DHA YURT BÜLTENİ-18

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)

YAKALANMA ANI KAMERADA

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığında yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B.'nin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri'nde gizlenen polis ekiplerinin, Safiye Gökçe B.'nin bulunduğu otomobili yaklaştığı anda ortaya çıkıp, durdurduğu anlar yer aldı. Önce 2 arkadaşının daha sonra arka koltukta oturan Safiye Gökçe B.'nin araçtan indiği ve polis ekiplerine teslim olduğu kameraya yansıdı. Otomobilde bir süre arama yapan ekiplerin, Safiye Gökçe B.'yi Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek üzere yola çıktığı anlar da görüntülerde yer aldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,

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Liseli Bora'nın ölümüne neden olan alkollü sürücüye 2 yıl 9 ay hapis cezasına tepki

İZMİR'de 2 yıl önce, gitar kursuna giderken yolun karşına geçmek isteyen Bora Aşçılar'a (16) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve alkollü olduğu belirlenen tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu'na (45) verilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı. Karara tepki gösteren baba Osman Aşçılar, "Kaza, öngörülebilen şeylere denir. Bu şahıs alkollü ve bir anda yolun sağ şeridine geçiyor. Bu kaza değil, resmen cinayettir" dedi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınlarında 24 Mart 2017'de meydana gelen kazada, özel bir kolejin lise 2'nci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar'a, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada Mehmet Emrah Kurtoğlu yönetimindeki otomobil çarptı. Lise öğrencisi kazada ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aşçılar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü Mehmet Emrah K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Emrah K.'ya 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Baba Osman Aşçılar ve avukatının itirazı üzerine karar istinafa götürüldü.

ÜST MAHKEME ONADI

Kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 2 yıl 9 ay 10 günlük hapis cezasını onadı. Daire gerekçesinde ise, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığını belirtti.

'HAKKIMI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kararla ilgili konuşan acılı baba Osman Aşçılar, "Söz konusu karar, yürekleri sızlatan bir karardır. Bu, bir trafik kazası değildir çünkü kaza, öngörülemeyen şeylere denir. Bu bir trafik cinayetidir. Karşı taraf hem alkollü, hem olay sırasında telefonla konuştuğu GSM şirketlerinin raporlarıyla ortada, ayrıca yolun sağ şeridine doğru hızlı bir geçiş söz konusu. Nasıl oluyor da, bu şekilde bir ceza verilebiliyor, anlayamıyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Yılmayacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Baba Osman Aşçılar ile röportaj

Osman Aşçılar'dan detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.

TIR şoförü Oktay Bayram, geçen 26 Eylül gecesi ortadan kayboldu. Yakınları, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Bayram'ın en son Denizli-Pamukkale Karayolu üzerindeki Korucuk Mahallesi'nde bulunan Gülüm Taverna'nın sahibi İsmail Aydeniz (45) ve oğlu Ali Aydeniz (25) ile görüldüğünü belirledi. Polis, Bayram'ın kaybolmasından bir hafta sonra baba-oğul ile yanlarında çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Baba- oğul ifadelerinde, Oktay Bayram'ın daha önce iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattı. Ali Aydeniz, olay gecesi konuşmak için Üçgen Kavşağı'ndan otomobillerine aldıkları Bayram'ın dalgınlıklarından faydalanıp, araçtan inerek kaçtığını, sonrasında ise görmediğini söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail Aydeniz, oğlu Ali Aydeniz ve çalışanları Ramazan Şenocak tutuklandı. Diğer şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tutuklanan 3 şüphelinin cezaevinde, yeniden ifadelerini aldı. Baba İsmail Aydeniz, Oktay Bayram'ı tabancayla öldürüp, cesedini tavernanın yanındaki duvarın dibine gömdüklerini itiraf etti.

İtiraf üzerine polis ve jandarma ekipleri, Aydeniz'in tarif ettiği yerde iş makinesiyle kazı yaptı.

Kazıda, 2 metre derinlikte çöp poşeti içinde Bayram'ın cesedi bulundu.

Polisin ağır koku nedeniyle maske takarak yaptığı incelemenin ardından Oktay Bayram'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Polisten ve jandarma ekiplerinden görüntü

Kepçeyle toprağın kazılması

Polislerin yüzlerini maskeyle kapatması

Cesedin taşınması

Ölen Oktay Bayram'ın fotoğrafı

Katil zanlısı İsmail A.'nın (Aydeniz) fotoğrafı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Öğrencilere Atatürk'ün sevdiği yemekler ikram edildi

Marmaris'teki bir okulun yemekhanesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırlandı. Veli, öğrenci ve öğretmenler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde sevdiği yemekleri yedi.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki Uğur Okulları, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü anısına sevdiği yemeklerden menü hazırladı. Atatürk köşesinin yer aldığı yemekhanede okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler öğle saatlerinde bir araya geldi. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü Atatürk'ün sevdiği müzikler eşliğinde yenildi. Okul Müdürü Onur Demirtaş, "Ulu önderimiz Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bir etkinlik hazırladık. Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri aşçılarımızla birlikte yaptık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Atatürk'ü tanımaları ve sevdiği şeyleri bilmelerini istiyoruz. Bugün de Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri tanıttık. Okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrencilerimizle bu anı paylaştık" dedi.

Ortaokul öğrencisi Ezgi Sezer ise "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekleri öğrendim. Ülkemizin kurucusunun sevdiği yemekleri yemek ayrı bir gurur. Mutluyum, Atatürk ilelebet kalbimizde olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Özel okul binasının dışarından görüntü

Okulun yemekhanesinde Atatürk'ün sevdiği yemeklerin dağıtılmasın görüntü

Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde yemeklerin yenilmesinden görüntü

Öğrencilerle röp.

Okul Müdürü Onur Demirtaş ile röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),