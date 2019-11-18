DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

BİLECİK'te uygulama noktasında, otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya (25), memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar Gümüş yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

ANNEANNESİ ASKER SELAMI VERDİ

Şehit Kaya'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Mersin'deki Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Ümmü Kaya, babası Tekin Kaya, kız kardeşi Buket Kaya, erkek kardeşi Tolga Kaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Merkez Şehir Mezarlığı'na defnedilmek üzere top arabasının üzerinde götürülürken, ismi Safiye olduğu öğrenilen anneannesi, asker selamı verdi. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Tolga Kaya, şehit ağabeyinin fotoğrafını gözyaşları arasında taşıdı.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyü nüfusuna kayıtlı olduğu fakat ailesiyle birlikte uzun yıllardan beri Mersin'de ikamet ettiği ve 1 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracı gelirken

-Askerler cenazeyi araçtan indirirken

-Askerler canezayi taşırken

-Cenaze kalafata konulurken

-Şehit babası ve kardeşinin görüntüsü

-Törene katılanlar

-Babanın görüntüsü

-Dua edilirken

-Cenaze taşınırken

-Şehit kardeşi, ağabiyinin fotoğrafını taşırken

-Baba, Vali Ali İhsan Su ile birlikte gelirken

-Cenaze top aracına bindirilirken

-Top aracının hareket etmesi

-Top aracının peşinden gelen kalabalık

-Anne tabuta dokunmaya çalışırken

-Cenaze ambulansa konulurken

-Annenin asker selamı vermesi

-Genel ve detay

(BOYUT: 517 MB) (SÜRE: 4,36 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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4 aylık eşini kazakla boğdu; öldürdükten sonra kayınvalidesini aramış

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı kazakla boğarak öldüren Ali Osman Sarı'nın olayın ardından kayınvalidesi Meryem Bekmezli'yi aradığı ancak konuşmadığı ortaya çıktı. Telefonda iletişim kurmaya çalışan Meryem Bekmezli'nin, meraklanıp evine gönderdiği oğlu Servet Bekmezli (33), "Annem beni aradı 'Bunların evine gidip bakabilir misin? Telefondan ses geliyor ama konuşmadılar' deyince eve gittiğimde olay yeri inceleme ekipleri oradaydı. Bana, ablamın öldüğünü söylediler. Daha sonra olayı öğrendiğimizde ise kazakla boğularak öldürüldüğünü öğrendik. Olay, ablamın kayınpederine beraber gitmek istemesiyle başlamış. Ali Osman, 'çarşıya gidiyorum ben' diyerek ablamı evde bırakıp babasının yanına gitmiş. Oraya da 'Serpil gelmek istemedi' diye yalan söylemiş. Sonra eve gelince 'ablam beni neden götürmedin' deyince tartışma çıkmış. Sonra olay boğazlamaya kadar gitmiş" dedi.

ÖLDÜRÜP, KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Bekmezli, Ali Osman Sarı'nın ablasını boğarak öldürdükten sonra üzerine kapıyı kilitleyip amcasına gittiğini ardından birlikte eve geldiklerini öğrendiğini kaydederken, "Ablam, o zamana kadar hastaneye kaldırılamadan zaten ölmüş. Geçen 20 Temmuz'da evlenmişlerdi, daha 3-4 ay oldu. Ali Osman, Antalya'ya çalışmaya gitmişti ve 15-20 gün önce eve dönmüştü. Geçim sıkıntısı yönünde hiçbir sorun yoktu, zaten ablam bir şey istediği zaman karşılıyorduk. Antalya'da çalıştığı süre içerisinde eve para göndermiyormuş, babasına sürekli gönderiyormuş. Biz burada zaten gerekeni yapıyorduk, ablam bizim yanımızda da kaldı. İhtiyacını karşılıyorduk, en son sobasını aldık. Geçim sıkıntısı yoktu. Bu kadın cinayeti, devletimizin üzerine düşeni yapmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kardeşimin o kadar iyi bir insan ki çevremizde herkes bilir. Buna rağmen ona bunu yapmasını hazmedemiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kazakla boğmuş, darp etmiş, tırnaklarında deri izleri çıkmış ve eliyle de boğazlamış, en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taziye çadırından genel detay görüntü

-Öldürülen Serpil Sarı'nın kardeşi Servet Bekmezli ile röportaj

-Serpil Sarı'nın sağlık fotosu

-Ali Osman Sarı'nın fotosu

BOYUT: 109 MB SÜRE: 03'37"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye),

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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni- Gaziantep yolunun 10'uncu kilometresinde Kurugöl köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ulaş'ın kullandığı 44 DG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüsü Ulaş ile otomobildeki Merve Ulaş, Münevver Ulaş, Elif Ulaş, Zeynep Ulaş ve Hülya Kılınç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Besni Devlet Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Yaralıları acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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Trabzonlu balıkçılardan 'hamsi daveti'

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşanıyor. İstanbul'da kilogramı 25 liradan satılan hamsi, Trabzon'daki tezgahlarda 5 TL'den satılıyor. Vatandaşlar, fiyatı uygun olan hamsiyi bolca tüketmenin sevincini yaşaken, sezondan umutlu olan balıkçılar da, hamsi yemek isteyenleri kente davet ediyor.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da balıkçı tezgahları da, fiyatı düşen hamsi ile dolup taşıyor. Trabzon'da fiyatı 5TL'ye kadar inen hamsinin kilogramı, İstanbul'da ise 25 TL'den satışa sunuluyor. İstanbul'da hamsi fiyatları cep yakarken, kent sakinleri de hamsiyi düşük fiyattan tüketmenin sevincini yaşıyor.

'25 LİRAYA HAMSİ Mİ OLUR'

Balıkçı Hami Çolak, 25 liradan hamsi alacaklara sabır dilediğini belirterek, "Bugün Trabzon'da hamsinin fiyatı 5 lira. Çok kaliteli ve iri hamsi. Uzun süredir 5 ile 7,5 lira arasında hamsiyi satıyoruz. Öz Trabzon hamsisi. İstanbul'da fiyatlar duyduk ki 25 liraya kadar çıkmış. 25 liraya hamsi mi olur ? Burada 5 liraya hamsiyi zor satıyoruz. Hem de gelip bizimle pazarlık yapıyorlar. Burada kasası 50 lira İstanbul'da 250. Allah oradaki insanlara sabır versin. Buradaki insanlar da hamsinin değerini bilsinö diye konuştu.

'ŞAŞIRTICI RAKAMLAR BUNLAR'

İstanbul'da hamsinin fiyatının şaşırtıcı olduğunu söyleyen balıkçı Mehmetcan Örseloğlu da, "Bu sene hamsi de bol ve bereketli sezon yaşıyoruz. Sezonu açtığımızdan beri hamsi görüyoruz. Geçen yıl hiç yoktu. Bu yıl çok şükür hamsi avlandı. Yıllardır bu işi yapıyorum. Trabzon'da 25 lira hamsi için çok fazla. Burada, 5 lira olan hamsiye rağbet gösterilmiyor. Zaten sezon başından beri fazla çıktığı için hamsi insanlar artık her gün hamsi mi yenir diye tezgaha bile yaklaşmıyorlar. İstanbul'dakiler istesin biz onlara buradan 5 liraya hamsi yollarız. Müşteri arasın yeterö dedi.

'ORADAKİ VATANDAŞA DA YAZIK GÜNAH'

İstanbul'a da 5 liraya hamsi gönderebileceklerini belirten balıkçı Sinan Sayar, "İstanbul'da çok pahalı hamsinin fiyatı. Eğer oradaki insanlar uygun, kaliteli hamsi yemek isterlerse biz buradayız. Arasınlar bizi buradan onlara şoklayıp paketle göndeririz. Burada 5 lira iken orada 25 lira hamsiye verilmez. Bire beş fark var. Buradan 10 kilo hamsi alsan 50 lira, İstanbul'da 10 kilo hamsi alsan 250 lira. Buradan otobüse koysan maliyeti 80 lira. Kilosu 8 liraya gider. Arada kilogramda 17 lira fark ediyor. Uçuk bir rakam. Oradaki vatandaşa da yazık günahö diye konuştu.

'VATANDAŞ GELSİN BURADAN ALSIN HAMSİSİNİ'

Balıkçı Mahmut Çakır ise, "Bu sene palamut çıkmadı zaten. Tezgahlarda sadece hamsiyi gördük. 5 liraya kadar fiyatı indi. Hem de lezzetli iri hamsi. İstanbul'da 25 lira hamsi. Üzerine ne kadar nakliye koyarsan koy kafamdaki hesaba uymuyor. Muhteşem bir para. Vatandaş gelsin buradan alsın hamsisini hem gezmiş olur hem de lezzetli hamsi yerö diyerek İstanbulluları hamsi yemeye Trabzon'a davet etti.

'TRABZON'DA HAMSİ BEDAVA'

Balık pazarına hamsi almaya gelen Ergin Yılmaz Çelik, "Hamsi burada bedava gibi. Diğer şehirlerde olan akrabalarımla görüşüyorum oralarda 25 ile 30 lira arasında fiyatlar değişiyor. Buradan alıp şimdi akrabalarıma, Bandırma'daki kızıma hamsi göndereceğimö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hamsi tezgahlarından detaylar

-Hamsi etiket fiyatlarından detaylar

-Balık pazarından detaylar

-Balıkçılarla röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 693 MB

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-