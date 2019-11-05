DHA YURT BÜLTENİ - 18

Zonguldak'ta hamsi bolluğu

Karadeniz'in birçok kentinden Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen balıkçılar, avladıkları tonlarca hamsiyle limana döndü. Uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun Samsun gibi Karadeniz'in birçok kentinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Ereğli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, öğle saatlerinde 500 ton hamsiyle limana döndü. Hamsiler, liman önünde uzun kuyruklar oluşturan TIR'lara doldurularak İstanbul, Ankara, Trabzon, Samsun, Ordu gibi Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek hamsi aldı. Balıkların TIR'lara yüklenmesi saatler sürdü. Limanda bekleyen balıkçı tekneleri ve TIR'lar, drone ile havadan görüntülendi.

Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İsmail Hakkı Köse, yaptığı açıklamada, bu sezon bölgede bazı balık türlerinin azlığına karşın hamsinin bol olduğunu söyledi. Dün 50 bin kasa hamsinin limandan çıkış yaptığını ifade eden Köse, şöyle dedi:

"Bu kamyonlar, buradan çıkan balığı yükleyerek bölgelerine götürüyorlar. Bir balıkçı motorunda 30-40 çalışan var. Limana dışarıdan gelen tekne sayısı ise 200'ü buluyor. Bu teknelerdeki çalışanların toplamı da önemli rakama ulaşıyor. Gerek teknelerin, gerekse çalışanlarının yiyecek, içecek ve giyecek gibi alış verişleri de Ereğli esnafından sağlanıyor. Fırıncılar bir tekneye 500 ekmek getiriyor. Bu sayede Ereğli'ye önemli miktarda ekonomik girdi sağlanıyor. Kooperatif olarak da barınağı giren araç başına 100 lira alıyoruz. Aynı şekilde yanaşan balıkçı motorlarından da 100'er lira boşaltma bedeli alıyoruz. Bu sayede kooperatifimize de gelir sağlıyoruz. Bugünkü duruma baktığımıza göre, buradaki yoğunluk bir-iki ay daha sürecek gibi görünüyor. Çünkü, bu sezon palamut olmadığı için hamsi hayli bol."

BİR SEFERDE 60 TON HAMSİ

Bandırma'dan gelen balıkçı Muzaffer Geçici de, dün akşam saatlerinde açıldıkları denizde 60 tona yakın hamsi avladıklarını söyledi. Hamsileri Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini ifade eden Geçici, "Buradan aldığımız balığı çeşitli pazarlara gönderiyoruz. Bir kısmını da burada satıyoruz. Havalar ısınmadığı sürece bir süre daha hamsi olur." dedi.

Avlanan hamsiyi almak için Samsun'dan gelen kamyon şoförü Turan Yıldız ise, "Çalıştığım fabrikadan 30 kadar kamyon geldi. Diğer fabrikalarla birlikte bu rakam 80'e yakındır. Buradan çıkan balıkların bir kısmı satılıyor. Bir kısmı ise yem fabrikalarına gidiyor. İşimiz özellikle kış aylarında ağır ve yorucu bir iş. Özellikle hamsi dönemlerinde ailelerimizden bir ay kadar ayrı kalıyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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TIR'lardan detaylar

Limandan detaylar

Turan Yıldız ile röportaj

TIR'lardan detaylar

Limandan detaylar

Balıkçı motorları

Hamsinin kamyona yüklenmesi

Muzaffer Geçici ile röportaj

Kasaya alınan hamsiler

İsmail Hakkı Köse ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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'Koca yürekli' Kadirhan: Birçok marşı ezbere biliyorum

Antalya'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan ilkokul öğrencisi Kadirhan Çetin (8), "29 Ekim günüydü. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil birçok marşı ezbere biliyorum" dedi.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Kadirhan Çetin adlı çocuk, elinde Türk bayrağı ile bisikletiyle gezerken bağırarak, 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir sürücü de çocuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Aynı mahallede oturan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Kadirhan Çetin, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Kadirhan Çetin'i ziyaret edip, hediyeler verdi. 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkanı Ertuğrul Ercan, "Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandık. Kendisiyle mutlaka tanışmak istiyorduk. Bütün arkadaşlarımız seferber oldu ve kendisine ulaştık. Kendisi de Antalyaspor minikler altyapı idmanına davet edildi. Orada antrenmanlara çıkacak. Umarız Antalyaspor altyapısında top oynayacak" dedi.

'BİRÇOK MARŞI EZBERE BİLİYORUM'

İlkokul öğrencisi Kadirhan Çetin, "29 Ekim'di. Bayrağımızı dalgalandırmak istedim ve bisikletimle giderken, bir kadın bana 'O bayrağı indir, o marşı da söyleme, yeter' dedi. Bu sözleri duyunca daha da öfkelendim. Marşı daha gür sesle söylemeye başladım. Sadece Gündoğdu Marşı'nı değil bir çok marşı ezbere biliyorum" diye konuştu.

'BİR BABANIN EN ÇOK GURUR DUYACAĞI ANI YAŞADIM'

Küçük çocuğun esnaf olan babası Erol Çetin (42) de oğluyla gurur duyduğunu ve vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek istediğini belirterek, "Ben de videoyu üç,dört gün sonra gördüm. Arkadaşlarım bana gösterdi. Bir babanın en çok gurur duyacağı anı yaşadım" dedi.

'EN BÜYÜK GURURU YAŞADIM'

Ev hanımı anne Betül Çetin (36) ise şöyle konuştu:

"Oğlum birçok marşı ezbere biliyor ve sürekli söylüyor. Videoyu sosyal medyada görünce çok şaşırdım. Oğlumun içindeki vatan ve bayrak sevgisinin hiç bitmemesini istiyorum. Bir annenin yaşayacağı en büyük gururu yaşadım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadirhan'ın anneyle gelişi

Kadirhan'ın bisikletle gezmesi

Kadirhan'ın marş söylemesi

RÖP 1: Kadirhan Çetin

RÖP 2: Baba Erol Çetin

RÖP 3: Anne Betül Çetin

Kadirhan Çetin bisikletle uğraşırken

RÖP 4: 07 Gençlik Liseliler Koordinatör Başkan Ertuğrul Ercan

Detaylar

HABER: Yılmaz KILIÇKAYA- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Erciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı

Van 'ın Erciş ilçesindeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde, 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesi hayata geçirildi. Proje ile servislerde yatan çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında dönemin Başhekimi olan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İlikler'in öncülüğünde başlatılan 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesinin ikinci şubesi Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde hizmete girdi. Açılışa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Üniversitesi Dursun Odabaşı Başhekimi Doç.Dr. Ümit Haluk İliklerden ve sağlık çalışanları katıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, projenin hastanede kalan ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile aileleri için büyük avantaj sağlayacağını söyleyerek, "Bugün bir iyilik hareketi için bir araya geldik. Sağlık personelinin insanlığı, samimiyeti ve kadirşinaslığı böyle bir sosyal sorumluluk projesine ön ayak oldu. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz binaya baktığımızda sayın Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği bu güzel binada, güzel ve farklı şeyler konuşmaya başladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Çelik ise, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan hayırseverlerin gönderdiği malzemelerle mağazayı hizmete açtıklarını ifade ederek, "Toplam 2 bin 176 çocuğumuza bu yardım malzemelerini ulaştırdık. Bu proje sayesinde çocuklar için 12 bin 870 kıyafet bağışı yapıldı. Bu bağışlarla beraber insanlarımız arasında bir iyilik ve sevgi algısı uyandı. Sayın Erciş Kaymakamımızın da desteğiyle Erciş Devlet Hastanesi'nde ikinci şubemizi açtık. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesiyle ilçede maddi durumu iyi olmayan 500 çocuğun ihtiyaçları karşılanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocuk mağazasının açılışı

-Açılışta konuşan Kaymakam Nuri Mhemetbeyoğlu

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Çelik'in konuşması

-Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun konuşması

-Mağzayı gezen yetkililer

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-