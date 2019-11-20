DHA YURT BÜLTENİ - 18

Eşi tarafından öldürülen Nevin toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Nevin N. (31), toprağa verildi. Katil zanlısı Alpaslan N. ise, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Reşatbey Mahallesi 190 Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Nevin N., 6 ay önce Alpaslan N. ile evlendi. Çift arasında, çıkan tartışma kanlı son buldu. Kavga sırasında Alpaslan N., av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin öldüğü belirledi. Nevin N'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Nevin N'nin cesedi, yakınlarına teslim edildi. Nevin N.'nin cenazesi, bugün Seyitahmet Camii'ne getirildi. İkindide kılınan namaz sonrası, Nevin N., Akhisar Yeni Mezarlığı'na toprağa verildi. Cenaze törenine, Nevin N.'nin ağabeyi Ahmet Akgül ve mahalle sakinleri katıldı. Katil zanlısı koca Alpaslan N. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söyleyen ancak detay vermediği belirtilen Alpaslan N., bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Alpaslan N.'nin fotoğrafı

-Nevin N.'nin fotoğrafı

-Cenazeden görüntü

-Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Cumhurbaşkanının ziyaret ettiği antik kente yoğun ilgi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne, 19 Ağustos 2019'da eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle gelen ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından kente ilgi arttı. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği kent, Muğla'ya gelen bürokrat ve siyasilerin de uğrak yeri oldu.

Yatağan'da 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen dünyanın en büyük beyaz mermer kentini gezen bürokrat ve siyasiler, ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gezdiği antik kenti son olarak AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ziyaret etti. Beraberinde AK Parti İl Başkan yardımcıları Ziya Ercan ve Can Çimen ile antik kente gelen Öz'ü, Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve partililer karşıladı. Açıklama yapan AK Partili Öz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önceki dönem Aydın milletvekili olarak, bu bölgenin insanıyım. Bölgemizde birçok tarihi eser var. Bilineni var, bilinmeyenleri var. Burası kamuoyunda pek bilinmeyen, fakat yerelde bilinen antik şehir. Cumhurbaşkanımız bunun bilinirliğini sağlamıştır. Bu çerçevede biz de geldiğimiz bu geziyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gezdiği yerleri gezince daha keyif alıyoruz. Bölgenin tanıtılmasına ve bölgenin bilinirliğinin artırması noktasında cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise, tarihi yerde antik dönemden bugüne yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Özellikle, cumhurbaşkanımızın kenti ziyaretinin akabinde, Diyanet İşleri Başkanımız ve pek çok kişi kenti ziyaret etti. Hatta yabancı misafirlerimizin sayısında da artış oldu. Bunların içerisinde Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj da yer aldı. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından ciddi bir artış var. Bu bizim için sevindirici bir şey. Çünkü kenti ziyaret edenler, burada yaptığımız çalışmaları yerinde görüyorlar. Böylelikle, yaptığımız çalışmaları daha geniş bir kitle tarafından görülmesi sağlanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Abdurrahman Öz'ün kentteki incelemeleri

Bilal Söğüt'ün kent hakkında bilgilendirmeleri

Antik kentten görüntü

Abdurrahman Öz'ün açıklaması

Bilal Söğüt'ün açıklaması

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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Meclis Başkanı Şentop: Bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Terör devleti hayali kuran hainlere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla hadlerini bildirdik. Emperyalistlerle iş birliği yaparak, bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik."dedi.

Mustafa Şentop, Aksaray Üniversitesi tarafından, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "12 Dev Eser Açılış Programı"na katıldı. Şentop, devletin zor bir coğrafyada kurulduğunu, burada yüzlerce yıl hür ve bağımsız bir şekilde yaşamanın sebebinin ise birlik, beraberlik içinde hareket etmek olduğunu aktardı. Bölücü terör örgütünün binlerce insanı katlettiğini, bunların tek amacının birliği bozmak ve dayanışmayı zayıflatmak olduğunu belirten Şentop, "Bunu da yüzyıl önce vatanımızı işgal eden emperyalist devletlerin çıkarları için yapıyorlar ama başaramadılar. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz hepsine haddini bildirdi. Şimdi dağlarda sığınacak mağara arıyorlar." dedi.

BİZE KURŞUN ATANLARIN TEPESİNE SURİYE ÇÖLÜNDE BİNDİK

Türkiye'yi içeriden yıkmayı ve bölmeyi beceremeyenlerin dışarıdan sınırları kuşatma harekatına giriştiğini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenilen terör devletinin amacı buydu. Terör devleti hayali kuran hainlere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla hadlerini bildirdik. Emperyalistlerle iş birliği yaparak, bize kurşun atanların tepesine Suriye çölünde bindik. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımıza göz dikenlere, pabucun pahalı olduğunu ve olacağını göstermeye devam ediyoruz. Eğer burada küçük bir zaaf gösterirsek anında tepemize bineceklerinden kimsenin şüphesi olmasın. Nitekim 100 yıl önce aynısını denemişlerdi. O zaman kendi üniformalarıyla işgal etmeye kalkışmışlardı. Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da verdiğimiz şanlı mücadele ile hepsini geldikleri gibi göndermiştik. Daha sonra İzmir'den hepsini denize dökmüştük. Tarih tekerrür ediyor. Düşmanlarımız kinlerini, öfkelerini toprağa gömmüyorlar. Sadece müsait zaman kolluyorlar. Gelecekte de yöntem değiştirerek saldırmak isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Hiçbirine meydan vermemeliyiz. Bunun için Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARI ARASINDA ÜNİVERSİTELEŞME ORANI YÜKSELDİ

Açılan üniversiteler sayesinde özellikle kız çocukları arasında üniversiteleşme oranının çok yükseldiğine dikkat çeken Şentop, "Bugün üniversitelerimizde okuyan 7 milyon 800 bin gencimizin yarısı kızlarımız. Bir zamanlar insanlığın örnek aldığı medeniyetimizi yeniden ihya etme mücadelemizin karargahı oldular. Üniversiteleşme konusunda devlet ve millet olarak dezavantajlı olduğumuz dönemler geçirdik. Bir dönem bizi takip eden, taklit eden ülkelerin gerisinde kaldık. Daha sonra da onları takip eden, taklit eden konuma sürüklendik. Bugün de bizden ileride olan ülkelere yetişmek ve onları geçmek için daha fazla akıl ve alın teri dökmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'i ilan ettiğimizde 1 üniversite, 307 öğretim üyesi ve 2 bin 914 öğrencimiz vardı. Bu sayı 96 yıllık süreçte tedrici olarak arttı. 2000'li yıllardan sonra hızlıca aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlarla, geçmişten gelen açığı büyük ölçüde telafi ettik. Böylece üniversite sayımız bugün 207'ye, öğretim üyesi sayımız 160 binin üzerine çıktı. Öğrenci sayımız da 7 milyon 800 bine ulaştı. Bu başarı 780 bin kilometre kareye bir gözle bakanların başarısı" şeklinde konuştu.

SANAYİ DEVRİMİ ÇAĞINDAYIZ

Üniversitedeki programın ardından Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Dijitalleşme çağında olduklarını vurgulayan Mustafa Şentop, "Biliyorsunuz dijitalleşme çağındayız. Başka bir ifadeyle dördüncü sanayi devrimi çağındayız. Bu çağda makineler birbiriyle iletişim kuracak. Esasında halen günde 20 milyar makine birbiriyle iletişim halinde. Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi. Eskiden okuma-yazma bilmeyenlere cahil diyorduk. Yakın zamanda bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlere cahil diyecekler. Çünkü özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat tümüyle makinelere bağımlı olacak. Bu sebeple Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezi'nde açılan bilgisayar ofis programları kursunu çok önemsiyorum. Kendisi için olmasa bile kardeşlerine, çocuklarına, torunlarının ödevlerini yapmalarına yardımcı olurken bilgisayar kullanmakta zorluk çekmezler. Bu sebeple kadınlarımıza bu kursa mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum."dedi.

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Mustafa Şentop açıklamalar

Programlardan detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ DHA))

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Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.

Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.

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Mağdur kişinin polise bilgi verirken görüntüsü

İnşaatın dış plan görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin inşaat alanına girmeleri

Çalışma yapmaları

Delillerin çıkartılması

Polislerin inşaat alanından çıkışları

Mağdur şahsın parmak izinin alınması

RÖP: Yusuf Özkan

Mağdur şahsın yarı çıplak halde yardım isterken güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin asayiş şubeden çıkıp araca binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

424 MB -- 03.50/// HD

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Timsal Karabekir: ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor

Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından 'Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir'in gözünden Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' adlı konferans düzenlendi. Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen konferansın açılında konuşan Türk Ocakları Burdur Şube Başkanı Dr. öğretim üyesi Himmet Büke, "107 yıldır Türk Ocakları devletin ve milletin çizgisinden bir santim bile, hiçbir zaman, bir an bile ayrılmamış, her zaman devletin ve milletin ali menfaatleri nereye yönelirse o yönde hareket etmiş, o yönde tutum ve tavır sergilemiştir" dedi.

Timsal Karabekir de konferanstaki konuşmasında, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinden bahsederek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi. Ermenilerin yaptıklarının Kazım Karabekir tarafından hazırlanan Alaca Raporu'nda yer aldığını aktaran Timsal Karabekir, "Alaca diye internetten araştırırsanız ve yüreğiniz de yeterse sonuna kadar okuyun. Fecaat ki Türk halkının ne yaşadığını, Ermenilerin, o memedeki süngülenen evlatların ciğerlerinin ve yüreklerinin duvara asıldığı o ızdıraplı günler. General Harbord 'Erzurum'a gittim olayı yerinde inceledim, esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdir. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır' diyor. Bugün ABD arşivlerinde bu satırlar olmasına rağmen ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

-Himmet Büke'nin konuşması

-Timsal Karabekir'in konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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