRÜNTÜLÜ)



HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Diyarbakır'da katıldığı eylemde yaptığı konuşma, polisi harekete geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör propagandası' ve 'tehdit' içerdiği iddia edilen konuşmanın görüntü kaydını, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 17 Eylül'de, Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki için düzenlenen eyleme katıldı. HDP'li Koçyiğit'in burada yaptığı konuşmasında yer alan 'terör propagandası' ve 'tehdit' içeren sözlerinin bulunduğu konuşmasının görüntüsü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

DHA'nın ulaştığı o görüntülerde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, şunları söylüyor:

"Şunu bilsin AKP bizi, Kürtleri, Kürt halkını sadece ve sadece tek bir seçeneğe mahkum etmek istiyor. Şunu söylüyor bize aslında, 'Sizi demokratik siyaset temelinde yaşatmayacağız.' Peki o zaman soruyoruz, geriye ne kalıyor? Aslında AKP, bugün Kürt halkını silah dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor. Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor."

Koçyiğit'in konuşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda incelenecek.

Görüntü Dökümü

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HDP'li Koçyiğit'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



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13 YILDIR KAYIP DEDESİNİN, GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ, POLİS KAZI BAŞLATTI (2)



ATILDIĞI SÖYLENEN KUYU BULUNDU

Uşak'ta 13 yıl önce kayıplara karışan ve öldürüldüğü söylenen müzisyen Mehmet Yobaz'ın cesedinin atıldığı öne sürülen kuyunun yeri, yapılan kazı çalışmaları sonrası tespit edildi. Ancak çalışmalara ara verildi. Yarın kazı çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.



Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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GEBZE KAYMAKAMI GÜLER YAYA GEÇİDİNDE KONTROLDE BULUNDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kaymakam Mustafa Güler yaya geçidinde sürücülerin yol verip vermediğini kontrol ederek, kurala uyan sürücülere teşekkür etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hükümet Caddesi'ndeki yaya geçidinde sürücülerin yayalara yol verip vermediğini kontrol etti. Mustafa Güler vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullanırken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edip, broşür dağıttı. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etmiştir. İçişleri Bakanlığımız bu uygulamayı takip ediyor, denetliyor. Bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla yaya geçitlerinin olduğu yerde Türkiye genelinde tüm kavşaklarda yapılıyor. Trafik memurlarımız ve çocuklarımızla birlikte yürüyerek sürücülerin ne kadar riayet ettiğini görmek istedik. Gördük ki sürücülerimiz duruyorlar ve yol veriyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uygulamadan görüntüler

Kaymakamın sürücülerle görüşmüsi ve broşür dağıtması

Kaymakım açıklamaları

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

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Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Polis ekipleri araçta arama yaparken

-Norkotik köpeği arama yaparken

-Araç bağajındaki eroin paketlerini çıkarılması

-'Evleniyoruz' yazılı aracın fotoğrafı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,