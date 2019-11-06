DHA YURT BÜLTENİ - 18

Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye giden tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'a (20) lenf kanseri teşhisi koyuldu. Tedavi görmeye başlayan Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Meydanı'nda kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örnekleriyle doktor adayına şifa olacak donör aranıyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut, 2 ay önce öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda lenf kanseri teşhisi konulan Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sosyal medya hesabından "Kemoterapi ağır, kanser büyük ama kusura bakmasın, mekan benim" paylaşımıyla hastalığa meydan okuyan doktor adayının kök hücre nakli olması gerekiyor.

Bu amaçla da Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örneklerinde Bulut için uygun donör aranacak.

Baba Tahir Bulut, "İki ay önce kızım üniversiteden evine geldi. Öksürük şikayetiyle hastaneye gittik. Röntgen çekildi, akciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Lenf kanseri olduğu anlaşıldı. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kök hücre nakli olması gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Sadece benim evladım için değil, dünyadaki tüm insanlar için bir kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Kızılay TIR'ında kan alımı yapılıyor. İnsanlar destek veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İnşallah benim kızım şifa bulur" dedi.

Donör olmak için kan veren Esra Demir de, "Biz arkadaşımla vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Herkesin başına bu hastalık gelebilir. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Azra'ya şifalar diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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genel görüntü

Kızılay tır kan alım görüntüsü

babadan açıklama

detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Pamuk üreticilerine uyarı: Üst üste aynı ürün ekenlere destekleme verilmeyecek

TÜRKIYE'nin pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçilere önemli uyarı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, yasal engele rağmen ekim nöbetine uymayarak üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere destekleme verilmeyeceği açıklandı.

Şanlıurfa'da 'Bitkisel üretim desteklemelerinde münavebe uygulamaları' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, tarımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çakmaklı, "2018, 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş olan ve 2020'de de üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazot-gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır. Bu nedenle üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil, baklagil, yem bitkileri veya bunların karışımlarının ekilmesi ve çiftçilerimizin bu ekimlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Böylelikle desteklemelerden faydalanılacaktır" ifadelerini kulandı.

DESTEKLEME ÖDENMEYECEK

Öte yandan, 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik yapıldı. Tebliğde, "2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz" şartı getirildi.

Yapılan uyarılara karşın açıklamada bulunan Tektek Sulama Birlik Müdürü Ziraat Mühendisi Abdulkerim Dörtkardeş, "GAP Projesiyle sulu tarıma geçilen Harran Ovasında çifçilerin yoğunluğun pamuk ekimine vermesinden dolayı verimli topraklarda ciddi sıkıntılar başladı. Bunun yanı sıra vahşi sulamanın yapılmasıyla birlikte topraktaki verimlilik kaliteside düşütü. Bu anlamda her yıl ekim yapılan arazinin bir yıl dinlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde illeriki yıllarda verimli topraklardan eser kalmayacak. Hem çiftcilerimiz hem de ülke ekonomisi kayıp edecektirö ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pamuk desteklemesiyle ilğili açıklamada bulunan Abulkerim Dörtkardeş

Tarlada hasad yapan biçerdöver

"Bitkisel üretim desteklemelerinde münavebe uygulamaları" konulu bilgilendirme toplantısı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 832MB

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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki anaokulunun öğrencileri, ailelerinin yardımıyla yapılan atkıları, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere gönderdi.

Nazilli'deki anaokulunda, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek için 'Minik eller çalışsın, askerlerimiz ısınsın' isimli etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz' sloganıyla yapılan etkinlikte, annelerinin yardımıyla atkı ördü ve Mehmetçik'e mektup yazdı. Öğrenci ve ailelerinin hazırladıkları, Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk'e teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

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Lisede 'gözetmensiz sınav' uygulaması

Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2 yıldır sınavlara gözetmensiz giriyor.

Kırşehir'de Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 yıldır 'gözetmensiz sınav' uygulaması yapılıyor. Öğrenciler, okul yönetimince alınan karar kapsamında sınavlara gözetmen olmadan giriyor. 2 yıldır yaptıkları uygulamayla ilgili konuşan Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Vahapoğlu, eğitimin önemine değinerek, "Biz okulumuzda eğitim ve öğretimi 3'e ayırdık. Birincisi, mesleki ve eğitimde uygulamayı artırmak için döner sermaye üzerinden çok iş alıyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyorlar. İkincisi akademik başarıyı artırmak için okul içindeki deneme sınavları ve eğitimlerle akademik yönden öğrencilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de, sosyal projeler geliştiriyoruz. 2 yıldır gözetmensiz sınav uygulamasını sürdürüyoruz. Biz ve öğrencilerimiz de bu durumdan memnun" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZE DÜRÜSTLÜK AŞILAMAK'

Okulun Matematik Öğretmeni Ömer Yılmaz ise, gözetmensiz sınav uygulamasında amaçlarının, öğrencilere dürüstlüğü aşılamak olduğunu söyledi. Yılmaz, "2 yıldır okulumuzda gözetmensiz sınav yapmaktayız. Buradaki önceliğimiz öğrencilerimize dürüstlüğü aşılamak. Gözetmensiz sınav yaparak onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrencilerimiz bu durumdan çok memnunlar. Gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi.

'HİÇBİR KOPYA GİRİŞİMİ OLMADI'

Okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Emine Altun ise, gözetmensiz sınav uygulamasından memnun olduklarını belirterek, "Daha özgüvenli oluyoruz. Öğretmenlerimiz bize güveniyor. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Şu ana kadar hiçbir kopya girişimi olmadı. Herkes kendi bildiklerini yaptı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul müdür, öğretmen ve öğrenciler ile röportaj

-Genel detay

Süre: 406 MB

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

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Kayseri'de 'askıda kitap' uygulaması

Kayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Baturay Soykuvvet (27), 'Askıda kitap' uygulaması başlattı. Soykuvvet, uygulamadan şimdiye kadar yaklaşık 200 öğrencinin faydalandığını belirtti.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde sahaf işletmeciliği yapan Baturay Soykuvvet, semtte yer alan dilencilere verilen paranın boşa gittiğini düşünerek, dilenci yerine öğrenciye katkı sağlanması amacıyla 'Askıda kitap' uygulamasını başlattı. Soykuvvet, iş yerinin camına, "Dilenciye para verip, ülkesine faydasız insanı beslemek yerine öğrenciye kitap verip, ülkesine faydalı olacak öğretmen, doktor, bilim adamı yetişmesine katkımız olsun" yazısı ile kampanyasını duyurdu.

'HERKESİN KATKIDA BULUNMASINI SAĞLAMAK İSTEDİK'

Bugüne kadar pek çok öğrenciye kendi imkanları ile destek olduklarını belirten Soykuvvet, "Dükkanımızın bulunduğu çevrede çok dilenci geziyor. Aynı zamanda burası ikinci el kitapların satıldığı sahaf işletmecilerinin çok olduğu bir semt olması nedeniyle de öğrencilerin de uğrak adreslerinden birisi. Günde 3-5 öğrenci bir araya geliyor. 5 lira parası oluyor; ama istediği kitap 15 lira. Mağdur olmasın diyerek, 'Al bu seferlik böyle olsun' ya da 'Paran olduğu zaman bırakırsın' diyoruz. Bunlar zamanla böyle birikerek, ortaya büyük rakamlar çıkıyor. Biz de küçük bir esnaf olduğumuz için, böyle bir sistemi hayata geçirmek ve herkesin katkıda bulunmasını sağlamak istedik" diye konuştu.

'ASKIDA 2 BİN TL BİRİKTİ, 200 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK'

Soykuvvet, "Askıya sadece kitap bırakılmıyor. İsteyen dilediği miktarda para bırakıyor. Çünkü, her öğrencinin farklı kitap ihtiyacı oluyor. Bu sayede her kesimden okurun ihtiyacını gidermiş oluyoruz. İstatistik olarak net bir rakam söyleyemem; ama, askıda biriken tutar şimdiye kadar 2 bin TL'yi geçti. Askıdan faydalanan öğrenci de 200 kişiyi buldu. Öğrenciler parası yetişmediğinde kitaplarını buradan alıp, eli boş gitmediklerinde seviniyorlar. Askıya kitap bırakanlar da çok mutlular. Bazıları 'ben okuyamadım onlar okusun' diyor" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYADAN DESTEK ALIYOR'

Yalnızca Kayserili kitapseverlerin kampanyaya destek olmadığını da vurgulayan Baturay Soykuvvet, "Sosyal medyadan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Bazılarının verdiği destek mesajlarını ise unutamıyorum. Olumsuz eleştiriler de alıyorum. Dilencilerin faydasız olduğunu söylememe takılanlar olmuş. Ben sözümün hala arkasındayım. Kötü yorum yapılıyorsa demek ki ben doğru yoldayım. Şehir dışından bile askıya kitap bağışında bulunmak isteyenler oluyor. Son olarak, Bursa'dan bir kitapsever arkadaşları ile EFT yoluyla kampanyamıza destek olmak istedi. Kitap okuyan bir topluma, öğrencilere değer verilmesi beni mutlu ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sahaf Baturay Soykuvvet ile röportaj

-Sahaf Soykuvvetten genel detay görüntü

-İşletmeden görüntü

-Kitapseverlerden görüntü

-Askıda kitap afişinden görüntü

-Diğer genel ve detay görüntüler

Boyut: 636 MB Süre: 6.25

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA

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Pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 500 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı. Polis, pazar yerinde de şüpheli gördüğü kişiler üzerinde incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün huzur operasyonları Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya Mahalleleri'nde yapıldı. 'Uyuşturucu satıcılığı', 'hırsızlık' ve 'suç örgütü kurma' gibi suçları işleyen şüphelilere yönelik yapılan uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi. 500 kişilik polis ekibi, mahallelerin giriş ve çıkışlarında araçlarda ve kişilerin üzerlerinde arama yaptı. Şüpheli kişilere kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, ayrıca mahallede kurulan pazar yerinde de esnaf ile pazara gelenler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam ettireceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Uygulamadan görüntüler

- Durdurulan araç ve motosiklet ile sürücülerin kimlik kontrolü

- Pazar yerinde uygulama

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),